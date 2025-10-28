ФНС не доказала создание налогоплательщиком схемы по сокрытию выручки через подконтрольные лица
Далее эти организации реализовывали продукцию молочным заводам. По результатам проверки налоговый орган пришёл к выводу, что доходы и расходы налогоплательщика следует рассматривать как совокупные показатели всех связанных лиц, включая подконтрольные налогоплательщику организации-«спутники».
Суды посчитали позицию налогового органа недоказанной на основании следующего:
В ходе следственных действий по месту нахождения налогоплательщика не были обнаружены учредительные документы, печати, базы отчетности и ЭЦП организаций-«спутников».
Вывод налогового органа о подписании документов неустановленными лицами без почерковедческой экспертизы является субъективным и не может быть положен в основу решения.
Приговор по уголовному делу, на материалы которого ссылается налоговый орган, ещё не вынесен, поэтому обстоятельства должны быть доказаны в арбитражном процессе на общих основаниях.
Анализ расчётных счетов организаций-«спутников» показал, что они выступали в качестве независимых субъектов предпринимательской деятельности, осуществляя налоговые и иные платежи.
Инспекцией не оспаривались факты поставки молока, оплаты аренды и уплаты налогов организациями-«спутниками».
Инспекция не представила доказательств недостоверности сведений в первичных документах и декларациях организаций-«спутников».
Выводы: в основу решения налогового органа были положены в первую очередь свидетельские показания. В судебных актах первой и второй инстанций подробно указаны недочёты и неточности этих показаний, например:
по некоторым допросам имеются неразрешённые инспекцией противоречия, уточняющие вопросы не задавались, данный факт не исследовался;
некоторые представленные пояснения, например, об оплате, не подкреплены доказательствами;
не установлено, на основании каких данных свидетель указывает на подконтрольность организаций налогоплательщику;
утверждение свидетеля о том, что налогоплательщик — взаимозависимое лицо к организации-«спутнику», является личным предположением, поскольку не основано на доказательствах.
Определением судьи Верховного Суда РФ от 11.09.2025 по делу № А43-23044/2022 в передаче кассационной жалобы налоговой инспекции для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано.
