ФНС не доказала создание налогоплательщиком схемы по сокрытию выручки через подконтрольные лица

По мнению налогового органа, налогоплательщик реализовывал часть молочной продукции без отражения в своем учете. Подконтрольные ему юридические лица закупали молочную продукцию у сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые не являются плательщиками НДС, а затем продавали ее другим подконтрольным налогоплательщику организациям, работающим с НДС.

Далее эти организации реализовывали продукцию молочным заводам. По результатам проверки налоговый орган пришёл к выводу, что доходы и расходы налогоплательщика следует рассматривать как совокупные показатели всех связанных лиц, включая подконтрольные налогоплательщику организации-«спутники».

Суды посчитали позицию налогового органа недоказанной на основании следующего:

В ходе следственных действий по месту нахождения налогоплательщика не были обнаружены учредительные документы, печати, базы отчетности и ЭЦП организаций-«спутников».

Вывод налогового органа о подписании документов неустановленными лицами без почерковедческой экспертизы является субъективным и не может быть положен в основу решения.

Приговор по уголовному делу, на материалы которого ссылается налоговый орган, ещё не вынесен, поэтому обстоятельства должны быть доказаны в арбитражном процессе на общих основаниях.

Анализ расчётных счетов организаций-«спутников» показал, что они выступали в качестве независимых субъектов предпринимательской деятельности, осуществляя налоговые и иные платежи.

Инспекцией не оспаривались факты поставки молока, оплаты аренды и уплаты налогов организациями-«спутниками».

Инспекция не представила доказательств недостоверности сведений в первичных документах и декларациях организаций-«спутников».

Выводы: в основу решения налогового органа были положены в первую очередь свидетельские показания. В судебных актах первой и второй инстанций подробно указаны недочёты и неточности этих показаний, например:

по некоторым допросам имеются неразрешённые инспекцией противоречия, уточняющие вопросы не задавались, данный факт не исследовался;

некоторые представленные пояснения, например, об оплате, не подкреплены доказательствами;

не установлено, на основании каких данных свидетель указывает на подконтрольность организаций налогоплательщику;

утверждение свидетеля о том, что налогоплательщик — взаимозависимое лицо к организации-«спутнику», является личным предположением, поскольку не основано на доказательствах.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 11.09.2025 по делу № А43-23044/2022 в передаче кассационной жалобы налоговой инспекции для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано.

