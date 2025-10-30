Когда ликвидация здания не учитывается в составе внереализационных расходов

Недоамортизированная стоимость ликвидируемого здания должна быть включена в первоначальную стоимость нового здания, если цель ликвидации — строительство нового объекта.

По результатам камеральной проверки налоговая инспекция установила, что ликвидация гостиничного комплекса «Корстон» была направлена на освобождение земельного участка для строительства нового офисного здания ООО «Яндекс». На основании принципа приоритета действительного экономического смысла операции инспекция решила, что ликвидация является этапом инвестиционного строительства, а не самостоятельной хозяйственной операцией.

Спорные затраты должны формировать первоначальную стоимость нового основного средства и списываться через амортизацию, а не учитываться в составе внереализационных расходов в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 265 НК РФ.

Аргументы инспекции:

До приобретения гостиничного комплекса «Корстон» общество заключило договоры по подготовке к строительству нового офиса ООО «Яндекс».

На сайте ООО «Яндекс» размещена информация о покупке площадки для строительства новой штаб-квартиры на месте гостиничного комплекса.

В проектной документации ликвидация гостиничного комплекса указана как часть работ для освобождения участка под строительство.

Ликвидация и строительство нового офисного здания были осуществлены на основании одного договора подряда.

Сразу после получения разрешений гостиничный комплекс был снесён.

Выводы: при отнесении затрат на ликвидацию неотделимых улучшений во внереализационные расходы необходимо понимать истинную цель этой ликвидации и располагать подтверждающими документами. Суд первой инстанции по данному делу отметил, что применяемый подход не носит универсального характера, поскольку не раскрывает последствий в ситуации, когда гостиничный комплекс изначально находился бы в собственности налогоплательщика.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 20.10.2025 по делу № А40-63845/2024 в передаче кассационной жалобы налогоплательщика для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано.

