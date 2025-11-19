Взаимозависимость не признак дробления бизнеса

Взаимозависимость не является основанием для консолидации доходов или утраты права на применение УСН, если стороны ведут самостоятельную хозяйственную деятельность.

Налоговая инспекция пришла к выводу, что налогоплательщик создал схему «дробления бизнеса», используя подконтрольную взаимозависимую организацию, применившую УСН. На этом основании инспекция доначислила налоги по общей системе налогообложения, включив в налогооблагаемую базу налогоплательщика доходы взаимозависимого лица.

Однако налогоплательщик успешно опроверг позицию инспекции, представив следующие доводы:

Создание взаимозависимого лица не повлияло на сохранении права на УСН, поскольку налогоплательщик уже утратил это право и применял общую систему налогообложения. Состав учредителей налогоплательщика и взаимозависимой организации не является полностью идентичным. Целью создания взаимозависимого лица было развитие отдельного бизнеса одним из учредителей налогоплательщика. Деятельность двух юридических лиц не представляет единый производственный процесс. Каждая организация имела собственных заказчиков, самостоятельно заключала договоры с контрагентами и исполняла принятые на себя обязательства. Не установлено фактов искусственного перераспределения выручки между двумя юридическими лицами.

Выводы: апелляционная и кассационная инстанции признали, что каждая из организаций являлась самостоятельным субъектом хозяйственных и налоговых отношений, осуществляла свою деятельность независимо и несла ответственность по обязательствам самостоятельно. Особое значение суды придали тому, что контрагенты не воспринимали налогоплательщика и взаимозависимую организацию как единый хозяйствующий субъект, что свидетельствует об отсутствии признаков схемы «дробления бизнеса».

Определением судьи Верховного Суда РФ от 12.05.2025 по делу № А13-2976/2018 в передаче кассационной жалобы налоговой инспекции для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано.

Актуальные тенденции судебной практики по налоговым спорам освещаются в Telegram-канале: https://t.me/taxnewsru