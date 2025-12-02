Контрагент не обязан выставлять счета-фактуры, если признан банкротом

Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел спор между двумя юридическими лицами, в ходе которого ФНС России ходатайствовала о привлечении её в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Основанием для ходатайства стало то, что принятые судебные акты, по мнению ФНС, затрагивают её правовые интересы.

Суть спора заключается в следующем. Решением арбитражного суда арендодатель был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. После этого арендодатель прекратил выставлять арендатору счета-фактуры и иные первичные документы с выделенной суммой НДС. В связи с этим арендатор обратился в суд с требованием обязать арендодателя представить указанные документы.

Арбитражные суды удовлетворили требования арендатора. Суды исходили из того, что непредставление арендодателем первичной документации по операциям по договору аренды препятствует выполнению арендатором условий, необходимых для подтверждения права на налоговый вычет по НДС в порядке, установленном налоговым законодательством.

Однако Верховный Суд РФ отменил выводы нижестоящих судов и пришёл к иному выводу. Согласно подпункту 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ (в редакции, действующей с 1 января 2021 года) операции по реализации товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав должников, признанных несостоятельными (банкротами) в установленном законом порядке, не признаются объектом налогообложения НДС.

Соответственно, с момента признания арендодателя банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства у него не возникает обязанности по исчислению и уплате НДС, а значит — и обязанности выставлять счета-фактуры с выделенной суммой налога. Таким образом, арендатор не вправе требовать от банкрота представления документов, формирование которых не предусмотрено законодательством в данной ситуации.

Вывод. Компаниям, ведущим расчёты с контрагентами, признанными банкротами, следует учитывать, что получение налогового вычета по НДС по операциям с такими лицами становится невозможным, поскольку основанием для вычета является счёт-фактура, который банкрот не обязан выставлять.

Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 18.11.2025 по делу № А40-148969/2024

