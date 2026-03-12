Суд взыскал со взаимозависимого лица задолженность по налогам

Арбитражный суд поддержал позицию налоговой инспекции о взыскании недоимки с компании, аффилированной с налогоплательщиком-банкротом. Основанием для решения стал доказанный факт перевода бизнеса и активов на новое юрлицо перед началом выездной проверки.

Суть дела

По итогам выездной налоговой проверки инспекция доначислила ООО «СМУ Новокузнецк» (далее — Должник) недоимку, пени и штраф. В добровольном порядке задолженность погашена не была, взыскать ее в рамках процедуры банкротства также не удалось.

В связи с этим налоговый орган обратился в суд с требованием о взыскании непогашенной задолженности со взаимозависимого лица – ООО «СМУ-НК».

Суды трех инстанций удовлетворили требование инспекции, руководствуясь следующими обстоятельствами.

1. Родственные связи руководителей. Установлено, что руководителями компаний являются близкие родственники (мать и сын), при этом учредитель у обоих юридических лиц один и тот же.

2. Перевод персонала. За несколько дней до начала выездной налоговой проверки ООО «СМУ Новокузнецк» более 70% его сотрудников были переведены в ООО «СМУ-НК».

3. Переток выручки и клиентской базы. Сразу после начала проверки выручка ООО «СМУ-НК» начала формироваться за счет контрагентов, ранее работавших с Должником. Одновременно с этим доходы самого ООО «СМУ Новокузнецк» стали резко снижаться.

Позиция судов

Суды пришли к выводу, что передача имущества, ключевого персонала и перезаключение договоров с контрагентами в пользу ООО «СМУ-НК» привели к утрате ООО «СМУ Новокузнецк» источника для уплаты налогов. Как следствие, Должник утратил возможность исполнить свои налоговые обязательства, о чем взаимозависимое лицо не могло не знать в силу своего аффилированного положения.

(-) Определение ВС РФ от 04.12.2025 по делу № А27-5208/2024 ООО “СМУ-НК” об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в СКЭС ВС РФ.