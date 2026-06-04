Инспекция доначислила НДФЛ, страховые взносы и отказала в вычетах по НДС заказчику клининговых и аутстаффинговых услуг
Налоговый орган установил, что заказчик фактически самостоятельно привлекал физических лиц для оказания услуг, искусственно оформляя их через подконтрольных подрядчиков или как самозанятых. Это повлекло доначисление НДФЛ и страховых взносов, а также отказ в праве на применение налоговых вычетов по НДС по взаимоотношениям с данными подрядчиками.
Выводы судов
Первая инстанция — в пользу налоговой инспекции.
Суд установил следующие обстоятельства:
· ООО «Спецсервис» до 2018 года самостоятельно оказывало услуги крупным заказчикам, но затем руководством организации было принято решение о переводе бизнеса на налогоплательщика, что подтверждает фактическое управление компаниями одними и теми же лицами.
· Должностные лица налогоплательщика (включая генерального директора и учредителя) получали доход у подрядчиков.
· Зафиксировано совпадение IP-адресов налогоплательщика и его подрядчиков, использование одинаковых телефонных номеров, адресов электронной почты, аккаунтов для размещения объявлений о поиске сотрудников.
· В ходе выемки у налогоплательщика изъяты документы и предметы, относящиеся к деятельности подрядчиков.
· Налогоплательщик самостоятельно осуществлял поиск фактических исполнителей, после чего либо трудоустраивал их к подрядчикам, либо регистрировал в качестве самозанятых.
· С целью минимизации НДФЛ и страховых взносов налогоплательщик и подконтрольные организации выплачивали физическим лицам заработную плату в минимальном размере на банковскую карту, а остальную часть — наличными через менеджера непосредственно на объекте.
Вывод суда первой инстанции: услуги фактически выполнялись силами самого налогоплательщика с привлечением физических лиц, которые были оформлены как самозанятые или сотрудники подрядчиков, однако являлись сотрудниками налогоплательщика.
Вторая инстанция (апелляция) — в пользу налогоплательщика.
Аргументы суда:
· Инспекция не представила доказательств, свидетельствующих о том, что налогоплательщик при выборе подрядчиков не проявил должной осмотрительности.
· Отсутствуют доказательства отсутствия разумной деловой цели в действиях налогоплательщика.
· Финансовая подконтрольность подрядчиков налогоплательщику сама по себе не доказана.
· Инспекция не доказала нереальность оказанных услуг.
Третья инстанция (кассация) — в пользу налоговой инспекции.
Суд кассационной инстанции указал следующее:
· Суд первой инстанции правомерно установил, что подрядчики были подконтрольны налогоплательщику, их действия носили согласованный характер, а единственной целью взаимодействия являлось получение налоговой экономии.
· Суд апелляционной инстанции дал иную оценку деятельности налогоплательщика, однако из его постановления не следует, что были приняты и исследованы дополнительные доказательства, установлены новые обстоятельства или выявлено отсутствие оценки каких-либо доказательств судом первой инстанции.
· Факты, на которых основаны выводы суда первой инстанции, судом апелляционной инстанции опровергнуты не были.
Выводы: в настоящее время контроль как за самозанятыми, так и за подрядчиками, предоставляющими персонал, ужесточается, а налоговые риски для заказчиков возрастают. Налоговые органы активно доказывают подконтрольность и согласованность действий участников, что влечет доначисление НДФЛ и страховых взносов непосредственно на заказчика.
Определением судьи Верховного Суда РФ от 09.04.2026 отказано в передаче дела № А40-42823/2025 (ООО «Веллдан») в Судебную коллегию по экономическим спорам.
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