Инспекция доначислила НДФЛ, страховые взносы и отказала в вычетах по НДС заказчику клининговых и аутстаффинговых услуг

Налогоплательщик (ООО «Веллдан») оказывал клининговые и складские услуги крупным компаниям (ООО «Все инструменты.ру», АО «Вимм-Билль-Данн» и др.). Для исполнения обязательств налогоплательщик заключил договоры с подрядчиками (ООО «Спецсервис» и ООО «Мобистаф»).

Налоговый орган установил, что заказчик фактически самостоятельно привлекал физических лиц для оказания услуг, искусственно оформляя их через подконтрольных подрядчиков или как самозанятых. Это повлекло доначисление НДФЛ и страховых взносов, а также отказ в праве на применение налоговых вычетов по НДС по взаимоотношениям с данными подрядчиками.

Выводы судов

Первая инстанция — в пользу налоговой инспекции.

Суд установил следующие обстоятельства:

· ООО «Спецсервис» до 2018 года самостоятельно оказывало услуги крупным заказчикам, но затем руководством организации было принято решение о переводе бизнеса на налогоплательщика, что подтверждает фактическое управление компаниями одними и теми же лицами.

· Должностные лица налогоплательщика (включая генерального директора и учредителя) получали доход у подрядчиков.

· Зафиксировано совпадение IP-адресов налогоплательщика и его подрядчиков, использование одинаковых телефонных номеров, адресов электронной почты, аккаунтов для размещения объявлений о поиске сотрудников.

· В ходе выемки у налогоплательщика изъяты документы и предметы, относящиеся к деятельности подрядчиков.

· Налогоплательщик самостоятельно осуществлял поиск фактических исполнителей, после чего либо трудоустраивал их к подрядчикам, либо регистрировал в качестве самозанятых.

· С целью минимизации НДФЛ и страховых взносов налогоплательщик и подконтрольные организации выплачивали физическим лицам заработную плату в минимальном размере на банковскую карту, а остальную часть — наличными через менеджера непосредственно на объекте.

Вывод суда первой инстанции: услуги фактически выполнялись силами самого налогоплательщика с привлечением физических лиц, которые были оформлены как самозанятые или сотрудники подрядчиков, однако являлись сотрудниками налогоплательщика.

Вторая инстанция (апелляция) — в пользу налогоплательщика.

Аргументы суда:

· Инспекция не представила доказательств, свидетельствующих о том, что налогоплательщик при выборе подрядчиков не проявил должной осмотрительности.

· Отсутствуют доказательства отсутствия разумной деловой цели в действиях налогоплательщика.

· Финансовая подконтрольность подрядчиков налогоплательщику сама по себе не доказана.

· Инспекция не доказала нереальность оказанных услуг.

Третья инстанция (кассация) — в пользу налоговой инспекции.

Суд кассационной инстанции указал следующее:

· Суд первой инстанции правомерно установил, что подрядчики были подконтрольны налогоплательщику, их действия носили согласованный характер, а единственной целью взаимодействия являлось получение налоговой экономии.

· Суд апелляционной инстанции дал иную оценку деятельности налогоплательщика, однако из его постановления не следует, что были приняты и исследованы дополнительные доказательства, установлены новые обстоятельства или выявлено отсутствие оценки каких-либо доказательств судом первой инстанции.

· Факты, на которых основаны выводы суда первой инстанции, судом апелляционной инстанции опровергнуты не были.

Выводы: в настоящее время контроль как за самозанятыми, так и за подрядчиками, предоставляющими персонал, ужесточается, а налоговые риски для заказчиков возрастают. Налоговые органы активно доказывают подконтрольность и согласованность действий участников, что влечет доначисление НДФЛ и страховых взносов непосредственно на заказчика.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 09.04.2026 отказано в передаче дела № А40-42823/2025 (ООО «Веллдан») в Судебную коллегию по экономическим спорам.