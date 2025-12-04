УСН стала плательщиком НДС. Но из правила есть исключения
Статья 145 НК РФ — ключевой щит для тех, кто не вышел за лимит
Эта статья даёт право на освобождение, если выполнены условия:
— в 2024 году вы были на УСН и ваша выручка от реализации не превысила 60 млн руб.;
— в 2024 году вы были на ОСН и выручка также не превысила 60 млн руб.;
— вы зарегистрированы после 1 января 2025 года.
Но шторка опускается быстро. Статья 145 уже переписывается — лимиты по выручке упадут:
— 20 млн руб. — в 2026,
— 15 млн руб. — в 2027,
— 10 млн руб. — с 2028 года.
То, что сегодня выглядит как простор, через два года станет узким коридором, где каждый шаг придётся соотносить с лимитами.
Статья 146 НК РФ — формально действует, но мало касается МСП
Здесь перечислены операции, освобождаемые от НДС по своей природе. Но подавляющее большинство малого бизнеса с этим перечнем почти не пересекается: редкие передачи имущества в госструктуры, приватизация, отдельные специализированные услуги вроде подключения газа.
Эту статью важно помнить, но на практике она редко становится для МСП реальным инструментом освобождения.
Статья 149 НК РФ — самый ёмкий список льгот
Это статья, которую должен знать каждый владелец бизнеса, работающий «на земле». Здесь освобождаются от НДС десятки направлений — и именно она чаще всего становится спасением.
В длинном перечне — такие ключевые виды деятельности, как:
— общепит,
— фитнес и спортивная деятельность,
— торговля медизделиями,
— уход за больными,
— пассажирские перевозки,
— образовательные услуги,
— билеты на концерты и массовые мероприятия,
— займы и проценты,
— путёвки в дома отдыха,
— реализация жилья,
— деятельность туроператоров (кроме выездного туризма)
и другие направления, поименованные в статье.
Это не «льготы на усмотрение бизнеса». Это прямое освобождение. Если ваш вид деятельности прописан в статье 149 — отказаться от освобождения нельзя.
И главное — НДС для упрощёнки теперь нужно понимать, а не угадывать
ФНС подготовила методические рекомендации, которые позволяют увидеть систему НДС в упрощёнке без мифов и домыслов. Это не учебник и не разъяснение «на пальцах» — это рабочий инструмент, который помогает не путаться в нюансах и не упустить момент, когда вы автоматически становитесь плательщиком налога.
Уважаемый автор, поправьте этот абзац. Ведь нельзя отказаться от освобождения, если вид деятельности прописан в п. 2 статьи 149. А вот от операций из п. 3 этой статьи отказаться можно в соответствии с п. 5 ст. 149 НК РФ: