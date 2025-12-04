УСН стала плательщиком НДС. Но из правила есть исключения

С 1 января 2025 года организации и ИП на упрощёнке формально переходят в статус плательщиков НДС. Но реальность, как обычно, сложнее прямой строки в законе. Три статьи Налогового кодекса продолжают удерживать часть бизнеса в зоне освобождения, и знать их нужно не «в общих чертах», а практически наизусть.

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги. ⚡️ Переходите в Telegram, мы знаем, как вам помочь: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Статья 145 НК РФ — ключевой щит для тех, кто не вышел за лимит

Эта статья даёт право на освобождение, если выполнены условия:

— в 2024 году вы были на УСН и ваша выручка от реализации не превысила 60 млн руб.;

— в 2024 году вы были на ОСН и выручка также не превысила 60 млн руб.;

— вы зарегистрированы после 1 января 2025 года.

Но шторка опускается быстро. Статья 145 уже переписывается — лимиты по выручке упадут:

— 20 млн руб. — в 2026,

— 15 млн руб. — в 2027,

— 10 млн руб. — с 2028 года.

То, что сегодня выглядит как простор, через два года станет узким коридором, где каждый шаг придётся соотносить с лимитами.

Статья 146 НК РФ — формально действует, но мало касается МСП

Здесь перечислены операции, освобождаемые от НДС по своей природе. Но подавляющее большинство малого бизнеса с этим перечнем почти не пересекается: редкие передачи имущества в госструктуры, приватизация, отдельные специализированные услуги вроде подключения газа.

Эту статью важно помнить, но на практике она редко становится для МСП реальным инструментом освобождения.

Статья 149 НК РФ — самый ёмкий список льгот

Это статья, которую должен знать каждый владелец бизнеса, работающий «на земле». Здесь освобождаются от НДС десятки направлений — и именно она чаще всего становится спасением.

В длинном перечне — такие ключевые виды деятельности, как:

— общепит,

— фитнес и спортивная деятельность,

— торговля медизделиями,

— уход за больными,

— пассажирские перевозки,

— образовательные услуги,

— билеты на концерты и массовые мероприятия,

— займы и проценты,

— путёвки в дома отдыха,

— реализация жилья,

— деятельность туроператоров (кроме выездного туризма)

и другие направления, поименованные в статье.

Это не «льготы на усмотрение бизнеса». Это прямое освобождение. Если ваш вид деятельности прописан в статье 149 — отказаться от освобождения нельзя.

И главное — НДС для упрощёнки теперь нужно понимать, а не угадывать

ФНС подготовила методические рекомендации, которые позволяют увидеть систему НДС в упрощёнке без мифов и домыслов. Это не учебник и не разъяснение «на пальцах» — это рабочий инструмент, который помогает не путаться в нюансах и не упустить момент, когда вы автоматически становитесь плательщиком налога.