НДС 20% или 22%: шпаргалка по счетам-фактурам в переходный период 2025–2026
Отгрузка в 2025 году
Ситуация
Отгрузка товаров произошла в 2025 году.
Акт сдачи-приемки работ или услуг подписан в 2025 году.
Ставка НДС
20%
Ключевой момент
Ставка 20% применяется даже в том случае, если:
— право собственности на товар переходит к покупателю уже в 2026 году;
— счет-фактура выставляется в 2026 году (в пределах 5 дней с даты отгрузки).
Предоплата получена в 2025 году
Ситуация
Аванс получен в 2025 году.
Ставка НДС
20/120
Ключевой момент
Ставка 20/120 применяется, в том числе, если:
— аванс под отгрузку 2026 года уплачен покупателем уже с учетом повышения НДС;
— счет-фактура на аванс выставляется в 2026 году (в течение 5 дней с момента получения аванса).
После отгрузки в 2026 году:
— НДС с аванса принимается к вычету по ставке 20/120;
— НДС с отгрузки рассчитывается по ставке 22%.
Авансовая доплата 2% НДС
Ситуация
Покупатель доплачивает продавцу 2% НДС авансом.
Период доплаты значения не имеет — 2025 или 2026 год.
Ключевой момент
Возникает сложная переходная ситуация.
Отгрузка в 2026 году
Ситуация
Отгрузка товаров, сдача-приемка работ или услуг осуществляется в 2026 году.
Ставка НДС
22%
Ключевой момент
Применяется ко всем отгрузкам, начиная с 01.01.2026.
Предоплата получена в 2026 году
Ситуация
Аванс поступил после 1 января 2026 года.
Ставка НДС
22/122
Ключевой момент
Применяется по всем авансам, полученным с 01.01.2026.
Корректировочный счет-фактура в 2026 году
Ситуация
Корректировочный счет-фактура выставляется в 2026 году.
Ставка НДС
20% или 22%
Ключевой момент
Указывается та же ставка, которая была применена в первоначальном счете-фактуре.
Если в 2026 году по товарам, отгруженным до его начала, предоставляются скидки или бонусы, уменьшающие стоимость отгрузки, порядок действий зависит от того:
— возвращается ли сумма скидки;
— либо она признается авансом в счет будущих поставок.
