НДС 20% или 22%: шпаргалка по счетам-фактурам в переходный период 2025–2026

Материал для проверки того, какую ставку НДС нужно применять по конкретной операции при переходе на новую ставку.

Отгрузка в 2025 году

Ситуация

Отгрузка товаров произошла в 2025 году.

Акт сдачи-приемки работ или услуг подписан в 2025 году.

Ставка НДС

20%

Ключевой момент

Ставка 20% применяется даже в том случае, если:

— право собственности на товар переходит к покупателю уже в 2026 году;

— счет-фактура выставляется в 2026 году (в пределах 5 дней с даты отгрузки).

Предоплата получена в 2025 году

Ситуация

Аванс получен в 2025 году.

Ставка НДС

20/120

Ключевой момент

Ставка 20/120 применяется, в том числе, если:

— аванс под отгрузку 2026 года уплачен покупателем уже с учетом повышения НДС;

— счет-фактура на аванс выставляется в 2026 году (в течение 5 дней с момента получения аванса).

После отгрузки в 2026 году:

— НДС с аванса принимается к вычету по ставке 20/120;

— НДС с отгрузки рассчитывается по ставке 22%.

Авансовая доплата 2% НДС

Ситуация

Покупатель доплачивает продавцу 2% НДС авансом.

Период доплаты значения не имеет — 2025 или 2026 год.

Ключевой момент

Возникает сложная переходная ситуация.

Отгрузка в 2026 году

Ситуация

Отгрузка товаров, сдача-приемка работ или услуг осуществляется в 2026 году.

Ставка НДС

22%

Ключевой момент

Применяется ко всем отгрузкам, начиная с 01.01.2026.

Предоплата получена в 2026 году

Ситуация

Аванс поступил после 1 января 2026 года.

Ставка НДС

22/122

Ключевой момент

Применяется по всем авансам, полученным с 01.01.2026.

Корректировочный счет-фактура в 2026 году

Ситуация

Корректировочный счет-фактура выставляется в 2026 году.

Ставка НДС

20% или 22%

Ключевой момент

Указывается та же ставка, которая была применена в первоначальном счете-фактуре.

Если в 2026 году по товарам, отгруженным до его начала, предоставляются скидки или бонусы, уменьшающие стоимость отгрузки, порядок действий зависит от того:

— возвращается ли сумма скидки;

— либо она признается авансом в счет будущих поставок.