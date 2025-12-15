8044 ЦОК КПП БСН mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Коммерческая Тайна
НДС

НДС 20% или 22%: шпаргалка по счетам-фактурам в переходный период 2025–2026

Материал для проверки того, какую ставку НДС нужно применять по конкретной операции при переходе на новую ставку.
НДС 20% или 22%: шпаргалка по счетам-фактурам в переходный период 2025–2026

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.

⚡️ Переходите в Telegram, мы знаем, как вам помочь: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Отгрузка в 2025 году

Ситуация
Отгрузка товаров произошла в 2025 году.
Акт сдачи-приемки работ или услуг подписан в 2025 году.

Ставка НДС
20%

Ключевой момент
Ставка 20% применяется даже в том случае, если:
— право собственности на товар переходит к покупателю уже в 2026 году;
— счет-фактура выставляется в 2026 году (в пределах 5 дней с даты отгрузки).

Предоплата получена в 2025 году

Ситуация
Аванс получен в 2025 году.

Ставка НДС
20/120

Ключевой момент
Ставка 20/120 применяется, в том числе, если:
— аванс под отгрузку 2026 года уплачен покупателем уже с учетом повышения НДС;
— счет-фактура на аванс выставляется в 2026 году (в течение 5 дней с момента получения аванса).

После отгрузки в 2026 году:
— НДС с аванса принимается к вычету по ставке 20/120;
— НДС с отгрузки рассчитывается по ставке 22%.

Авансовая доплата 2% НДС

Ситуация
Покупатель доплачивает продавцу 2% НДС авансом.
Период доплаты значения не имеет — 2025 или 2026 год.

Ключевой момент
Возникает сложная переходная ситуация. 

Отгрузка в 2026 году

Ситуация
Отгрузка товаров, сдача-приемка работ или услуг осуществляется в 2026 году.

Ставка НДС
22%

Ключевой момент
Применяется ко всем отгрузкам, начиная с 01.01.2026.

Предоплата получена в 2026 году

Ситуация
Аванс поступил после 1 января 2026 года.

Ставка НДС
22/122

Ключевой момент
Применяется по всем авансам, полученным с 01.01.2026.

Корректировочный счет-фактура в 2026 году

Ситуация
Корректировочный счет-фактура выставляется в 2026 году.

Ставка НДС
20% или 22%

Ключевой момент
Указывается та же ставка, которая была применена в первоначальном счете-фактуре.

Если в 2026 году по товарам, отгруженным до его начала, предоставляются скидки или бонусы, уменьшающие стоимость отгрузки, порядок действий зависит от того:
— возвращается ли сумма скидки;
— либо она признается авансом в счет будущих поставок.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

36 подписчиков424 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет