НДС-вычет под угрозой: одна неточность в документах — и сделка превращается в фикцию

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановлении от 06.06.2024 по делу № А75-17724/2023 подтвердил: если компании не удается доказать реальность поставки, вычет НДС снимается без колебаний.
Как работает логика проверяющих: цепочка поставки должна сходиться до последнего звена
Инспекторы идут по цепочке сверху вниз, проверяя:
наименования и характеристики товаров;
происхождение каждой партии;
роли всех участников поставки — от производителя до финального продавца.
Цель всегда одна: понять, участвует ли контрагент реально или его включили в схему для наращивания вычетов.
Еще одна линия проверки — существуют ли товары как физический объект, а не только как строчка в счете-фактуре. Если хотя бы один участник цепочки не может подтвердить происхождение поставленного товара, риски мгновенно переходят на покупателя. Инспекция доначислит налоги уже ему.
Кейс, который стал маркером: нефть, которая оказалась не нефтью
Решение по делу № А75-17724/2023 показало, насколько малой детали достаточно, чтобы сделка «сложилась» у налоговой как фиктивная.
Картина выглядела так:
компания заявила в декларации покупку сырой нефти;
ее контрагент в своей отчетности отразил только одного поставщика;
этот поставщик, по данным собственной декларации, поставлял не нефть, а нефтесодержащую жидкость.
Формально разница в названии кажется несущественной. Фактически — это два разных товара.
Инспекторы сделали единственный вывод: цепочка не подтверждена, товар не тот, происхождение не сходится. Значит, поставка нереальна.
Суд поддержал налоговую: сделка носит фиктивный характер, а вычеты НДС подлежат снятию.
Итог
Любое несоответствие в названиях товара — даже если речь идет о технической формулировке — превращается в повод усомниться в самой сути сделки. ФНС теперь смотрит не на согласованную волю сторон, а на материальную реальность цепочки.
Если документы не бьются между собой, налоговая интерпретирует это как попытку искусственно создать вычет. А суды — как показывает практика — встают на сторону инспекции.
