Коммерческая Тайна
НДС-вычет под угрозой: одна неточность в документах — и сделка превращается в фикцию

В налоговых спорах 2024 года простая деталь стала системным триггером: разные названия товара в документах покупателя и поставщика. На первый взгляд — мелочь. На языке ФНС — признак того, что сделка может быть мнимой.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановлении от 06.06.2024 по делу № А75-17724/2023 подтвердил: если компании не удается доказать реальность поставки, вычет НДС снимается без колебаний.

Как работает логика проверяющих: цепочка поставки должна сходиться до последнего звена

Инспекторы идут по цепочке сверху вниз, проверяя:

  • наименования и характеристики товаров;

  • происхождение каждой партии;

  • роли всех участников поставки — от производителя до финального продавца.

Цель всегда одна: понять, участвует ли контрагент реально или его включили в схему для наращивания вычетов.

Еще одна линия проверки — существуют ли товары как физический объект, а не только как строчка в счете-фактуре. Если хотя бы один участник цепочки не может подтвердить происхождение поставленного товара, риски мгновенно переходят на покупателя. Инспекция доначислит налоги уже ему.

Кейс, который стал маркером: нефть, которая оказалась не нефтью

Решение по делу № А75-17724/2023 показало, насколько малой детали достаточно, чтобы сделка «сложилась» у налоговой как фиктивная.

Картина выглядела так:

  • компания заявила в декларации покупку сырой нефти;

  • ее контрагент в своей отчетности отразил только одного поставщика;

  • этот поставщик, по данным собственной декларации, поставлял не нефть, а нефтесодержащую жидкость.

Формально разница в названии кажется несущественной. Фактически — это два разных товара.

Инспекторы сделали единственный вывод: цепочка не подтверждена, товар не тот, происхождение не сходится. Значит, поставка нереальна.

Суд поддержал налоговую: сделка носит фиктивный характер, а вычеты НДС подлежат снятию.

Итог

Любое несоответствие в названиях товара — даже если речь идет о технической формулировке — превращается в повод усомниться в самой сути сделки. ФНС теперь смотрит не на согласованную волю сторон, а на материальную реальность цепочки.

Если документы не бьются между собой, налоговая интерпретирует это как попытку искусственно создать вычет. А суды — как показывает практика — встают на сторону инспекции.

Коммерческая Тайна

