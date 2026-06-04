Казначейское сопровождение образовательного госконтракта: учет поставок, ФОТ педагогов и ремонта школ

Если организация впервые заходит в образовательный госзаказ под казначейским сопровождением, первое открытие обычно неприятное: это не «обычная поставка с парой лишних бумаг». Образовательный контракт устроен сложнее почти любого другого — он словно собирает в себе требования сразу трёх отраслей. Поставка учебников и оборудования проверяется по сертификатам, как в медицине. Ремонт школы идёт по сметам и формам КС-2/КС-3, как в строительстве. А оснащение классов техникой — это, по сути, маленький ИТ-проект. И на каждый из этих кусков у казначейства свои вопросы.

Разберём по-человечески: что именно подтверждает каждую позицию, по каким кодам возмещаются расходы, где чаще всего застревают деньги и как этого избежать.