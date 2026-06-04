Казначейское сопровождение образовательного госконтракта: учет поставок, ФОТ педагогов и ремонта школ

Если организация впервые заходит в образовательный госзаказ под казначейским сопровождением, первое открытие обычно неприятное: это не «обычная поставка с парой лишних бумаг». Образовательный контракт устроен сложнее почти любого другого — он словно собирает в себе требования сразу трёх отраслей. Поставка учебников и оборудования проверяется по сертификатам, как в медицине. Ремонт школы идёт по сметам и формам КС-2/КС-3, как в строительстве. А оснащение классов техникой — это, по сути, маленький ИТ-проект. И на каждый из этих кусков у казначейства свои вопросы.
Разберём по-человечески: что именно подтверждает каждую позицию, по каким кодам возмещаются расходы, где чаще всего застревают деньги и как этого избежать.
Почему образование — «отрасль трёх в одном»
Главная мысль, которую стоит принять сразу: в образовательном контракте мало просто купить и поставить. Каждую позицию нужно ещё и доказать документом, причём документ у каждой категории свой.
- Учебник должен быть в действующем федеральном перечне Минпросвещения. Перечень обновляется приказами (актуальный — № 495), и позиция, которая год назад была в списке, сегодня может из него выпасть.
- Мебель — соответствовать ростовым группам по ГОСТ. Парта «вообще» не подойдёт: проверяют именно соответствие возрастным нормам.
- Кухонное оборудование и питание — требованиям СанПиН, с санитарными заключениями.
- Сама образовательная деятельность — лицензии Рособрнадзора.
Деньги при этом живут не на расчётном счёте, а на лицевом счёте 71 в УФК, и тратятся строго на цели контракта через ГИИС «Электронный бюджет». То есть пока расход не прошёл целевым распоряжением с правильным кодом и пакетом документов, свободных денег у поставщика фактически нет.
Возмещение: четыре кода под четыре типа расхода
Для бухгалтерии самое практичное — заранее разложить расходы контракта по кодам направления расходования. В образовании их фактически четыре, и путаница между ними — одна из частых причин возврата распоряжения.
- Поставка (учебники, мебель, оборудование классов, материалы) — код 9300. К распоряжению идут договор, счёт, накладная или УПД, сертификаты и санитарные заключения, подтверждение наличия в перечне или соответствия ГОСТ, платёжное поручение.
- Услуги (питание, обслуживание, методические и лабораторные работы) — код 9200.
- Зарплата педагогов и персонала — код 9100. Здесь добавляется расчёт доли по табелю, если педагог занят не только на этом контракте. НДФЛ и страховые взносы возмещаются по своим кодам — и важная деталь по датам: всё, что оплачено до старта контракта, основания для возмещения не имеет.
- Ремонт школ (СМР) — код 9410, по формам КС-2 и КС-3 и согласованной смете.
Бухгалтеру здесь стоит держать в голове простое правило: код определяется не «как привыкли», а видом конкретного расхода. Перепутали 9200 и 9300 — и распоряжение вернётся, а это потерянные дни в и без того сжатом графике учебного года.
Где обычно «горит»
Большая часть проблем возникает не в момент оплаты, а на стыке «что купили» и «чем это подтверждаем». Учебник закупили по прошлогоднему перечню — а он уже исключён. Привезли мебель без привязки к ростовым группам — приёмка встала. Начали ремонт, не согласовав смету и объёмы с заказчиком, — платёж заморожен. Закупились у удобного дистрибьютора, который не может подтвердить происхождение, — возврат.
Объединяет все эти истории одно: их можно было снять входным контролем до поставки, а не после отказа.
Топ-10 ошибок образовательных подрядчиков (с ценой)
Ошибка
Цена
Что исправить
Учебник не в федеральном перечне
отказ по позиции
Заменить на учебник из перечня
Кухонное оборудование без СанПиН-документов
+3–7 дней
Приложить санзаключения
Мебель не по ростовым группам ГОСТ
возврат
Заменить по ГОСТ
Ремонт без согласования с заказчиком
заморозка платежа
Согласовать смету и объёмы
Зарплата педагога возмещена до контракта
отказ по сумме
Возмещать после старта
Аванс не привязан к этапу учебного года
риск ст. 15.14 КоАП
Распределить по графику
Учебник по устаревшему перечню
возврат
Сверить с приказом № 495
Несертифицированный дистрибьютор
возврат
Издательство/офиц. дистрибьютор
Код 9200 вместо 9300
+3–5 дней
Сверить код по виду расхода
Ошибка в назначении при массовой поставке
+3–5 дней
Детализировать по номенклатуре
Если присмотреться, ошибки делятся ровно пополам. Первая половина — про соответствие: учебник сверяем с актуальным перечнем, мебель — с ГОСТ ростовых групп, питание и кухню — с СанПиН. Вторая половина — про коды и привязку к учебному году: код под вид расхода и аванс, разложенный по графику. Наладите эти две привычки на входе — и большинство возвратов просто не возникнет.
Коротко для бухгалтерии ОУ
Образовательный контракт под КС — это дисциплина документов: каждая позиция подтверждена, каждый расход лёг на свой код, аванс распределён по этапам учебного года. Когда этот порядок выстроен один раз, дальше контракт идёт ровно, без авральных доработок к 1 сентября.
Полный порядок работы поставщика и образовательного учреждения в КС — поставка учебников, мебели и питания, ремонт, документооборот (лицензии, ФГОС, федеральный перечень, СанПиН, акты), возмещение по всем кодам и реестры Рособрнадзора и Минпросвещения — плюс чек-лист запуска контракта на 25 пунктов:
👉 https://kazna-gov.ru/blog/kaznacheyskoe-soprovozhdenie-obrazovanie
Половина ошибок снимается входным контролем соответствия (учебник ↔ перечень, мебель ↔ ГОСТ, питание ↔ СанПиН), вторая — про коды и привязку к учебному году.
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