Незаконная налоговая оптимизация: как ФНС борется с псевдосамозанятостью?

Федеральная налоговая служба предупредила о рисках фиктивной самозанятости, выделив ключевые признаки подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Речь идет о ситуациях, когда заказчик и исполнитель действуют в рамках гражданско-правового договора, но их отношения фактически являются трудовыми.

Не секрет, что некоторые работодатели, чтобы не платить налоги и страховые взносы, вместо официального трудоустройства предлагают работникам зарегистрироваться в качестве самозанятых и работать по гражданско-правовому договору. Фактически это подмена трудовых отношений: самозанятый выполняет обязанности штатного работника, но формально считается независимым исполнителем.

В этом случае работодатель экономит на НДФЛ и страховых взносах, а работники лишаются социальных и пенсионных гарантий, предусмотренных законодательством. Однако фиктивная самозанятость несет серьезные правовые риски и может повлечь для работодателей негативные последствия. Налоговые органы проводят проверки с целью выявления договоров с фиктивными самозанятыми и их переквалификации в трудовые.

Признаки трудовых отношений с самозанятыми: что грозит работодателю при переквалификации

В качестве признаков, позволяющих квалифицировать договор с самозанятыми как трудовой, налоговая служба перечислила следующие обстоятельства:

договор закрепляет трудовую функцию, а не разовое задание;

установлен график работы, а также обязанность выполнять деятельность на территории работодателя с соблюдением его внутреннего распорядка;

не указан конкретный объем работы, который должен выполнить самозанятый;

оплата услуг фиксированная и производится ежемесячно;

заказчик обеспечивает условия труда и контролирует процесс выполнения;

соглашение носит долгосрочный характер;

доля дохода от одного заказчика составляет 90 % и более.

Налоговая служба напомнила, что запрещено заключать гражданско-правовые договоры с самозанятыми, если заказчиком выступает их бывший работодатель. Это ограничение действует в течение двух лет после увольнения.

Налоговики также предупредили, что если гражданско-правовые отношения переквалифицируют в трудовые, работодателю придется доплатить налог на доходы физических лиц и страховые взносы за весь срок действия договора. При этом, как следует из Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 03.02.2025 № 309-ЭС24-20306, сумма доначисленного НДФЛ не уменьшается на размер уплаченного налога на профессиональный доход.

Утверждается, что в таком случае работодателю грозит штраф в размере 40 % от неуплаченной суммы. Если же речь идет о неполном удержании или перечислении НДФЛ с доходов работников, ошибочно оформленных как самозанятые, нарушение квалифицируется по пункту 1 статьи 123 НК РФ, и штраф составит 20 % от суммы, подлежащей удержанию.

Перечень признаков трудовых отношений сформулирован в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15. К ним относятся:

личное выполнение работником определенной трудовой функции под контролем работодателя;

подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности), действующим у работодателя;

обеспечение работодателем условий труда;

выполнение работы за регулярное вознаграждение.

Законопроект о разграничении трудового договора и гражданско-правовых договоров

Минтруд разработал законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, который предполагает законодательное закрепление ключевых признаков трудовых отношений.

Статью 15 указанного кодекса, содержащую определение трудовых отношений, предлагается дополнить следующими критериями:

устойчивый и стабильный характер отношений;

подчиненность и зависимость труда;

наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством;

выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя;

интегрированность работника в организационную структуру работодателя;

признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;

оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;

осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным или основным источником дохода;

предоставление работодателем инструментов, материалов и механизмов.

По мнению чиновников, четкое разграничение трудового договора и гражданско-правовых договоров поможет избежать смешения правоотношений и исключить возможные споры.

Учитывая это, фиктивная самозанятость может стать рискованной схемой, поскольку после изменений в законодательстве налоговикам будет проще пресекать незаконную налоговую оптимизацию и привлекать к ответственности.

Автор: Александр Кирпиков, руководитель центра Кирпиков и партнеры.

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