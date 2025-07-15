Незаконная налоговая оптимизация: как ФНС борется с псевдосамозанятостью?
Федеральная налоговая служба предупредила о рисках фиктивной самозанятости, выделив ключевые признаки подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Речь идет о ситуациях, когда заказчик и исполнитель действуют в рамках гражданско-правового договора, но их отношения фактически являются трудовыми.
Не секрет, что некоторые работодатели, чтобы не платить налоги и страховые взносы, вместо официального трудоустройства предлагают работникам зарегистрироваться в качестве самозанятых и работать по гражданско-правовому договору. Фактически это подмена трудовых отношений: самозанятый выполняет обязанности штатного работника, но формально считается независимым исполнителем.
В этом случае работодатель экономит на НДФЛ и страховых взносах, а работники лишаются социальных и пенсионных гарантий, предусмотренных законодательством. Однако фиктивная самозанятость несет серьезные правовые риски и может повлечь для работодателей негативные последствия. Налоговые органы проводят проверки с целью выявления договоров с фиктивными самозанятыми и их переквалификации в трудовые.
Признаки трудовых отношений с самозанятыми: что грозит работодателю при переквалификации
В качестве признаков, позволяющих квалифицировать договор с самозанятыми как трудовой, налоговая служба перечислила следующие обстоятельства:
договор закрепляет трудовую функцию, а не разовое задание;
установлен график работы, а также обязанность выполнять деятельность на территории работодателя с соблюдением его внутреннего распорядка;
не указан конкретный объем работы, который должен выполнить самозанятый;
оплата услуг фиксированная и производится ежемесячно;
заказчик обеспечивает условия труда и контролирует процесс выполнения;
соглашение носит долгосрочный характер;
доля дохода от одного заказчика составляет 90 % и более.
Налоговая служба напомнила, что запрещено заключать гражданско-правовые договоры с самозанятыми, если заказчиком выступает их бывший работодатель. Это ограничение действует в течение двух лет после увольнения.
Налоговики также предупредили, что если гражданско-правовые отношения переквалифицируют в трудовые, работодателю придется доплатить налог на доходы физических лиц и страховые взносы за весь срок действия договора. При этом, как следует из Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 03.02.2025 № 309-ЭС24-20306, сумма доначисленного НДФЛ не уменьшается на размер уплаченного налога на профессиональный доход.
Утверждается, что в таком случае работодателю грозит штраф в размере 40 % от неуплаченной суммы. Если же речь идет о неполном удержании или перечислении НДФЛ с доходов работников, ошибочно оформленных как самозанятые, нарушение квалифицируется по пункту 1 статьи 123 НК РФ, и штраф составит 20 % от суммы, подлежащей удержанию.
Перечень признаков трудовых отношений сформулирован в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15. К ним относятся:
личное выполнение работником определенной трудовой функции под контролем работодателя;
подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности), действующим у работодателя;
обеспечение работодателем условий труда;
выполнение работы за регулярное вознаграждение.
Законопроект о разграничении трудового договора и гражданско-правовых договоров
Минтруд разработал законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, который предполагает законодательное закрепление ключевых признаков трудовых отношений.
Статью 15 указанного кодекса, содержащую определение трудовых отношений, предлагается дополнить следующими критериями:
устойчивый и стабильный характер отношений;
подчиненность и зависимость труда;
наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством;
выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя;
интегрированность работника в организационную структуру работодателя;
признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;
оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;
осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным или основным источником дохода;
предоставление работодателем инструментов, материалов и механизмов.
По мнению чиновников, четкое разграничение трудового договора и гражданско-правовых договоров поможет избежать смешения правоотношений и исключить возможные споры.
Учитывая это, фиктивная самозанятость может стать рискованной схемой, поскольку после изменений в законодательстве налоговикам будет проще пресекать незаконную налоговую оптимизацию и привлекать к ответственности.
Автор: Александр Кирпиков, руководитель центра Кирпиков и партнеры.
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