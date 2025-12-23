Картельный сговор на торгах: как распознать махинации с закупками и защитить бизнес

Несмотря на все усилия Федеральной антимонопольной службы, число нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок остается высоким. Значительная доля картельных соглашений по-прежнему приходится на сговоры в ходе торгов. Чтобы эффективно противостоять им, важно понимать их природу и уметь распознавать признаки недобросовестных действий.

Недобросовестные поставщики, а порой и сами заказчики, постоянно изобретают новые способы обхода закона. Цели таких махинаций могут быть различными — от заключения контракта с «нужным» подрядчиком до искусственного завышения или занижения цены. По сути, сговор на торгах — это соглашение, ограничивающее конкуренцию или полностью ее устраняющее.

Изобретательность участников подобных схем не знает границ: от манипуляций с документацией до ценовых маневров. Умение распознавать эти уловки помогает добросовестным участникам выявлять такие закупки, экономить ресурсы и, в конечном счете, побеждать в торгах.

Антиконкурентные соглашения: картель и манипуляции заказчиков с закупками

Организационно-правовые основы защиты конкуренции, включая предупреждение и пресечение недобросовестной практики, установлены законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно закону, конкуренция — это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельные действия каждого из них исключают или ограничивают возможность любого из них в одностороннем порядке влиять на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Признаками ограничения конкуренции являются:

рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями других общих условий обращения товара на товарном рынке;

отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке;

определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке.

Соглашение может быть как письменным, так и устным. Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 № 2, наличие соглашения может быть установлено исходя из того, что несколько хозяйствующих субъектов намеренно следовали общему плану поведения. С учетом этого, для признания сговора достаточно косвенных признаков и выявления согласованных действий участников.

Сговор на торгах бывает двух видов: между участниками торгов (картель) и между участником и заказчиком. Картельный сговор часто выражается в искусственном занижении цены с последующим отклонением заявок добросовестных конкурентов по формальным основаниям. Другие формы включают соглашения о неучастии в торгах или подачу заведомо неконкурентоспособных предложений, что лишает заказчика реального выбора и препятствует экономии бюджетных средств.

Распознать сговор между заказчиком и поставщиком сложнее из-за многообразия применяемых схем. На него могут указывать закупки с неверными названиями или кодами, а также документация, составленная под конкретного участника.

Ответственность за сговор на торгах: штрафы до 0,15 % от выручки и срок до 6 лет

Законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за сговор на торгах.

Административная ответственность установлена статьей 14.32 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф составляет от 0,03 % до 0,15 % от суммы выручки, полученной на рынке совершения правонарушения, но не менее 100 000 рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 50 000 рублей либо дисквалификация на срок до трех лет.

Уголовная ответственность предусмотрена статьей 178 УК РФ. Санкции включают принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. В случае совершения деяния организованной группой, с причинением особо крупного ущерба или извлечением дохода в особо крупном размере, срок лишения свободы может достигать шести лет.

Сговор на торгах — это не просто недобросовестная практика, но и нарушение, подрывающее основы конкуренции и наносящее прямой финансовый ущерб. Борьба с ним требует не только активной работы ФАС России, но и осведомленности участников рынка. Знание схем позволяет добросовестным поставщикам выявлять признаки сговора и защищать свои интересы, в том числе обращаясь за юридической поддержкой.

Автор: Александр Кирпиков, руководитель центра Кирпиков и партнеры.

Telegram-канал https://t.me/kirpikovru