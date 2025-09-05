💭 №2 «Мысли вслух». Рынок ниже 2900. Паникуем или лучше начнем думать? Почему все говорят о геополитике, когда нефтегаз теряет 50% прибыли?

Санкции, саммиты, слухи — удобное объяснение «коррекции». Но убыточный нефтегаз и дефицит бюджета объясняют падение рынка куда честнее, чем любые политические заголовки. Может задуматься?

Эх, какие же разные старты месяцев мы с вами увидели в августе-сентябре... Причины резкого роста 6–11 августа во многом схожи с причинами трендового падения последних дней — только знак другой.

🌐 Геополитика, очевидно, снова на первом плане в обсуждениях "коррекции" и давления на рынок в целом. Встречи (Путин—Трамп, Путин—Зеленский), угроза 19-го пакета санкций ЕС, саммит ШОС с астрономическими заявлениями об увеличении экспорта газа. Все отражено в индексе

В итоге зацикливаемся на политике, проглатываем провальные отчёты компаний и удивляемся, откуда началась коррекция. В принципе, у инвесторов все как обычно, все на своих местах. Остаётся самое легкое, понять, что делать...

🌀 Геополитика — очень удобно. Почему инвесторы цепляются за «санкции», игнорируя фундамент?

Смотрите, никто не отрицает влияние геополитики — громкий шум действительно даёт краткосрочную волатильность. Заявления о встречах, слухи о санкциях или заявления на саммитах иногда мгновенно двигают цену. Видели это слишком часто, чтобы каждый раз делать из этого глубокое объяснение происходящего. Но геополитика работает как триггер, а не как первопричина: она усиливает волатильность, но не объясняет, почему рынок был слаб

Почему, например, мало кто говорит о недавних отчётах нашего "сильнейшего" и "важнейшего" сектора — нефтегаза?

Смотрим результаты на сегодняшний день:

❌ Роснефть : прибыль -68% (с 773 до 245 млрд ₽)

❌ ЛУКОЙЛ : -51% (с 590 до 287 млрд ₽)

❌ Газпром нефть : -54% (с 326 до 150 млрд ₽).

❌ Татнефть : -64% (с 150 до 54 млрд ₽).

❌ Сургутнефтегаз: убыток -452 млрд ₽. (против прибыли 140 млрд в 2024). И это первый убыток за годы

Весь сектор потерял ≈50% прибыли. Сечин говорит о слабых ценах на нефть, санкциях и переизбытке предложения (ОПЕК). Ну и к этому добавим бюджетный дефицит, вывод дивидендов нерезидентами и низкую ликвидность — и все становится немного понятнее.

🧠 Суть в том, что геополитика — это эмоциональный триггер, но фундамент (убытки, инфраструктура, отток капитала) объясняет, почему рынок не удержал 2900. И дело далеко не в том, что рынок отработает это падение за неделю (и то не факт), а в том, какое настроение движет рынком

Все как-то слишком увлечены "переговорами", игнорируя, что без сильного нефтегаза отскок слабый. Позитив есть: рынок недооценён (P/E ≈6-7), банки (Сбер +10% прибыли) и ритейл (X5, Магнит) держатся. Но без дорогой нефти или смягчения ставки рост ограничен.

💬 Лично не сильно волнуюсь из-за таких падений. Фундамент ясен, с эмоциональной реакцией рынка все понятно. Впереди нас ждёт ожидаемое заседание ЦБ — с высокой вероятностью снижение ставки (возможно даже на 2%) + возможное какое никакое улучшение внешнего фона + постепенный выход компаний из затяжного кризиса.

Единственное, что изменил — немного сместил фокус с нефтегаза. По крайней мере, до явных сигналов или интересных событий. Без продаж. В долгосрочном портфеле все позиции сохраняются. Склонен думать, что до конца года главным позитивом будут события вокруг ключевой ставки и ЦБ, а не геополитики. Пока слабо верится, что конфликт возможно завершить до конца 2025.

Нужно помнить: краткосрочная паника редко меняет суть вложений, важен именно правильный выбор активов, который перекрывает краткосрочные просадки и волатильность. И паниковать не придется

