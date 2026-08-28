78 самозанятых заплатили налог за него. Верховный суд сказал: это не его деньги

Два фильтра 2026 года: как вас находят

Это самое практичное, что есть в теме. Вас не ищут вручную. Вас отбирают по формуле.

Фильтр первый — трудовая инспекция.

Перечень индикаторов риска, утверждённый приказом Минтруда от 30 ноября 2021 года № 838н. Пункт 8 в редакции приказа от 8 декабря 2025 года № 685н действует с 10 января 2026 года.

Индикатором признаётся поступление информации об организации или ИП, взаимодействующей более чем с 35 плательщиками НПД, каждый из которых соответствует трём условиям: среднемесячный доход от вас более 35 тысяч рублей, продолжительность работы с вами более трёх месяцев, доля дохода от вас — 75 процентов и более.

Два изменения, и второе важнее первого. Планку по доле дохода опустили с 90% до 75%. Но главное — раньше показатели считались усреднённо по всей группе исполнителей, а теперь каждый исполнитель должен отвечать всем условиям. То есть «размыть» массив десятком случайных подрядчиков, которые под критерии не подходят, больше не получится.

Сам приказ № 838н действует до 31 декабря 2026 года (срок продлён приказом Минтруда от 19.11.2025 № 658н). А 4 марта 2026 года Минтруд выложил на обсуждение проект нового перечня — там уже 20 индикаторов, и самозанятые вынесены в отдельный пункт. На сегодня проект не принят, но следить стоит.

Индикатор риска — это не нарушение. Это основание для внеплановой проверки.

Фильтр второй — налоговая передаёт вас в комиссию.

Перечень сведений, которые ФНС отдаёт межведомственным комиссиям субъектов по противодействию нелегальной занятости и территориальным органам Роструда, утверждён приказом Минтруда от 2 февраля 2024 года № 40н. С 16 февраля 2026 года действует редакция приказа от 19 ноября 2025 года № 657н. И вот здесь появилось второе дно.

Пункт 3, годовой отбор. Информация за 12 месяцев об организациях и ИП, взаимодействующих более чем с 35 плательщиками НПД, каждый из которых соответствует условиям: среднемесячный доход от вас свыше 35 тысяч рублей и продолжительность работы более трёх месяцев.

Пункт 3.1, квартальный отбор — он новый. Информация за отчётный квартал об организациях и ИП, взаимодействующих более чем с 10 плательщиками НПД, среднемесячный доход которых от вас превышает 25 тысяч рублей, — состоявшими в предыдущем отчётном квартале в трудовых отношениях с одной и той же организацией или ИП.

Прочитайте пункт 3.1 ещё раз, медленно. Порог входа — больше десяти человек вместо тридцати пяти. Сумма — 25 тысяч вместо 35. И условие про трудовые отношения в предыдущем квартале.

Обратите внимание на формулировку: «с одной и той же организацией (индивидуальным предпринимателем)». Не «с вами». Фильтр ловит не только классику «уволили в пятницу — зарегистрировали в понедельник», но и ситуацию, когда бывшие работники компании А дружно перешли на НПД и обслуживают компанию Б. Если вы принимаете подрядчиков пачками из одного места — вы в выборке, даже если сами их никогда не нанимали.

И посмотрите, что именно уходит в комиссию. По пункту 3 — не только ваш ИНН: средняя доля дохода исполнителей, полученного от вас, среднее количество месяцев взаимодействия, среднее количество чеков, которые они пробивают в месяц. По пункту 3.1 состав другой: количество таких лиц, их среднемесячный доход, средняя доля дохода от вас — и наименование с ИНН той организации, где они работали до этого.

То есть связку «прежний работодатель — нынешний заказчик» комиссия получает готовой. Ей не надо ничего доказывать. Ей надо открыть таблицу.