Возвращаем часть денег за ипотеку: как работает налоговый вычет

Два вида вычета при ипотеке

Налоговый вычет — это возврат подоходного налога (НДФЛ), который за вас уже перечислил работодатель. Право на него есть только у официально трудоустроенных людей.

По ипотеке можно оформить сразу два вычета:

Имущественный — за покупку недвижимости. Государство вернет 13% от стоимости жилья, но не более 260 тысяч рублей (из расчета до 2 млн ₽).

По процентам — за сумму, которую вы заплатили банку за пользование кредитом. Здесь лимит выше: до 390 тысяч рублей (13% от 3 млн ₽).

Максимум с ипотеки можно вернуть 650 тысяч рублей — и это отдельные выплаты: за покупку квартиры/дома и за проценты.