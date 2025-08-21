Возвращаем часть денег за ипотеку: как работает налоговый вычет

Два вида вычета при ипотеке
Налоговый вычет — это возврат подоходного налога (НДФЛ), который за вас уже перечислил работодатель. Право на него есть только у официально трудоустроенных людей.
По ипотеке можно оформить сразу два вычета:
Имущественный — за покупку недвижимости. Государство вернет 13% от стоимости жилья, но не более 260 тысяч рублей (из расчета до 2 млн ₽).
По процентам — за сумму, которую вы заплатили банку за пользование кредитом. Здесь лимит выше: до 390 тысяч рублей (13% от 3 млн ₽).
Максимум с ипотеки можно вернуть 650 тысяч рублей — и это отдельные выплаты: за покупку квартиры/дома и за проценты.
Важные ограничения
Получить имущественный вычет можно только один раз в жизни. Даже если вы купите несколько квартир, вернуть получится максимум 260 тысяч рублей. То же самое и с процентами: право на возврат действует один раз, независимо от количества ипотек.
Не удастся оформить вычет, если:
жилье куплено у близкого родственника;
речь идет о военной ипотеке или о сделке без личных средств;
объект не жилой (например, апартаменты или садовый участок);
вычет уже был использован ранее.
Как рассчитывается сумма
Вычет всегда зависит от двух факторов:
Сколько процентов вы реально заплатили банку.
Сколько НДФЛ вы перечислили за этот период.
Подать заявление можно каждый год, а декларацию — максимум за последние три года. Например, если вы взяли ипотеку в 2021-м, а обратились за вычетом в 2025-м, деньги вернут только за 2022–2024 годы.
Когда и как подавать документы
Оформить вычет можно уже в следующем году после покупки жилья или получения акта приема-передачи. Но выгоднее подождать, чтобы накопилась сумма процентов.
Пакет документов стандартный:
декларация 3-НДФЛ,
паспорт,
справка 2-НДФЛ от работодателя,
кредитный договор,
справка из банка об уплаченных процентах.
Подать заявление можно через личный кабинет на сайте ФНС или сразу через работодателя — тогда он перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты до тех пор, пока вычет не исчерпается.
Если ипотека оформлена на супругов
Супруги-созаемщики могут разделить вычет. Каждый получает право на 260 тысяч за жилье и 390 тысяч за проценты. В сумме семья может вернуть до 1,3 млн рублей. При этом можно выбрать: оформить вычет на одного или распределить между обоими.
Вычет при рефинансировании
Даже если ипотека была рефинансирована, право на вычет сохраняется. Суммы остаются теми же: 260 тысяч за покупку и до 390 тысяч — за проценты.
✅ В итоге налоговый вычет позволяет существенно снизить реальную стоимость ипотеки. Главное — правильно подготовить документы и вовремя обратиться в налоговую.
Начать дискуссию