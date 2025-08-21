ЦОК ОК ЗП 21.08 Мобильная
Артем Староверов
Ипотека

Возвращаем часть денег за ипотеку: как работает налоговый вычет

Ипотека — один из самых крупных и долгосрочных кредитов, который мы можем взять. Но хорошая новость в том, что государство готово компенсировать часть расходов — через налоговый вычет. Разберемся, как он устроен, кто может на него рассчитывать и какие есть нюансы.

Два вида вычета при ипотеке

Налоговый вычет — это возврат подоходного налога (НДФЛ), который за вас уже перечислил работодатель. Право на него есть только у официально трудоустроенных людей.

По ипотеке можно оформить сразу два вычета:

  • Имущественный — за покупку недвижимости. Государство вернет 13% от стоимости жилья, но не более 260 тысяч рублей (из расчета до 2 млн ₽).

  • По процентам — за сумму, которую вы заплатили банку за пользование кредитом. Здесь лимит выше: до 390 тысяч рублей (13% от 3 млн ₽).

Максимум с ипотеки можно вернуть 650 тысяч рублей — и это отдельные выплаты: за покупку квартиры/дома и за проценты.

Важные ограничения

Получить имущественный вычет можно только один раз в жизни. Даже если вы купите несколько квартир, вернуть получится максимум 260 тысяч рублей. То же самое и с процентами: право на возврат действует один раз, независимо от количества ипотек.

Не удастся оформить вычет, если:

  • жилье куплено у близкого родственника;

  • речь идет о военной ипотеке или о сделке без личных средств;

  • объект не жилой (например, апартаменты или садовый участок);

  • вычет уже был использован ранее.

Как рассчитывается сумма

Вычет всегда зависит от двух факторов:

  1. Сколько процентов вы реально заплатили банку.

  2. Сколько НДФЛ вы перечислили за этот период.

Подать заявление можно каждый год, а декларацию — максимум за последние три года. Например, если вы взяли ипотеку в 2021-м, а обратились за вычетом в 2025-м, деньги вернут только за 2022–2024 годы.

Когда и как подавать документы

Оформить вычет можно уже в следующем году после покупки жилья или получения акта приема-передачи. Но выгоднее подождать, чтобы накопилась сумма процентов.

Пакет документов стандартный:

  • декларация 3-НДФЛ,

  • паспорт,

  • справка 2-НДФЛ от работодателя,

  • кредитный договор,

  • справка из банка об уплаченных процентах.

Подать заявление можно через личный кабинет на сайте ФНС или сразу через работодателя — тогда он перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты до тех пор, пока вычет не исчерпается.

Если ипотека оформлена на супругов

Супруги-созаемщики могут разделить вычет. Каждый получает право на 260 тысяч за жилье и 390 тысяч за проценты. В сумме семья может вернуть до 1,3 млн рублей. При этом можно выбрать: оформить вычет на одного или распределить между обоими.

Вычет при рефинансировании

Даже если ипотека была рефинансирована, право на вычет сохраняется. Суммы остаются теми же: 260 тысяч за покупку и до 390 тысяч — за проценты.

✅ В итоге налоговый вычет позволяет существенно снизить реальную стоимость ипотеки. Главное — правильно подготовить документы и вовремя обратиться в налоговую.

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

1 подписчик45 постов

