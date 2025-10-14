Сельская ипотека 2025: как работает обновлённая программа и кто может получить кредит под 3%

После почти годового перерыва государственная программа сельской ипотеки снова доступна. Теперь кредиты под 3% выдают не только фермерам, но и специалистам, работающим в сельской местности. Рассказываем, что изменилось, кому одобрят заявку и какие подводные камни стоит учитывать перед оформлением.

Что такое сельская ипотека и зачем её перезапустили

Сельская ипотека — это льготный кредит на покупку или строительство жилья в деревнях и небольших населённых пунктах. Программа помогает не только улучшить жилищные условия, но и стимулировать развитие сельских территорий, удерживая специалистов на местах.

В 2024 году выдачу кредитов временно приостановили: бюджетные лимиты закончились, а ключевая ставка выросла. Осенью 2025 года программа заработала вновь — благодаря дополнительному финансированию и стабилизации экономики.

Сельская ипотека выгодна тем, что ставка в 3% годовых позволяет платить за дом примерно столько же, сколько за аренду квартиры в городе.

Условия сельской ипотеки в 2025 году

Согласно обновлённым правилам, кредит выдают под 3% годовых сроком до 25 лет. Максимальная сумма — 6 млн ₽, минимальный первоначальный взнос — 30%.

Средства можно использовать для:

покупки готового дома;

строительства жилья с подрядчиком;

покупки участка под индивидуальное строительство;

приобретения квартиры в малоэтажном доме (до 5 этажей) в сельской или приграничной зоне.

Проверить, входит ли конкретный населённый пункт в программу, можно через сервис «Свое Село».

Кто может подать заявку

В 2025 году круг участников расширили. Теперь льготой могут воспользоваться:

фермеры и работники агропромышленного комплекса;

специалисты из организаций Минсельхоза, ветеринарных и рыбнадзорных служб;

врачи, учителя, работники культуры и спорта в сельской местности;

сотрудники органов местного самоуправления;

участники СВО и их супруги.

Подать заявку можно в офисе Россельхозбанка или через онлайн-сервисы «Свое Село» и «Свое Жилье».

На что обратить внимание перед оформлением

1. Ликвидность жилья

Банк оценивает, насколько объект можно продать в случае дефолта. Если дом находится в труднодоступной местности, без коммуникаций или с проблемным подъездом, шансы на одобрение резко падают.

2. Подрядчик для строительства

Если планируется строительство, подрядчик должен быть аккредитован банком. Самострой и неофициальные бригады не допускаются — это частая причина отказов.

3. Местоположение

Дом или участок должны находиться в зоне, участвующей в программе. Недвижимость за её пределами, даже в 10 километрах, не проходит по условиям.

4. Подготовка документов

Проверьте наличие кадастровых документов, прав собственности, разрешения на строительство и технических планов. Без них банк не примет заявку.

5. Финансовая готовность

Даже при ставке 3% ипотека остаётся долгосрочным обязательством. Рассчитайте ежемесячные платежи, включите коммунальные расходы и обслуживание дома. Создайте резерв на случай снижения дохода или непредвиденных трат.

Ипотека — не подарок, а инструмент

Сельская ипотека даёт шанс переехать из города в собственный дом, но требует дисциплины. Программа создана для тех, кто готов жить и работать в селе, а не просто воспользоваться льготной ставкой.

Перед подачей заявки взвесьте риски, изучите требования и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом. Так вы не только получите льготный кредит, но и сохраните спокойствие на долгие годы.