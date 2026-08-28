Семейная ипотека в 2026 году: что изменилось с 1 февраля и почему реформы «с 1 июля» не случилось

Что действительно поменялось 1 февраля 2026 года

Первое правило: один льготный кредит на семью. Второе: оба супруга обязаны быть созаёмщиками по единому кредитному договору. Вместе они закрыли старую схему, когда льготу оформлял один родитель, а второй оставался «чистым» для следующего льготного кредита или входил в сделку формальным созаёмщиком ради ставки.

Дополнительно появилось требование о совместной регистрации: родитель-заёмщик должен быть зарегистрирован вместе с ребёнком, который даёт право на программу. Заёмщики и дети должны быть гражданами России.

Тогда же проиндексировали материнский капитал (данные Социального фонда России): 728,9 тыс. рублей на первого ребёнка, 963,2 тыс. рублей на второго, если на первого выплата не оформлялась, и 234,3 тыс. рублей доплаты на второго, если маткапитал на первого уже получен.