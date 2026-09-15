Работник принес бланк из банка: где у бухгалтерии обязанность, а где добрая воля

Две просьбы, которые выглядят одинаково

Первая просьба: выдать справку о заработной плате. Здесь спорить не о чем. Статья 62 ТК обязывает по письменному заявлению работника не позднее трех рабочих дней выдать копии документов, связанных с работой, и справка о зарплате названа там прямо. Отказ в этой части будет нарушением, а не позицией.

Вторая просьба: заверить бланк банка с суммой, которой в учете нет. Обязанности здесь не возникает ни из одной нормы. Работодатель подтверждает то, что у него есть в регистрах; подписывать чужой цифровой ряд его никто не заставит.

Проблема в том, что работник обычно приносит второе, а аргументирует первым. Развести эти две ситуации в разговоре и есть половина решения.