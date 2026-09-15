Работник принес бланк из банка: где у бухгалтерии обязанность, а где добрая воля

Сценарий знаком любому расчетчику. Сотрудник кладет на стол лист с логотипом банка и просит подписать до пятницы. В графах доход помесячно, и цифра там заметно крупнее той, что уходит в 6-НДФЛ. Дальше начинается неприятное: работник ссылается на Трудовой кодекс, бухгалтер ссылается на здравый смысл, и оба по-своему правы, потому что говорят про разные документы.
Разберу как практик со стороны банка: я вижу, чем заканчиваются оба варианта решения.
Две просьбы, которые выглядят одинаково
Первая просьба: выдать справку о заработной плате. Здесь спорить не о чем. Статья 62 ТК обязывает по письменному заявлению работника не позднее трех рабочих дней выдать копии документов, связанных с работой, и справка о зарплате названа там прямо. Отказ в этой части будет нарушением, а не позицией.
Вторая просьба: заверить бланк банка с суммой, которой в учете нет. Обязанности здесь не возникает ни из одной нормы. Работодатель подтверждает то, что у него есть в регистрах; подписывать чужой цифровой ряд его никто не заставит.
Проблема в том, что работник обычно приносит второе, а аргументирует первым. Развести эти две ситуации в разговоре и есть половина решения.
Почему банк вообще спрашивает не 2-НДФЛ
Многие бухгалтеры считают бланк банка самодеятельностью кредитчиков. Это не так. Порядок расчета показателя долговой нагрузки задан Указанием Банка России от 16.10.2023 № 6579-У, и в приложении 1 к нему приведен перечень документов, по которым банк вправе определить доход заемщика. Наряду с налоговыми справками, выпиской из лицевого счета в СФР и выписками по зарплатному счету там стоит справка о заработной плате с места работы, подтвержденная работодателем.
То есть подпись бухгалтера не формальность и не жест вежливости. Она переводит заемщика из категории «заявил на словах» в категорию «подтвердил документом из перечня», и банк получает право взять доход в расчет полностью.
Цена отсутствия документа стала выше, чем была
Раньше отказ бухгалтерии стоил работнику ухудшения условий. Сейчас он стоит суммы кредита.
С 1 июля 2026 года в том же Указании действует подпункт 3.1.6(1), заменивший прежний 3.1.6. Если доход подтвержден документом, которого в перечне нет, включая обычное заявление заемщика, банк обязан взять наименьшую из двух величин: то, что следует из документа, либо среднее значение среднедушевого денежного дохода по региону по данным Росстата за четыре квартала. И даже эту меньшую величину он уменьшит: в расчет идет 0,9 от нее.
Послабление для мелких сумм, которое позволяло считать по заявлению заемщика кредиты до 50 000 рублей и автокредиты под залог покупаемой машины, закончилось 31 декабря 2025 года.
Практический вывод для разговора с работником: в регионе с невысокими средними доходами его личный доход в расчете съеживается до региональной средней минус десять процентов. Это не абстракция, это отказ или урезанный лимит.
Что подписывать безопасно
Компромисс, который в моей практике проходит чаще всего: подтверждать не сумму, а факты. Должность, дату приема, тип договора, оклад по штатному расписанию. Все это в учете есть, риска не создает, а для банка уже документ. Часть программ работает и с таким набором, особенно если зарплатный счет открыт в том же банке и обороты видны.
Второй рабочий вариант: своя форма вместо чужого бланка. Организации нередко отказываются от бумаги с логотипом стороннего банка из принципа, но спокойно выдают справку на фирменном бланке с тем же составом данных. Для банка это равноценно.
Чего делать не стоит
Подписывать цифру, которая расходится с отчетностью в разы. Дело даже не в проверках: банк вправе запросить у заемщика выписку из индивидуального лицевого счета в СФР, где видны официальные начисления. Разрыв всплывает на этапе андеррайтинга, и заканчивается это отказом работнику, а иногда и звонком в компанию с неудобными вопросами.
Отдельно про звонок. Он будет почти наверняка, по телефону, указанному в справке. Сотрудник, о котором в организации «не слышали», получает отказ мгновенно, поэтому предупредить того, кто снимет трубку, полезнее любых уговоров.
Если справку просят подписать вас
Статья 159.1 УК написана под заемщика: субъект в ней тот, кто берет кредит, а Пленум Верховного суда от 30.11.2017 № 48 в пункте 13 добавляет условие, что деньги брали заведомо без намерения возвращать. Пока кредит обслуживается, состава нет ни у кого. Если он рассыпался и дело завели, подписавший в стороне не остается: часть 4 статьи 34 УК и пункт 27 того же Пленума переводят того, кто не является специальным субъектом, в пособники по той же статье. Приговоров именно по такой конструкции, руководителю или бухгалтеру за подписанную справку, я не нашел и пугать ими не буду. А вот налоговая часть работает почти автоматически: если сумма в справке больше той, что прошла по отчетности, вы своей рукой сделали документ, который расходится с 6-НДФЛ, и объяснять это расхождение будете вы, а не заемщик. Статья 123 НК, 20 процентов от неудержанного налога. Уголовная 199.1 сюда почти никогда не достает, она включается только «в личных интересах» и от 18 750 000 рублей за три финансовых года. Безопасный вариант ровно один: подтверждать ту сумму, которая сходится с отчетностью.
Механические причины, по которым справку заворачивают
Если решение подписать принято, стоит потратить минуту на проверку. Большинство отказов по справке не содержательные, а технические:
период: последние 6 или 12 месяцев подряд, заканчивая прошлым месяцем, без пропусков в середине;
подписи руководителя и главного бухгалтера, а если бухгалтера в штате нет, то пометка об этом, иначе документ выглядит недооформленным;
реквизиты организации с рабочим телефоном, а не с общим номером приемной, где никто не в курсе;
должность и дата приема, совпадающие с анкетой работника буква в букву;
никаких исправлений от руки поверх печатного бланка;
удержания по исполнительным листам лучше показать: банк все равно увидит их в кредитном отчете, и расхождение выглядит хуже самой суммы удержаний.
Срок годности справки около 30 дней. Это внутреннее правило банков, а не норма, но работнику полезно объяснить: собрал документы, подавай, а не откладывай.
Что остается за рамками
Заставить работодателя показать неофициальную часть дохода нельзя, и попытки давить через инспекцию труда упираются в ту же границу: обязанность есть на данные учета, дальше воля организации. Если ответ твердое «нет», работнику разумнее не тратить недели на уговоры и не рассылать заявки веером в надежде, что где-то пройдет без документов. Каждый отказ ухудшает его скоринговый профиль, и разбираться с этим потом сложнее, чем собрать другой комплект: выписку по зарплатному счету, выписку из лицевого счета СФР, документы по дополнительным доходам.
Бухгалтерия в этой истории не оппонент работника и не служба безопасности банка. Ее задача отделить то, что она обязана выдать по закону, от того, что подписывать не должна, и не смешивать одно с другим под давлением срока до пятницы.