Кредитор голосует против плана - а суд его утверждает: что изменилось в реструктуризации долгов

Один несогласный кредитор больше не хоронит план

Долгие годы схема ломалась в одной точке. Часть кредиторов входила в график, часть - нет. После завершения плана у отказников оставалось право требовать свой долг заново, и весь смысл процедуры обнулялся. Юристы говорили клиентам честно: пока банк против, идти в реструктуризацию бессмысленно.

Практика по статье 213.17 это изменила. Верховный суд в определении от 23 декабря 2024 года № 305-ЭС24-11965 поддержал план, по которому должница гасила 60,82% требований единовременно, а остаток - ежемесячно за 36 месяцев, несмотря на возражения залогового кредитора. Единственное жильё должницы служило залогом по её же долгу, и суд прямо указал: восстановление платёжеспособности даёт больший социальный эффект, чем продажа квартиры с торгов.

Механизм юристы называют судебным преодолением: суд вправе утвердить экономически обоснованный план вопреки несогласию кредитора, если положение этого кредитора от плана не ухудшается. Логика работает не только с ипотечным жильём - по той же аналогии суды утверждают планы вопреки отказу и других залоговых кредиторов, когда их позиция экономически не обоснована.

Сразу оговорка, без неё картина будет нечестной: критерий «положение кредиторов не ухудшается» оценочный, и практика по нему пока неровная. Есть решения и в обратную сторону, когда план не утверждали. Гарантией это считать нельзя, но как рабочий аргумент в защите плана механизм существует.