Кредитор голосует против плана - а суд его утверждает: что изменилось в реструктуризации долгов

Когда бухгалтер или директор впервые сталкивается с банкротством физлица - своим, учредителя или сотрудника, - в голове обычно две картинки: либо распродажа имущества и клеймо банкрота, либо ничего. Про третью процедуру, которая живёт в том же законе, вспоминают редко, а зря: именно в ней за последние два года поменялось больше всего.
Речь о реструктуризации долгов гражданина - главе X закона № 127-ФЗ. Это не соглашение с банком и не «отсрочка по кредиту». Суд утверждает единый график платежей сроком не более пяти лет (п. 2 ст. 213.14 закона № 127-ФЗ) сразу по всем кредиторам, которые заявили требования в деле: банки, микрофинансовые организации, налоговая, контрагенты. Три года встречаются в другом случае: столько отводится плану, который суд утвердил вопреки собранию кредиторов по п. 4 ст. 213.17. На время плана замораживаются штрафы и пени, приостанавливаются приставы и коллекторы. Статуса банкрота при успешном исполнении графика человек не получает - это принципиально другой исход, чем реализация имущества.
Один несогласный кредитор больше не хоронит план
Долгие годы схема ломалась в одной точке. Часть кредиторов входила в график, часть - нет. После завершения плана у отказников оставалось право требовать свой долг заново, и весь смысл процедуры обнулялся. Юристы говорили клиентам честно: пока банк против, идти в реструктуризацию бессмысленно.
Практика по статье 213.17 это изменила. Верховный суд в определении от 23 декабря 2024 года № 305-ЭС24-11965 поддержал план, по которому должница гасила 60,82% требований единовременно, а остаток - ежемесячно за 36 месяцев, несмотря на возражения залогового кредитора. Единственное жильё должницы служило залогом по её же долгу, и суд прямо указал: восстановление платёжеспособности даёт больший социальный эффект, чем продажа квартиры с торгов.
Механизм юристы называют судебным преодолением: суд вправе утвердить экономически обоснованный план вопреки несогласию кредитора, если положение этого кредитора от плана не ухудшается. Логика работает не только с ипотечным жильём - по той же аналогии суды утверждают планы вопреки отказу и других залоговых кредиторов, когда их позиция экономически не обоснована.
Сразу оговорка, без неё картина будет нечестной: критерий «положение кредиторов не ухудшается» оценочный, и практика по нему пока неровная. Есть решения и в обратную сторону, когда план не утверждали. Гарантией это считать нельзя, но как рабочий аргумент в защите плана механизм существует.
Что закрепил обзор Верховного суда
18 июня 2025 года Президиум Верховного суда утвердил обзор судебной практики по делам о банкротстве граждан. Формулировка там прямая: процедура реструктуризации направлена на восстановление благополучного финансового состояния должника без возложения на него комплекса негативных последствий, связанных с констатацией несостоятельности.
Проще говоря, закон и практика сознательно разводят «не смог расплатиться сейчас» и «признан банкротом». Суд обязан сначала искать способ восстановить платёжеспособность и только потом переходить к реализации имущества.
Цифры 2025 года: заявлений меньше, утверждённых планов больше
Статистика за 2025 год по данным Федресурса и Судебного департамента при Верховном суде выглядит противоречиво только на первый взгляд.
Реализация имущества граждан введена почти в 568 тысячах процедур, плюс 31,5% к 2024 году. Реструктуризация долгов введена в 37 897 процедурах - это на 24% меньше. А вот планов реструктуризации суд утвердил 3 129, в 2,3 раза больше прошлогоднего. Доля реструктуризации в общем числе банкротств выросла с 0,3 до 0,5%.
То есть заявлений подали меньше, а утвердили заметно больше. Официального объяснения расхождению в открытых источниках нет; разумное предположение - суды стали охотнее утверждать обоснованные планы благодаря той самой практике преодоления, а заявители стали трезвее оценивать шансы до подачи.
Аргумент, который работает на переговорах с банком
Есть цифра, о которой должники обычно не думают, а зря - она разворачивает разговор с кредитором. При обычном банкротстве через реализацию имущества незалоговые кредиторы получают в среднем 2-4% от суммы задолженности. Доля удовлетворённых требований упала с 9,9% в 2023 году до 7,9% в 2024-м.
Банку часто выгоднее согласиться на план с реальными платежами, чем добиваться распродажи, с которой он получит копейки. Это не эмоциональный довод, а арифметика, и её стоит выкладывать на стол при обсуждении графика, а не держать в уме.
Чего процедура не прощает
Реструктуризация - один из трёх возможных исходов дела, а не гарантированный результат. Суд не утвердит план, который экономически не сходится: если график объективно не позволяет погасить долг за отведённый срок или доход этого не подтверждает.
Если план уже утверждён, а обстоятельства изменились, за пересмотром условий надо идти сразу, пока график формально исполняется. Молчание и накопленная просрочка суд читает как нарушение дисциплины и переводит дело в реализацию имущества.
Отдельно стоит знать про ужесточение по другой линии: суды всё внимательнее смотрят на доход, заявленный при получении кредита. Если человек указывал доход, который объективно не позволял обслуживать взятый кредит, растёт риск, что суд признает его недобросовестным и не спишет долг вообще - ни при реструктуризации, ни при реализации.
Для юрлиц - похожий по духу инструмент, но с порогом
Федеральный закон от 26 июля 2026 года № 253-ФЗ ввёл институт добанкротной санации юридических лиц: возможность договориться с кредиторами о реструктуризации до того, как начато дело о банкротстве. Механизмов два - адресная и комплексная санация.
Здесь важно не обольщаться. Комплексная санация, где несогласных кредиторов можно вовлечь принудительно, доступна компаниям с активами от 1 млрд рублей. Для малого и среднего бизнеса это фактически закрыто. Малому ООО остаётся адресная санация - переговоры с кредиторами без принуждения несогласных, то есть договариваться придётся с каждым.
Практический вывод для тех, кто консультирует
Судебную процедуру ведёт юрист по банкротным делам и финансовый управляющий - это отдельная лицензируемая работа. Но решение, идти ли в неё вообще, принимается раньше, на цифрах: сравнить, во что обойдётся сопровождение плана (ориентировочно 150-300 тысяч рублей в зависимости от числа кредиторов, это плата юристу и управляющему), реализация имущества и вариант с рефинансированием, пока кредитная история ещё позволяет.
Главное, что поменялось за два года: возражение отдельного банка перестало быть автоматическим приговором плану. Это не значит, что план утвердят - это значит, что за него теперь есть смысл бороться.