Лизинг недвижимости в 2026 году: где у бухгалтера осталась экономия, а где ее уже нет

Амортизирует объект больше не лизингополучатель

Главное изменение, о котором до сих пор спорят на встречах. Пункт 10 статьи 258 НК РФ, позволявший сторонам выбрать балансодержателя для целей налоговой амортизации, утратил силу по закону № 382-ФЗ. В налоговом учёте предмет лизинга амортизирует лизинговая компания, и повышающий коэффициент не выше 3 (пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ, кроме объектов 1–3 амортизационных групп) применяет тоже она.

Прежние правила сохранены только для договоров, действовавших на день вступления закона в силу: такие договоры дорабатывают по-старому до конца срока. Для всех новых сделок вывод простой: ускоренная амортизация уменьшает налог лизингодателя и доходит до клиента ровно настолько, насколько заложена в цену договора. Ставить её в расчёт как свою экономию нельзя, а в коммерческих предложениях её ставят регулярно.