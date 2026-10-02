Залог цеха или склада: где сделка ломается еще до оценки

Когда собственник впервые считает кредит под залог своего склада или цеха, он считает цифру: объект стоит столько-то, значит дадут примерно столько-то. На практике сделки под коммерческую недвижимость ломаются не на цифре. Они ломаются на бумагах по объекту — и почти всегда поздно, когда заявка подана, а отчёт оценщика уже оплачен.
Разберу то, что стоит проверить до подачи, а не после.
Земля под зданием — стоп номер один
Это единственный пункт, который не обходится договорённостями с банком, потому что он в законе. Статья 69 закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» говорит прямо: «Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение». Если участок у вас в аренде, закон разрешает вариант мягче: заложенным считается право аренды этого участка.
У квартиры такого вопроса не возникает вовсе. У производственного корпуса или склада земля — почти всегда отдельная история: участок может быть в аренде у муниципалитета, может быть не размежёван, может стоять на кадастре с разрешённым использованием, которое не совпадает с тем, что на нём фактически стоит. Пока права на землю не оформлены, здание в залог не возьмут — не потому, что банк придирается, а потому, что договор ипотеки в таком виде не зарегистрируют.
Что смотреть бухгалтеру и юристу до заявки: на каком праве участок, совпадают ли границы с фактической застройкой, не истекает ли аренда раньше предполагаемого срока кредита.
Адрес, которого нет
Второй частый стоп выглядит абсурдно, но встречается регулярно: у здания нет присвоенного адреса. Объект стоит, работает, числится в кадастре — а адреса нет. Для банка это значит, что залог тяжело зарегистрировать и почти невозможно нормально реализовать при взыскании, поэтому по такому объекту приходит отказ.
Решается это через местную администрацию, которая адрес и присваивает; через МФЦ вопрос не закрывают. Прежде чем идти, имеет смысл проверить кадастровый номер в государственных базах: иногда адрес там уже есть, а в ваших документах просто не отражён.
Техплан, фактическая площадь и самострой
Третий пласт — расхождение документов с реальностью. У производственных площадок это почти норма: пристроили цех, накрыли навес, расширили склад, поставили бытовку на территории. В документах ничего этого нет.
Для банка это не «мелочь, которую потом узаконим», а невыясненный правовой статус объекта: непонятно, что именно уходит в залог и что будет предметом торгов. Пока техплан не приведён в соответствие с фактом, а неоформленные постройки не легализованы или не сняты, объект будет висеть.
Отдельно замечу: приводить документы в порядок нужно до подачи заявки. После одобрения у вас начинает идти срок, а кадастровые работы и походы в администрацию в этот срок обычно не укладываются.
Объект оформлен не на заёмщика
Ситуация, из-за которой многие вообще не начинают разговор: недвижимость оформлена не на компанию, которая берёт кредит, а на ИП супруги, на родственника или на другое юрлицо группы. Тупиком это не является.
Пункт 1 статьи 335 Гражданского кодекса допускает, что залогодателем выступает не только сам должник, но и третье лицо, не являющееся стороной обеспеченного обязательства. К отношениям такого залогодателя с кредитором применяются правила о поручительстве — статьи 364–367 ГК РФ. На практике это означает, что собственник объекта входит в сделку лично: подписывает договор залога, а если состоит в браке и объект нажит в браке — нужно нотариальное согласие супруга.
Конструкция рабочая, но собирать её надо заранее: это дополнительные подписи, дополнительные документы и дополнительное время на согласование.
Аренда как аргумент — только подтверждённая
Если объект сдаётся, арендный поток играет на заявку: для банка это дополнительный источник возврата. Но учитывают его консервативно и с понижающим коэффициентом — банк закладывает простои и расходы на содержание.
И главное: аренду нужно подтверждать документами и движением денег. Договоры аренды плюс поступления на расчётный счёт. Фраза «объект сдаётся» без бумаг и без оборотов по счёту в расчёт не принимается.
Откуда берётся сумма
Здесь стоит развести две цифры, которые собственники часто путают: рыночная стоимость объекта и то, от чего банк считает выдачу. Банк берёт оценку аккредитованного оценщика и вычитает запас на риск: при взыскании актив уходит быстро и обычно ниже рынка, плюс расходы на реализацию.
Под залог жилья доля от оценки у банков обычно держится в коридоре 60–70%, у отдельных программ выше. Под склад, цех или офис долю ставят ниже — и причина ровно одна: скорость продажи. Квартиру с торгов заберут быстрее, чем производственный корпус под конкретный техпроцесс. Чем универсальнее объект — типовой склад, офис нормального класса, торговая площадь с трафиком, — тем шире круг банков и мягче дисконт.
Из полученной суммы вычитается то, что уже висит на объекте. Если на здании есть непогашенный кредит или лизинг, часть выдачи уйдёт на его погашение, и «на руки» останется меньше, чем показывает первый расчёт. Это стоит закладывать в модель до подачи, а не узнавать на выходе.
И ещё одна практическая деталь: у разных банков разные аккредитованные оценщики, и отчёты по одному и тому же объекту расходятся. Низкая оценка в одном банке — повод проверить другой, а не повод соглашаться на урезанный чек.
Что имеет смысл сделать до заявки
Если свести всё к порядку действий, получается короткий список, который закрывается силами бухгалтерии и юриста за несколько дней:
Поднять правоустанавливающие документы на здание и на участок под ним и убедиться, что земля оформлена — в собственности или в аренде. Проверить, присвоен ли объекту адрес и совпадает ли он с документами. Сверить техплан с фактической застройкой и отдельно посмотреть, нет ли на территории неоформленных построек. Уточнить, на кого оформлен титул и понадобится ли согласие супруга. Собрать договоры аренды и выписку по счёту, если объект сдаётся. И только после этого считать сумму — от залоговой стоимости за вычетом текущих обременений, а не от той цены, за которую вы сами готовы продать объект.
Коммерческий залог — рабочий инструмент: он позволяет взять крупную сумму под актив бизнеса и не тащить в сделку жильё семьи. Но проходит он не там, где красивее объект, а там, где в порядке бумаги на землю, адрес и площадь. Порядок в этих трёх документах стоит дешевле и решается быстрее, чем повторный круг заявок после отказа.