Залог цеха или склада: где сделка ломается еще до оценки

Земля под зданием — стоп номер один

Это единственный пункт, который не обходится договорённостями с банком, потому что он в законе. Статья 69 закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» говорит прямо: «Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение». Если участок у вас в аренде, закон разрешает вариант мягче: заложенным считается право аренды этого участка.

У квартиры такого вопроса не возникает вовсе. У производственного корпуса или склада земля — почти всегда отдельная история: участок может быть в аренде у муниципалитета, может быть не размежёван, может стоять на кадастре с разрешённым использованием, которое не совпадает с тем, что на нём фактически стоит. Пока права на землю не оформлены, здание в залог не возьмут — не потому, что банк придирается, а потому, что договор ипотеки в таком виде не зарегистрируют.

Что смотреть бухгалтеру и юристу до заявки: на каком праве участок, совпадают ли границы с фактической застройкой, не истекает ли аренда раньше предполагаемого срока кредита.