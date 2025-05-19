Почему ваш план продаж не срабатывает: 7 ошибок, которые съедают прибыль еще до начала квартала

1. Игнорирование сезонности: считать по среднему — значит не считать вовсе
Одна из самых дорогих ошибок — строить план «по ощущениям» или усреднённо, без учёта сезонных колебаний. Особенно это критично в отраслях с ярко выраженной сезонностью: розница, FMCG, детские товары, B2B с длинным циклом сделки.
Пример: магазин канцелярии ставит одинаковый план на июль и сентябрь. В июле — спад и провал, в сентябре — перегруз и выгорание менеджеров. В результате теряются не только продажи, но и мотивация.
Что делать:
Планируйте не по календарным месяцам, а по сезонам. Закладывайте пики и спады. Используйте данные хотя бы за два года и стройте прогнозную кривую, а не ровную линию.
2. Путаница: план — не прогноз
План — это амбициозная цель. Прогноз — оценка того, что произойдёт при текущих условиях. Их подмена приводит к хаосу: либо вы занижаете план и команда расслабляется, либо завышаете — и всё срывается.
Что делать:
Держите два документа:
– План — амбициозный, но реалистичный.
– Прогноз — основанный на фактах и аналитике.
Сравнивайте их и следите за разницей — именно она требует управленческого внимания.
3. План вне команды: без ресурса — нет результата
Часто планы строятся «от головы» руководителя. Пример: «вырастим на 20%». Но при этом:
не наняли новых сотрудников,
не пересмотрели мотивацию,
не добавили продуктов,
не усилили маркетинг.
Такой план — иллюзия. Команда не справится, даже если будет стараться.
4. Изоляция отдела продаж: план без связи с другими функциями
Отдел продаж не работает в вакууме. План, составленный без участия маркетинга, логистики и финансов, обречён.
Решение: согласуйте каждый план с тремя подразделениями:
— Маркетинг: откуда придут лиды?
— Логистика/склад: есть ли товар?
— Финансы: на каких условиях продаём?
5. Отсутствие контроля: план забывают до конца месяца
Составить план — это 5% работы. Управлять им — остальные 95%. Во многих компаниях план создаётся, утверждается — и о нём вспоминают только в конце месяца. Поздно.
Что делать:
Введите еженедельный контроль.
Отслеживайте отклонения от графика.
Корректируйте действия в середине месяца.
План — это процесс, а не статичный файл.
6. Нулевая адаптивность: рынок меняется, а план — нет
Курс валют, логистика, конкуренция, спрос — всё это может меняться за считанные недели. Но многие продолжают работать по плану, составленному в другой реальности.
Совет: ежемесячно пересматривайте планы — хотя бы частично. Не обязательно переписывать всё, но корректировать критичные точки необходимо. Гибкость — это не слабость, а стратегическое преимущество.
7. Отсутствие мотивации: план не вдохновляет никого
Если план слишком лёгкий — сотрудники теряют интерес. Если слишком сложный — теряют веру. В обоих случаях — текучка, апатия и срыв.
Что делать:
– Убедитесь, что план логично связан с системой бонусов.
– Разбейте цели на этапы.
– Подкрепляйте промежуточные достижения — это даёт ощущение прогресса.
План продаж — это не прогноз, не декларация и не формальность. Это инструмент управления. Он должен быть:
реалистичным,
согласованным с ключевыми подразделениями,
подкреплённым ресурсами,
гибким,
мотивирующим.
Если он не выполняет этих функций — это не план, а просто хорошая таблица, которая подведёт вас в самый неподходящий момент.
Начать дискуссию