⚡️Налоговая реконструкция. Судебная практика по вопросам налоговой реконструкции

Налоговая реконструкция как способ уменьшения ущерба бюджетным интересам РФ в уголовных делах по налоговым составам.

В продолжение публикации про налоговую реконструкцию https://www.klerk.ru/user/2536019/639274/ хочу поделиться своим мнением об ее роли и значении в уголовных делах по налоговым составам.

Как известно любая налоговая проверка заканчивается доначислением налогов, пени и штрафов. После вступления в законную силу решения по ВНП или КНП материалы проверки направляются в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если суммы доначисленной недоимки по налогам и сборам достаточна для возбуждения уголовного дела по статьям 198, 199 УК РФ.

При этом оспаривание решения налогового органа в суде не приостановит процесс направления материала в правоохранительные органы.

Уклонение от уплаты налогов является уголовно наказуемом деянием по ст.199 УК РФ. Закон наказывает за уклонение в крупном размере при неуплате налогов и сборов от 18 750 000 руб. за 3 финансовых года подряд и в особо крупном размере при неуплате — 56 250 000 руб. за 3 финансовых года подряд.

Соответственно размер выявленной недоимки влияет на квалификацию (ч.1 или ч.2 ст.199 УК РФ) и, соответственно, на размер уголовной ответственности за неуплату налогов и наказание за его совершение, поэтому институт налоговой реконструкции необходимо применять и в уголовном судопроизводстве.

Применение налоговой реконструкции в уголовном процессе характеризуется двумя ключевыми особенностями, которые отличают её использование в практике по налоговым спорам и в арбитражном судопроизводстве:

1) налоговая реконструкция в уголовном деле по налоговому преступлению обязательна. На такую императивность:

указывает факт закрепления размера ущерба в качестве конститутивного признака уклонения от уплаты налогов как преступления;

отсылает п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления», в котором устанавливается обязанность суда определять действительный размер налоговых обязательств и учитывать в совокупности все факторы, как увеличивающие, так и уменьшающие размер неуплаченных налогов.

Непроведение налоговой реконструкции по уголовному делу является основанием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. об этом свидетельствует целый ряд судебных актов, принятых судами по схожим обстоятельствам.

Например, Постановление Пресненского районного суда Москвы от 25.06.2018 по делу № 01-0002/2018, Апелляционное постановление Московского городского суда от 04.03.2020 по делу № 10-4590/2020, Апелляционное постановление Московского городского суда от 21.04.2020 по делу № 10-7800/2020.

2) применительно к налоговой реконструкции в уголовном судопроизводстве ряд критериев её реализации, выработанных судебной практикой и отраженных в разъяснениях ФНС, не будет работать ввиду природы и характерных черт уголовно-процессуальной формы.

Например, такие правила и условия применения налоговой реконструкции в Письме ФНС России от 10.03.2021 г. № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 НК РФ», как обязанность предоставления самим налогоплательщиком налоговому органу документации и сведений о реальном исполнителе сделки (п. 17.1 Письма ФНС России от 10.03.2021г.), как необходимость содействия налогоплательщика в раскрытии схемы по дроблению бизнеса (п. 28 Письма ФНС России от 10.03.2021г.) недопустимы в контексте уголовного процесса ввиду нарушения конституционного и уголовно-процессуального принципа презумпции невиновности, неправомерности переложения бремени доказывания на обвиняемого (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ).

В этой связи по уголовным делам размер недоимки определяется путем назначения налоговой экспертизы.

Здесь работа адвоката, налогового консультанта заключается в том, чтобы активно участвовать в формировании правильных вопросов эксперту, не ограничиваться формальными вопросами о размере недоимки по налогам без учета хозяйственных операций с фиктивными контрагентами, а реально определять действительный размер обязательства по уплате налогов с учетом поступления налогов по всей цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для чего в распоряжение эксперта должна предоставляться исчерпывающая информация об уплате НДС в виде налоговых деклараций, книг покупок и книг продаж, платежных поручений об уплате налогов контрагентами, а также сведения из программного обеспечения АСК НДС-2.

Такой объем документов и информации позволит определить действительный размер налоговых обязательств налогоплательщика, т.е. определить реальный размер ущерба, причиненного бюджетным интересам РФ в результате неуплаты налогов, и как следствие, законно обойти пороговые значения размера недоимки для переквалификации преступления по ст.198 или ст.199 УК РФ либо прекращения производства по уголовному делу.

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