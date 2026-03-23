ФНС России разъяснила, по какой форме сдавать РСВ за I квартал 2026 года

Вот мы и дожили с этими налоговыми перетурбациями последних лет до ситуации почти полного абсурда. Системный коллапс наглядно на расчете по страховым взносам за первый квартал сего года: запутаться и заблудиться действительно есть в чем. На сегодняшний день существуют как раз те три пресловутые «сосны» — формы РСВ 👇

Первая - действующая форма, утвержденная Приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, в которую вносились изменения в 2023 и 2024 году. Проблема данной формы в том, что она не учитывает изменений в части пониженных тарифов по взносам для МСП.



Вторая - рекомендованная ФНС форма РСВ. Была направленна Письмом ФНС России от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@. Она указанные выше изменения уже учитывает и нужна как раз для того, чтобы субъекты МСП, кого коснулись изменения, смогли корректно заполнить расчет за 1 квартал 2026 года.



Ну и третья - официально утвержденная форма РСВ с учетом изменений, внесенных Приказом ФНС России от 04.02.2026 № ЕД-1-11/67@. Она тоже учитывает все произошедшие в законодательстве изменения, но проблема ее в том, что в силу она вступает только 6 мая 2026 года – то есть после отчетной даты за 1 квартал (27 апреля 2026 г.)😀



В связи с таким обилием форм ФНС России дает следующие разъяснения:

Вплоть до 5 мая 2026 года включительно налоговые инспекции будут принимать РСВ за 1 квартал 2026 года как по ныне действующей форме (т.е. без учета изменений по МСП), так и по рекомендуемой ФНС форме (т.е. с учетом таких изменений). А вот с 6 мая отчетность будут принимать строго по утвержденной форме РСВ в последней ее редакции (с учетом изменений, внесенных Приказом ФНС России от 04.02.2026 № ЕД-1-11/67@). Рекомендуемую и старую формы уже не примут.

Знакомимся с Письмом ФНС России от 17.03.2026 № БС-36-11/1984@ и аккуратно ставим свечку 🙏