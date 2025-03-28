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Подотчет, командировки

Некоторые сотрудники вправе отказаться ехать в командировку

Госинспекция труда в Томской области сообщает какие категории работников нельзя направить в командировку без их согласия. А какие запрещено отправлять в командировки вовсе.

 Так, право отказаться от служебной командировки имеют, в частности:

•         женщины с детьми до 3 лет;

•         родители детей до 14 лет, воспитывающие их без супругов;

•         родители ребенка до 14 лет, если другой родитель трудится на вахте, мобилизован или служит по контракту;

•         работники с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему нет 14 лет;

•         родители детей-инвалидов;

•         работники, ухаживающие за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;

•         инвалиды, у которых командировки не запрещены медицинским заключением.

Чтобы направить такого сотрудника в командировку нужно:

•         получить его письменное согласие;

•         убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний для командировки;

•         письменно ознакомить работника с правом отказаться от рабочей поездки.

При любых условиях запрещено направлять в командировки:

•         несовершеннолетних (кроме отдельных категорий, например творческих работников, спортсменов);

•         беременных женщин.

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ТОМСКТРУД

ТОМСКТРУД

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