Некоторые сотрудники вправе отказаться ехать в командировку

Госинспекция труда в Томской области сообщает какие категории работников нельзя направить в командировку без их согласия. А какие запрещено отправлять в командировки вовсе.

Так, право отказаться от служебной командировки имеют, в частности:

• женщины с детьми до 3 лет;

• родители детей до 14 лет, воспитывающие их без супругов;

• родители ребенка до 14 лет, если другой родитель трудится на вахте, мобилизован или служит по контракту;

• работники с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему нет 14 лет;

• родители детей-инвалидов;

• работники, ухаживающие за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;

• инвалиды, у которых командировки не запрещены медицинским заключением.

Чтобы направить такого сотрудника в командировку нужно:

• получить его письменное согласие;

• убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний для командировки;

• письменно ознакомить работника с правом отказаться от рабочей поездки.

При любых условиях запрещено направлять в командировки:

• несовершеннолетних (кроме отдельных категорий, например творческих работников, спортсменов);

• беременных женщин.