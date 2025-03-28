Некоторые сотрудники вправе отказаться ехать в командировку

Так, право отказаться от служебной командировки имеют, в частности:
• женщины с детьми до 3 лет;
• родители детей до 14 лет, воспитывающие их без супругов;
• родители ребенка до 14 лет, если другой родитель трудится на вахте, мобилизован или служит по контракту;
• работники с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему нет 14 лет;
• родители детей-инвалидов;
• работники, ухаживающие за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;
• инвалиды, у которых командировки не запрещены медицинским заключением.
Чтобы направить такого сотрудника в командировку нужно:
• получить его письменное согласие;
• убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний для командировки;
• письменно ознакомить работника с правом отказаться от рабочей поездки.
При любых условиях запрещено направлять в командировки:
• несовершеннолетних (кроме отдельных категорий, например творческих работников, спортсменов);
• беременных женщин.
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