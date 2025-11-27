ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
Установлена периодичность проведения обязательных профилактических визитов

Постановлением Правительства № 1511 от 01.10.2025 установлена периодичность профилактических визитов в рамках Государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Государственная инспекция труда в Томской области сообщила о периодичности профилактических визитов в рамках Государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Так в рамках государственного контроля (надзора) обязательные профилактические визиты проводятся на предприятиях и организациях различных форм собственности, деятельность которых отнесена:

  • К значительному риску, обязательные профилактические визиты проводятся не более одного раза в  3 год.

  • К среднему риску риска, обязательные профилактические визиты проводятся не более одного раза в  5 лет.

  • К умеренному риску, обязательные профилактические визиты проводятся не более одного раза в 6 лет.

