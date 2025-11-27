Установлена периодичность проведения обязательных профилактических визитов
Государственная инспекция труда в Томской области сообщила о периодичности профилактических визитов в рамках Государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Так в рамках государственного контроля (надзора) обязательные профилактические визиты проводятся на предприятиях и организациях различных форм собственности, деятельность которых отнесена:
К значительному риску, обязательные профилактические визиты проводятся не более одного раза в 3 год.
К среднему риску риска, обязательные профилактические визиты проводятся не более одного раза в 5 лет.
К умеренному риску, обязательные профилактические визиты проводятся не более одного раза в 6 лет.
