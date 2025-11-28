Государственная инспекция в Томской области информирует, что согласно трудовому законодательству, несовершеннолетние работники не имеют права поднимать и переносить тяжести, вес которых превышает предельные нормы. В настоящее время в Министерстве труда и социальной защиты РФ утвердили данные предельные нормы, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Заместитель руководителя государственной инспекции труда - главного государственного инспектора труда в Томской области в Томской области Р. А. Мамедов разъяснил, что из правила есть исключение, а именно: спортсмены младше 18 лет, которые могут участвовать в соревнованиях, где допускаются превышения установленных норм. Однако, это возможно только если соответствующее положение закреплено в программе тренировок и при отсутствии медицинских противопоказаний.