Трудовое право

Министерстве труда и социальной защиты РФ утвердили данные предельные нормы

Государственная инспекция в Томской области информирует, что согласно трудовому законодательству, несовершеннолетние работники не имеют права поднимать и переносить тяжести, вес которых превышает предельные нормы. В настоящее время в Министерстве труда и социальной защиты РФ утвердили данные предельные нормы, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Заместитель руководителя государственной инспекции труда - главного государственного инспектора труда в Томской области  в Томской области  Р. А. Мамедов разъяснил, что из правила есть исключение, а именно: спортсмены младше 18 лет, которые  могут участвовать в соревнованиях, где допускаются превышения установленных норм. Однако, это возможно только если соответствующее положение закреплено в программе тренировок  и  при отсутствии медицинских противопоказаний.

