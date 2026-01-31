8125 КПП БСН моб
Увольнение

Расширение оснований для увольнения иностранных работников с 1 марта 2026 года

Про изменения в трудовом законодательстве сообщает Государственная инспекция труда в Томской области.

Поправки в статью 327.6 ТК РФ позволят работодателям расторгать трудовые договоры с иностранцами и лицами без гражданства, если это необходимо для приведения их численности в соответствие с ограничениями, установленными нормативными актами субъектов РФ.

Ранее такое основание применялось только в случаях, когда ограничения были установлены на федеральном уровне (федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ).

