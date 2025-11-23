ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
Елена Демина
Управленческий учет
Не время строить самолет, если вы только сели на велосипед

Не время строить самолет, если вы только сели на велосипед

🧩 Управленческий учет: не автоматизировать, а разобраться.

🧩 Управленческий учёт: не автоматизировать, а разобраться

Приходит клиент и говорит:

«Хочу управленческий учёт. Чтобы видеть, где деньги, где прибыль, где всё вообще…»

И вот тут важно не махнуть шашкой:
«Так! ERP! 1С! Бюджет на внедрение — 5 миллионов, сроки — полгода, но мы справимся!»
Нет. Не надо так.

Потому что чаще всего под капотом у бизнеса… тишина.
Ну ладно — не тишина, а смесь Excel, WhatsApp1, тетрадки, памяти Пети и акта приёма-передачи от 2019 года.

И автоматизировать тут просто нечего.
Пока не будет структуры, смысла жать на кнопку «Внедрить» — никакого.

Представьте: у вас в коробке куча носков. Все разные. Все в комке.
А вы говорите: «Давайте это отгладим и рассортируем по цвету — в стиральной машине».
Машина — отличная. Но сначала бы разобрать, что к чему.

🚶‍♂️Что делать на старте?

1. Посмотреть, как устроена реальность

Без иллюзий. Где выручка? Как идут закупки? Как платится зарплата?
Часто ответа нет. И это нормально. Ответ — это работа.

2. Навести порядок в первичке

Документы, смены, отгрузки, поступления — чтобы всё лежало на своих местах.
Пусть не идеально. Зато — честно.

3. Завести простую таблицу

Google Sheets — пока лучше любой системы.
Сводим выручку, затраты, зарплаты, движение денег.
И… внезапно появляются цифры. Настоящие. А не «по ощущениям».

4. И только потом — думать, что автоматизировать

Потому что теперь видно: что работает, где провалы, а что вообще не имеет смысла учитывать.

Управленческий учёт — это не про IT.
Это про то, чтобы бизнес перестал догадываться и начал понимать.

Поэтому не спешите строить спутник, если пока даже велосипед не собрали.
Просто начните с порядка. И цифры сами расскажут, куда двигаться.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Информации об авторе

Елена Демина

Елена Демина

Финансовый директор в самозанятый

5 подписчиков11 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет