Не время строить самолет, если вы только сели на велосипед

🧩 Управленческий учёт: не автоматизировать, а разобраться
Приходит клиент и говорит:
«Хочу управленческий учёт. Чтобы видеть, где деньги, где прибыль, где всё вообще…»
И вот тут важно не махнуть шашкой:
«Так! ERP! 1С! Бюджет на внедрение — 5 миллионов, сроки — полгода, но мы справимся!»
Нет. Не надо так.
Потому что чаще всего под капотом у бизнеса… тишина.
Ну ладно — не тишина, а смесь Excel, WhatsApp1, тетрадки, памяти Пети и акта приёма-передачи от 2019 года.
И автоматизировать тут просто нечего.
Пока не будет структуры, смысла жать на кнопку «Внедрить» — никакого.
Представьте: у вас в коробке куча носков. Все разные. Все в комке.
А вы говорите: «Давайте это отгладим и рассортируем по цвету — в стиральной машине».
Машина — отличная. Но сначала бы разобрать, что к чему.
🚶♂️Что делать на старте?
1. Посмотреть, как устроена реальность
Без иллюзий. Где выручка? Как идут закупки? Как платится зарплата?
Часто ответа нет. И это нормально. Ответ — это работа.
Документы, смены, отгрузки, поступления — чтобы всё лежало на своих местах.
Пусть не идеально. Зато — честно.
3. Завести простую таблицу
Google Sheets — пока лучше любой системы.
Сводим выручку, затраты, зарплаты, движение денег.
И… внезапно появляются цифры. Настоящие. А не «по ощущениям».
4. И только потом — думать, что автоматизировать
Потому что теперь видно: что работает, где провалы, а что вообще не имеет смысла учитывать.
Управленческий учёт — это не про IT.
Это про то, чтобы бизнес перестал догадываться и начал понимать.
Поэтому не спешите строить спутник, если пока даже велосипед не собрали.
Просто начните с порядка. И цифры сами расскажут, куда двигаться.
