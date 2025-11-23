Не время строить самолет, если вы только сели на велосипед

🧩 Управленческий учёт: не автоматизировать, а разобраться

Приходит клиент и говорит:

«Хочу управленческий учёт. Чтобы видеть, где деньги, где прибыль, где всё вообще…»

И вот тут важно не махнуть шашкой:

«Так! ERP! 1С! Бюджет на внедрение — 5 миллионов, сроки — полгода, но мы справимся!»

Нет. Не надо так.

Потому что чаще всего под капотом у бизнеса… тишина.

Ну ладно — не тишина, а смесь Excel, WhatsApp1, тетрадки, памяти Пети и акта приёма-передачи от 2019 года.

И автоматизировать тут просто нечего.

Пока не будет структуры, смысла жать на кнопку «Внедрить» — никакого.

Представьте: у вас в коробке куча носков. Все разные. Все в комке.

А вы говорите: «Давайте это отгладим и рассортируем по цвету — в стиральной машине».

Машина — отличная. Но сначала бы разобрать, что к чему.