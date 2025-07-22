Новый МРОТ в 2026 году: что ждет работников и работодателей
Минтруд официально предложил новый размер МРОТ — 27 093 рубля. Давайте разбираться, как это повлияет на кошельки, бизнес и что делать уже сегодня.
🔥 Главное за 30 секунд
Новый МРОТ: 27 093 ₽ (на 4 653 ₽ больше, чем сейчас).
Рост: 20,7% — это выше прогнозируемой инфляции!
Когда вступит: 1 января 2026 года.
Для кого: 4,6 млн работников с зарплатой на уровне МРОТ.
Статус: проект закона на общественном обсуждении (до 4 августа 2025).
📈 Откуда цифра 27 093 рубля? Объясняем на пальцах
По закону МРОТ не может быть ниже 48% медианной зарплаты по стране. В 2024 году она составила 56 443 рубля. Вот и математика:
56 443 ₽ × 48% = 27 093 ₽
Это не просто индексация — опережающий рост, о котором говорил президент.
🤔 А почему не 35 тысяч?
К 2030 году МРОТ действительно должен достичь 35 000 ₽ (Указ Президента № 474 от 21.07.2020). Но движение — постепенное:
Таблица: Динамика МРОТ за 5 лет
⚠️ Внимание! Это пока не закон
Цифра 27 093 рубля — проект Минтруда. До 4 августа 2025 года он проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru. Изменения возможны, но не значительные. Как только документ подпишут, мы обновим статью — подпишитесь на наш блог, чтобы не пропустить.
💼 Как подготовиться работодателям: Чек-лист
Если вы платите сотрудникам МРОТ, вот что нужно сделать до 31 декабря 2025:
1. Сверьтесь с регионом
Региональный МРОТ не может быть ниже федерального! Например:
Москва: 32 916 ₽
Мурманская область: до 40 392 ₽
Татарстан: 26 680 ₽.*Таблица: Топ-5 регионов с самым высоким МРОТ в 2025 году*
2. Проверьте состав зарплаты
Помните: в МРОТ не включаются:
Районные коэффициенты;
Северные надбавки;
Доплаты за сверхурочные, ночные смены, вредные условия.⚠️ Ошибка работодателя: Оклад 15 000 ₽ + компенсации до 27 093 ₽ = штраф до 50 000 ₽!
3. Обновите документы
Штатное расписание;
Трудовые договоры (через допсоглашения);
Положение об оплате труда.Шаблон допсоглашения:
Установить оклад в размере 27 093 (двадцать семь тысяч девяносто три) рубля с 01.01.2026, согласно ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
👨💼 Что проверить работникам?
Получаете «минималку»? Сравните сумму в расчетном листке с новым МРОТ.
Работаете на Севере? Ваша зарплата = МРОТ × районный коэффициент (например, в Норильске: 27 093 ₽ × 1.8 = 48 767 ₽).
Зарплата ниже? Пишите претензию работодателю, а потом — жалобу в Трудинспекцию.
Образец претензии:
Директору ООО «Ромашка»
Петрову И.К.
от менеджера Сидорова А.Б.
Претензия
Моя зарплата за январь 2026 года составила 25 000 ₽. С 01.01.2026 МРОТ — 27 093 ₽. Прошу доплатить разницу и проиндексировать оклад.
❓ Частые вопросы
Вопрос: У меня оклад 27 000 ₽. После повышения МРОТ я буду получать больше?
Ответ: Да! Работодатель обязан поднять оклад до 27 093 ₽.
Вопрос: Я совместитель. Мне тоже повысят зарплату?
Ответ: Только если за полную ставку вы получали МРОТ. Совместителям платят пропорционально отработанному времени.
Вопрос: Что будет, если работодатель проигнорирует новый МРОТ?
Ответ: Штраф:
ИП — 10 000–20 000 ₽;
ООО — 30 000–50 000 ₽ (ст. 5.27 КоАП РФ).
🎯 Заключение: Главное о новом МРОТ
27 093 рубля — не прихоть Минтруда, а расчет от медианной зарплаты.
20,7% рост — это шаг к цели в 35 000 ₽ к 2030 году.
Работодателям уже сейчас нужно считать бюджет на 2026 год и готовить документы.
Работникам — знать свои права и требовать доплату, если зарплата ниже планки.
💡 Финал на заметку: «Минималка» — не просто цифра. Это гарантия, что даже уборщица или курьер не работают за еду. И ее рост — индикатор здоровья экономики.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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