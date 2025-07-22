Новый МРОТ в 2026 году: что ждет работников и работодателей

Представьте: ваша зарплата вырастет на 20% без переговоров с начальством. Звучит как сказка? Для 4,6 млн россиян это станет реальностью в 2026 году! 🚀

Минтруд официально предложил новый размер МРОТ — 27 093 рубля. Давайте разбираться, как это повлияет на кошельки, бизнес и что делать уже сегодня.

🔥 Главное за 30 секунд

Новый МРОТ : 27 093 ₽ (на 4 653 ₽ больше, чем сейчас).

Рост : 20,7% — это выше прогнозируемой инфляции!

Когда вступит : 1 января 2026 года.

Для кого : 4,6 млн работников с зарплатой на уровне МРОТ.

Статус: проект закона на общественном обсуждении (до 4 августа 2025).

📈 Откуда цифра 27 093 рубля? Объясняем на пальцах

По закону МРОТ не может быть ниже 48% медианной зарплаты по стране. В 2024 году она составила 56 443 рубля. Вот и математика:

56 443 ₽ × 48% = 27 093 ₽

Это не просто индексация — опережающий рост, о котором говорил президент.

🤔 А почему не 35 тысяч?

К 2030 году МРОТ действительно должен достичь 35 000 ₽ (Указ Президента № 474 от 21.07.2020). Но движение — постепенное:

Таблица: Динамика МРОТ за 5 лет

⚠️ Внимание! Это пока не закон

Цифра 27 093 рубля — проект Минтруда. До 4 августа 2025 года он проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru. Изменения возможны, но не значительные. Как только документ подпишут, мы обновим статью — подпишитесь на наш блог, чтобы не пропустить.

💼 Как подготовиться работодателям: Чек-лист

Если вы платите сотрудникам МРОТ, вот что нужно сделать до 31 декабря 2025:

1. Сверьтесь с регионом

Региональный МРОТ не может быть ниже федерального! Например:

Москва: 32 916 ₽

Мурманская область: до 40 392 ₽

Татарстан: 26 680 ₽.*Таблица: Топ-5 регионов с самым высоким МРОТ в 2025 году*

2. Проверьте состав зарплаты

Помните: в МРОТ не включаются:

Районные коэффициенты;

Северные надбавки;

Доплаты за сверхурочные, ночные смены, вредные условия.⚠️ Ошибка работодателя: Оклад 15 000 ₽ + компенсации до 27 093 ₽ = штраф до 50 000 ₽!

3. Обновите документы

Штатное расписание;

Трудовые договоры (через допсоглашения);

Положение об оплате труда.Шаблон допсоглашения:

Установить оклад в размере 27 093 (двадцать семь тысяч девяносто три) рубля с 01.01.2026, согласно ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

👨‍💼 Что проверить работникам?

Получаете «минималку»? Сравните сумму в расчетном листке с новым МРОТ.

Работаете на Севере? Ваша зарплата = МРОТ × районный коэффициент (например, в Норильске: 27 093 ₽ × 1.8 = 48 767 ₽).

Зарплата ниже? Пишите претензию работодателю, а потом — жалобу в Трудинспекцию.

Образец претензии:

Директору ООО «Ромашка»

Петрову И.К.

от менеджера Сидорова А.Б.

Претензия

Моя зарплата за январь 2026 года составила 25 000 ₽. С 01.01.2026 МРОТ — 27 093 ₽. Прошу доплатить разницу и проиндексировать оклад.

❓ Частые вопросы

Вопрос: У меня оклад 27 000 ₽. После повышения МРОТ я буду получать больше?

Ответ: Да! Работодатель обязан поднять оклад до 27 093 ₽.

Вопрос: Я совместитель. Мне тоже повысят зарплату?

Ответ: Только если за полную ставку вы получали МРОТ. Совместителям платят пропорционально отработанному времени.

Вопрос: Что будет, если работодатель проигнорирует новый МРОТ?

Ответ: Штраф:

ИП — 10 000–20 000 ₽;

ООО — 30 000–50 000 ₽ (ст. 5.27 КоАП РФ).

🎯 Заключение: Главное о новом МРОТ

27 093 рубля — не прихоть Минтруда, а расчет от медианной зарплаты.

20,7% рост — это шаг к цели в 35 000 ₽ к 2030 году.

Работодателям уже сейчас нужно считать бюджет на 2026 год и готовить документы.

Работникам — знать свои права и требовать доплату, если зарплата ниже планки.