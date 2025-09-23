Доплаты и льготы после 70 лет . Кому и сколько положено

В 2025 году в России насчитывается более 41 млн пенсионеров, из которых значительная часть — граждане старше 70 лет. Государство предоставляет им комплекс мер поддержки, направленных на улучшение качества жизни и снижение финансовой нагрузки. Льготы делятся на федеральные (действуют по всей стране) и региональные (зависят от субъекта РФ). В этом материале подробно разбираем, какие выплаты, налоговые послабления и социальные преференции доступны пенсионерам после 70 лет, как их оформить и на что обратить внимание.
1. Финансовые выплаты и доплаты
1.1 Увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии
После 70 лет фиксированная часть страховой пенсии по старости не увеличивается автоматически. Однако при достижении 80 лет она удваивается. В 2025 году базовая сумма составляет 8 728,73 ₽, поэтому с 80 лет пенсионер получает 17 457,46 ₽ ежемесячно без дополнительных заявлений.
Пример расчета:
Пенсионерка Мария, 82 года, до 80 лет получала страховую пенсию в размере 20 000 ₽ (включая фиксированную выплату 8 728,73 ₽). После юбилея ее выплата выросла до 28 728,73 ₽ (20 000 − 8 728,73 + 17 457,46).
1.2 Надбавка за уход
С 2025 года изменился механизм выплаты компенсации за уход. Теперь 1 200 ₽ ежемесячно перечисляются непосредственно пенсионеру, а не ухаживающему лицу. Условия:
Пенсионер должен быть старше 80 лет или иметь инвалидность I группы.
Ухаживающий — трудоспособный, но не работающий гражданин (без статуса ИП или самозанятого).
Как оформить:
Подать заявление в ПФР через Госуслуги или МФЦ.
Приложить паспорта обеих сторон и трудовую книжку ухаживающего.
Указать реквизиты для перевода средств.
Важно! При устройстве на работу ухаживающего выплата прекращается. Необходимо уведомить ПФР в течение 5 дней.
Если общий доход пенсионера (пенсия + льготы) ниже регионального прожиточного минимума (ПМ), назначается федеральная или региональная доплата. В 2025 году ПМ для пенсионеров составляет:
15 250 ₽ — федеральный стандарт;
19 300 ₽ — в Москве;
12 840 ₽ — в Воронежской области.
Пример: Пенсионер из Липецка получает 13 000 ₽. Поскольку местный ПМ — 14 200 ₽, ему автоматически начислят доплату в 1 200 ₽.
2. Налоговые льготы
2.1 Имущественный налог
Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на:
1 квартиру/комнату;
1 жилой дом (до 50 м²);
1 гараж или мастерскую.
Льгота распространяется только на объекты, не используемые для коммерческой деятельности.
Пример: У пенсионера две квартиры. Он может выбрать для льготы ту, где кадастровая стоимость выше, чтобы минимизировать платежи.
2.2 Земельный налог
Не облагается налогом участок площадью до 6 соток. Если земля больше, плата взимается только за превышение. Например, за 8 соток в Подмосковье (ставка 0,3%) пенсионер заплатит:
(8 − 6) × Кадастровая стоимость × 0,3%.
2.3 Транспортный налог
На федеральном уровне льгот нет, но регионы устанавливают свои правила:
Москва — нет скидок;
Санкт-Петербург — освобождение от налога для авто до 150 л.с.;
Красноярский край — скидка 50% для пенсионеров.
2.4 НДФЛ и налоговые вычеты
Пенсии, социальные выплаты и подарки до 4 000 ₽ в год не облагаются НДФЛ.
При покупке жилья можно вернуть до 260 000 ₽ (13% от 2 млн ₽). Вычет разрешено переносить на 3 предыдущих года, если в тот период пенсионер работал и платил налоги.
3. Жилищно-коммунальные льготы
3.1 Компенсация взносов на капремонт
70–79 лет — возмещение 50% взносов;
80+ лет — 100% компенсация.
Условия:
Квартира в собственности;
Отсутствие долгов по ЖКУ;
Проживание с неработающими членами семьи (пенсионеры или инвалиды).
Пример: Пенсионерка из Екатеринбурга платит 300 ₽/мес. за капремонт. После 80 лет она перестает вносить платежи, а уплаченные ранее средства возвращаются через СФР.
3.2 Субсидии на ЖКУ
Субсидия предоставляется, если расходы на коммуналку превышают:
22% от дохода — федеральный стандарт;
10% — в Москве для одиноких пенсионеров;
15% — в Якутии.
Как оформить:
Собрать квитанции за 6 месяцев.
Подать заявление в МФЦ или через Госуслуги.
Получить решение в течение 10 дней.
Важно! Субсидия дается на 6 месяцев, затем нужно переоформлять.
3.3 Льготы на газификацию
В 2025 году действует программа соцгазификации:
Свердловская область — компенсация до 90% затрат на подключение газа;
Московская область — бесплатный монтаж оборудования для пенсионеров с доходом ниже 1,5 ПМ.
4. Медицинские льготы
4.1 Лекарственное обеспечение
Инвалиды и ветераны ВОВ — бесплатные препараты по рецепту;
Пенсионеры 70+ — скидка 50% на лекарства из федерального списка (например, инсулин, гипотензивные средства) .
4.2 Стоматологические услуги
Бесплатное протезирование — для ветеранов труда, инвалидов, жителей блокадного Ленинграда;
Скидка 30–50% — в большинстве регионов для пенсионеров 70+.
4.3 Санаторно-курортное лечение
Право на бесплатную путевку имеют:
Инвалиды;
Участники ВОВ;
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС.
Для остальных пенсионеров действуют региональные программы со скидками до 70%.
5. Транспортные льготы
5.1 Городской и пригородный транспорт
Москва — бесплатный проезд на метро, автобусах, троллейбусах;
Санкт-Петербург — льготный проездной за 797 ₽ (вместо 4 215 ₽);
Красноярский край — скидка 50% на электрички.
5.2 Железнодорожные и авиабилеты
РЖД — скидка 10% для пенсионеров 60+ по акции «Для пассажиров 60+»;
Аэрофлот — субсидированные тарифы на рейсы Москва–Сочи, Москва–Калининград.
6. Региональные особенности
6.1 Москва и Московская область
Доплата к пенсии — до 20 000 ₽ для неработающих пенсионеров 65+;
Бесплатная установка датчиков пожарной сигнализации — для одиноких граждан 70+.
6.2 Санкт-Петербург
Компенсация 50% расходов на ЖКУ — для проработавших в городе 20+ лет;
Бесплатные кружки для пожилых — в рамках программы «Активное долголетие».
6.3 Сельские регионы
Освобождение от земельного налога — на участки до 20 соток (например, в Краснодарском крае);
Субсидии на топливо — для домов без центрального отопления.
7. Порядок оформления льгот
7.1 Автоматическое назначение
Увеличение фиксированной выплаты после 80 лет;
Социальные доплаты до ПМ.
7.2 Заявительный принцип
Для получения льгот потребуется:
Паспорт и пенсионное удостоверение.
Документы на имущество (для налоговых льгот).
Справка о доходах (для субсидий).
Заявление установленной формы.
Где оформить:
Через портал Госуслуги;
В МФЦ;
В отделениях СФР или ФНС.
8. Частые ошибки и как их избежать
Пропуск сроков переоформления — субсидии на ЖКУ нужно обновлять каждые 6 месяцев.
Неправильный выбор объекта для налоговой льготы — например, применение вычета к дому вместо квартиры с высокой кадастровой стоимостью.
Не учёт региональных программ — например, в Татарстане пенсионеры 70+ получают доплату на продукты.
9. Экспертные рекомендации
Игорь Геращенко, экономист РЭУ им. Плеханова: «Используйте налоговый вычет при покупке жилья даже после выхода на пенсию — это позволит вернуть до 260 000 ₽».
Оксана Красовская, юрист: «Подавайте документы на льготы заранее — обработка заявления может занять до 30 дней».
Заключение
В 2025 году пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на комплексную поддержку государства. Однако многие льготы требуют активных действий: сбора документов, подачи заявлений и отслеживания изменений в законодательстве. Регулярно проверяйте актуальную информацию на портале Госуслуг или консультируйтесь в МФЦ, чтобы не упустить положенные преференции.
