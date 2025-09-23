ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
Васильева Яна
Государственные пенсии

Доплаты и льготы после 70 лет . Кому и сколько положено

Подробно разбираем, какие выплаты, налоговые послабления и социальные преференции доступны пенсионерам после 70 лет, как их оформить и на что обратить внимание.

В 2025 году в России насчитывается более 41 млн пенсионеров, из которых значительная часть — граждане старше 70 лет. Государство предоставляет им комплекс мер поддержки, направленных на улучшение качества жизни и снижение финансовой нагрузки. Льготы делятся на федеральные (действуют по всей стране) и региональные (зависят от субъекта РФ). В этом материале подробно разбираем, какие выплаты, налоговые послабления и социальные преференции доступны пенсионерам после 70 лет, как их оформить и на что обратить внимание.

1. Финансовые выплаты и доплаты

1.1 Увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии

После 70 лет фиксированная часть страховой пенсии по старости не увеличивается автоматически. Однако при достижении 80 лет она удваивается. В 2025 году базовая сумма составляет 8 728,73 ₽, поэтому с 80 лет пенсионер получает 17 457,46 ₽ ежемесячно без дополнительных заявлений.

Пример расчета:
Пенсионерка Мария, 82 года, до 80 лет получала страховую пенсию в размере 20 000 ₽ (включая фиксированную выплату 8 728,73 ₽). После юбилея ее выплата выросла до 28 728,73 ₽ (20 000 − 8 728,73 + 17 457,46).

1.2 Надбавка за уход

С 2025 года изменился механизм выплаты компенсации за уход. Теперь 1 200 ₽ ежемесячно перечисляются непосредственно пенсионеру, а не ухаживающему лицу. Условия:

  • Пенсионер должен быть старше 80 лет или иметь инвалидность I группы.

  • Ухаживающий — трудоспособный, но не работающий гражданин (без статуса ИП или самозанятого).

Как оформить:

  1. Подать заявление в ПФР через Госуслуги или МФЦ.

  2. Приложить паспорта обеих сторон и трудовую книжку ухаживающего.

  3. Указать реквизиты для перевода средств.

Важно! При устройстве на работу ухаживающего выплата прекращается. Необходимо уведомить ПФР в течение 5 дней.

1.3 Социальные доплаты до прожиточного минимума

Если общий доход пенсионера (пенсия + льготы) ниже регионального прожиточного минимума (ПМ), назначается федеральная или региональная доплата. В 2025 году ПМ для пенсионеров составляет:

  • 15 250 ₽ — федеральный стандарт;

  • 19 300 ₽ — в Москве;

  • 12 840 ₽ — в Воронежской области.

Пример: Пенсионер из Липецка получает 13 000 ₽. Поскольку местный ПМ — 14 200 ₽, ему автоматически начислят доплату в 1 200 ₽.

2. Налоговые льготы

2.1 Имущественный налог

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на:

  • 1 квартиру/комнату;

  • 1 жилой дом (до 50 м²);

  • 1 гараж или мастерскую.
    Льгота распространяется только на объекты, не используемые для коммерческой деятельности.

Пример: У пенсионера две квартиры. Он может выбрать для льготы ту, где кадастровая стоимость выше, чтобы минимизировать платежи.

2.2 Земельный налог

Не облагается налогом участок площадью до 6 соток. Если земля больше, плата взимается только за превышение. Например, за 8 соток в Подмосковье (ставка 0,3%) пенсионер заплатит:
(8 − 6) × Кадастровая стоимость × 0,3%.

2.3 Транспортный налог

На федеральном уровне льгот нет, но регионы устанавливают свои правила:

  • Москва — нет скидок;

  • Санкт-Петербург — освобождение от налога для авто до 150 л.с.;

  • Красноярский край — скидка 50% для пенсионеров.

2.4 НДФЛ и налоговые вычеты

  • Пенсии, социальные выплаты и подарки до 4 000 ₽ в год не облагаются НДФЛ.

  • При покупке жилья можно вернуть до 260 000 ₽ (13% от 2 млн ₽). Вычет разрешено переносить на 3 предыдущих года, если в тот период пенсионер работал и платил налоги.

3. Жилищно-коммунальные льготы

3.1 Компенсация взносов на капремонт

  • 70–79 лет — возмещение 50% взносов;

  • 80+ лет — 100% компенсация.

Условия:

  • Квартира в собственности;

  • Отсутствие долгов по ЖКУ;

  • Проживание с неработающими членами семьи (пенсионеры или инвалиды).

Пример: Пенсионерка из Екатеринбурга платит 300 ₽/мес. за капремонт. После 80 лет она перестает вносить платежи, а уплаченные ранее средства возвращаются через СФР.

3.2 Субсидии на ЖКУ

Субсидия предоставляется, если расходы на коммуналку превышают:

  • 22% от дохода — федеральный стандарт;

  • 10% — в Москве для одиноких пенсионеров;

  • 15% — в Якутии.

Как оформить:

  1. Собрать квитанции за 6 месяцев.

  2. Подать заявление в МФЦ или через Госуслуги.

  3. Получить решение в течение 10 дней.

Важно! Субсидия дается на 6 месяцев, затем нужно переоформлять.

3.3 Льготы на газификацию

В 2025 году действует программа соцгазификации:

  • Свердловская область — компенсация до 90% затрат на подключение газа;

  • Московская область — бесплатный монтаж оборудования для пенсионеров с доходом ниже 1,5 ПМ.

4. Медицинские льготы

4.1 Лекарственное обеспечение

  • Инвалиды и ветераны ВОВ — бесплатные препараты по рецепту;

  • Пенсионеры 70+ — скидка 50% на лекарства из федерального списка (например, инсулин, гипотензивные средства) .

4.2 Стоматологические услуги

  • Бесплатное протезирование — для ветеранов труда, инвалидов, жителей блокадного Ленинграда;

  • Скидка 30–50% — в большинстве регионов для пенсионеров 70+.

4.3 Санаторно-курортное лечение

Право на бесплатную путевку имеют:

  • Инвалиды;

  • Участники ВОВ;

  • Ликвидаторы аварии на ЧАЭС.
    Для остальных пенсионеров действуют региональные программы со скидками до 70%.

5. Транспортные льготы

5.1 Городской и пригородный транспорт

  • Москва — бесплатный проезд на метро, автобусах, троллейбусах;

  • Санкт-Петербург — льготный проездной за 797 ₽ (вместо 4 215 ₽);

  • Красноярский край — скидка 50% на электрички.

5.2 Железнодорожные и авиабилеты

  • РЖД — скидка 10% для пенсионеров 60+ по акции «Для пассажиров 60+»;

  • Аэрофлот — субсидированные тарифы на рейсы Москва–Сочи, Москва–Калининград.

6. Региональные особенности

6.1 Москва и Московская область

  • Доплата к пенсии — до 20 000 ₽ для неработающих пенсионеров 65+;

  • Бесплатная установка датчиков пожарной сигнализации — для одиноких граждан 70+.

6.2 Санкт-Петербург

  • Компенсация 50% расходов на ЖКУ — для проработавших в городе 20+ лет;

  • Бесплатные кружки для пожилых — в рамках программы «Активное долголетие».

6.3 Сельские регионы

  • Освобождение от земельного налога — на участки до 20 соток (например, в Краснодарском крае);

  • Субсидии на топливо — для домов без центрального отопления.

7. Порядок оформления льгот

7.1 Автоматическое назначение

  • Увеличение фиксированной выплаты после 80 лет;

  • Социальные доплаты до ПМ.

7.2 Заявительный принцип

Для получения льгот потребуется:

  1. Паспорт и пенсионное удостоверение.

  2. Документы на имущество (для налоговых льгот).

  3. Справка о доходах (для субсидий).

  4. Заявление установленной формы.

Где оформить:

  • Через портал Госуслуги;

  • В МФЦ;

  • В отделениях СФР или ФНС.

8. Частые ошибки и как их избежать

  1. Пропуск сроков переоформления — субсидии на ЖКУ нужно обновлять каждые 6 месяцев.

  2. Неправильный выбор объекта для налоговой льготы — например, применение вычета к дому вместо квартиры с высокой кадастровой стоимостью.

  3. Не учёт региональных программ — например, в Татарстане пенсионеры 70+ получают доплату на продукты.

9. Экспертные рекомендации

  • Игорь Геращенко, экономист РЭУ им. Плеханова: «Используйте налоговый вычет при покупке жилья даже после выхода на пенсию — это позволит вернуть до 260 000 ₽».

  • Оксана Красовская, юрист: «Подавайте документы на льготы заранее — обработка заявления может занять до 30 дней».

Бесплатная консультация юриста

Заключение

В 2025 году пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на комплексную поддержку государства. Однако многие льготы требуют активных действий: сбора документов, подачи заявлений и отслеживания изменений в законодательстве. Регулярно проверяйте актуальную информацию на портале Госуслуг или консультируйтесь в МФЦ, чтобы не упустить положенные преференции.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

8 подписчиков71 пост

