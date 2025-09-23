Доплаты и льготы после 70 лет . Кому и сколько положено

1. Финансовые выплаты и доплаты

1.1 Увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии

После 70 лет фиксированная часть страховой пенсии по старости не увеличивается автоматически. Однако при достижении 80 лет она удваивается. В 2025 году базовая сумма составляет 8 728,73 ₽, поэтому с 80 лет пенсионер получает 17 457,46 ₽ ежемесячно без дополнительных заявлений.

Пример расчета:

Пенсионерка Мария, 82 года, до 80 лет получала страховую пенсию в размере 20 000 ₽ (включая фиксированную выплату 8 728,73 ₽). После юбилея ее выплата выросла до 28 728,73 ₽ (20 000 − 8 728,73 + 17 457,46).