Пенсия — не повод увольняться. Или просто не на что жить?

Вы выходите на заслуженный отдых, получаете первую пенсию — и понимаете: на эти деньги можно только выживать, а не жить. Идти в магазин — с калькулятором. Лечить зубы — в кредит. Помочь внукам — извините, не в этом месяце.
И вы идёте работать. Снова. Хотя вам уже за 60. Хотя ноги болят, а голова кружится. Потому что пенсия — не повод увольняться, а повод искать подработку.
В 2026 году 8,4 миллиона российских пенсионеров продолжают трудиться. За год их стало на 725 тысяч больше. Это не потому, что они любят работу. Это потому, что им не хватает денег.
Но вот парадокс: уволившись, многие из них могли бы получать существенно больше. Звучит безумно? Давайте разбираться.
Пенсия vs зарплата: почему 27 тысяч — это не «достойно»
Давайте сразу к цифрам. Без них — никуда.
На 1 июля 2026 года средняя пенсия по старости в России составила 27 224 рубля. У неработающих пенсионеров — 27 850 рублей. У работающих — 24 929 рублей.
Если брать все виды пенсий вместе, картина чуть скромнее: неработающие получают в среднем 25 834 рубля, работающие — 23 750 рублей.
Разница между работающим и неработающим пенсионером — около 3 тысяч рублей в месяц. Это цена, которую вы платите за то, чтобы продолжать трудиться. Три тысячи — цена вашего свободного времени, вашего здоровья, ваших нервов.
А теперь представьте: средняя зарплата в России в 2026 году — 109 052 рубля. Пенсия — это всего 25% от того, что вы получали, когда работали.
Вопрос: можно ли прожить на 27 тысяч, если вы привыкли к 100 тысячам?
Ответ очевиден.
Почему работающие пенсионеры получают меньше
Здесь кроется главная несправедливость, которую многие не понимают.
До 2025 года работающие пенсионеры вообще не получали индексацию. Их пенсия замораживалась на том уровне, который был на момент выхода на работу. Все повышения — мимо.
С 2025 года ситуация изменилась. По инициативе президента индексацию вернули. В 2026 году пенсии работающим пенсионерам проиндексировали дважды: с 1 января — на 7,6%, и ещё раз в августе. Августовская прибавка составила до 470 рублей в месяц (три пенсионных балла по 156,76 рубля).
Но проблема не решена.
Дело в том, что индексация работающим пенсионерам начисляется к заниженной базе. Те годы (с 2016 по 2024), когда индексации не было, — они потеряны навсегда. Ваша пенсия, пока вы работаете, остаётся ниже, чем могла бы быть, если бы вы уволились.
А если вы уволитесь — Социальный фонд пересчитает вашу пенсию с учётом всех пропущенных индексаций. И ваша ежемесячная выплата может вырасти на несколько или даже десятки тысяч рублей.
И самое главное: повышенная пенсия закрепляется за вами навсегда. Вы можете снова устроиться на работу — и сумма не уменьшится.
Таблица: работающий vs неработающий пенсионер в 2026 году
«Тактическое увольнение»: как получить прибавку и снова устроиться на работу
В 2026 году среди пенсионеров набирает популярность «тактическое увольнение».
Схема простая:
Вы увольняетесь с работы.
Социальный фонд пересчитывает вашу пенсию с учётом всех пропущенных индексаций.
Вы получаете повышенную пенсию — иногда на несколько тысяч рублей больше.
Вы снова устраиваетесь на работу (можно к тому же работодателю).
Повышенная пенсия сохраняется.
Никакого обмана. Всё по закону.
Юристы рекомендуют увольняться в последние дни месяца — 28, 30 или 31 числа. Тогда вы получаете зарплату за полный месяц, а перерасчёт пенсии начинается с первого числа следующего месяца.
Процедура полностью автоматизирована и занимает около шести недель. Данные о вашем увольнении передаются в Соцфонд автоматически, а проиндексированные деньги начинают поступать со второго по четвёртый месяц после увольнения.
Важный нюанс: при увольнении в связи с выходом на пенсию отрабатывать две недели не нужно. Достаточно указать эту причину в заявлении — и работодатель обязан оформить приказ тем же днём.
Но есть одно «но»: воспользоваться этим правом можно только один раз в жизни. Поэтому перед увольнением стоит посчитать, насколько вырастет ваша пенсия, и решить, стоит ли игра свеч.
Почему 8,4 миллиона пенсионеров продолжают работать
Если увольнение так выгодно, почему миллионы пенсионеров не увольняются?
Причин несколько.
Первая — незнание. Многие просто не знают о праве на перерасчёт после увольнения. Они думают, что пенсия останется такой же, какой была. И продолжают работать, не подозревая, что теряют тысячи рублей каждый месяц.
Вторая — страх. Пенсионеры боятся остаться без работы. Вдруг после увольнения не возьмут обратно? Вдруг пенсия не вырастет, а работу потеряешь? Страх сильнее логики.
Третья — привычка. Кто-то работает не столько ради денег, сколько ради общения, ради чувства нужности. Работа даёт смысл, структуру дня, социальные контакты. Особенно это важно для одиноких пожилых людей.
Четвёртая — кадровый дефицит. Работодатели сами уговаривают пенсионеров остаться. Опытных специалистов нечем заменить — молодых не хватает. И пенсионеры соглашаются, потому что чувствуют себя востребованными.
Но главная причина — всё та же нехватка денег. Пенсия в 25–27 тысяч — это не жизнь, а выживание. Особенно в регионах, где цены высокие, а пенсии низкие.
Что говорят цифры: региональный разрыв
Средняя пенсия по стране — 27 тысяч. Но это средняя температура по больнице.
На Чукотке неработающие пенсионеры получают 43 965 рублей. В Дагестане — 19 256 рублей. Разница — в 2,3 раза.
В Москве и Санкт-Петербурге пенсии выше среднего, но и цены — выше. А в регионах с низкими пенсиями люди вынуждены работать, потому что иначе просто не выжить.
И пока эта диспропорция сохраняется, пенсионеры будут работать. Не потому, что хотят. А потому, что надо.
Льготы для работающих пенсионеров: что положено
Работающим пенсионерам в 2026 году положен широкий спектр льгот:
Дополнительный отпуск без сохранения зарплаты — до 14 дней в год (по согласованию с работодателем).
Освобождение от налога на имущество — за один объект каждого вида (квартира, дом, гараж).
Земельный налог — уменьшается на величину кадастровой стоимости 6 соток.
Налоговый вычет по НДФЛ — стандартные вычеты на детей (если они есть).
Льготы на проезд — в некоторых регионах.
Льготные лекарства — по рецептам врачей.
Но всё это — мелочи по сравнению с тем, что вы теряете, продолжая работать.
Что делать: пошаговая инструкция
Если вы работающий пенсионер и хотите разобраться, выгодно ли вам увольняться, — вот план действий.
Шаг 1. Узнайте свою пенсию. Зайдите в Личный кабинет на сайте Социального фонда (sfr.gov.ru) или на «Госуслугах». Посмотрите, сколько вы получаете сейчас.
Шаг 2. Посчитайте, сколько вы могли бы получать. В Личном кабинете отражён размер страховой пенсии с учётом всех текущих индексаций. Это та сумма, которую вы будете получать после увольнения. Сравните с текущей.
Шаг 3. Оцените разницу. Если разница существенная (несколько тысяч рублей в месяц) — увольнение имеет смысл.
Шаг 4. Выберите дату увольнения. Лучше всего — последний день месяца. Тогда вы получаете зарплату за полный месяц, а перерасчёт начинается с первого числа следующего.
Шаг 5. Напишите заявление. Укажите причину: «в связи с выходом на пенсию». Отработка не требуется.
Шаг 6. Дождитесь перерасчёта. Это займёт от 6 до 16 недель. В это время вы уже можете устроиться на новую работу — или вернуться на старую.
Шаг 7. Наслаждайтесь повышенной пенсией. Она сохранится навсегда, даже если вы снова начнёте работать.
Заключение
«Пенсия — не повод увольняться» — говорят те, кто никогда не жил на 27 тысяч в месяц. А те, кто живёт, знают: пенсия — это повод задуматься, стоит ли продолжать работать за копейки, когда можно получить больше, просто уволившись.
В 2026 году у работающих пенсионеров появилась реальная возможность увеличить свой доход. «Тактическое увольнение» — это не лазейка, а законный механизм, который позволяет вернуть всё, что вы потеряли за годы замороженной индексации.
8,4 миллиона человек уже работают на пенсии. Но сколько из них знают, что, уволившись, они могли бы получать больше?
Если вы — работающий пенсионер, не поленитесь. Зайдите в Личный кабинет СФР. Посмотрите, какая пенсия вас ждёт после увольнения. Посчитайте разницу. И решите: стоит ли ваше время, ваше здоровье и ваши нервы тех трёх тысяч рублей, которые вы теряете каждый месяц?
Возможно, ответ вас удивит. А возможно — изменит вашу жизнь.
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P.S. И помните: повышенная пенсия остаётся с вами навсегда. Даже если вы снова выйдете на работу. Это не подарок — это ваши законные деньги, которые государство должно было выплачивать вам все эти годы. Просто теперь вы знаете, как их получить.
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