Пенсия — не повод увольняться. Или просто не на что жить?

Вы выходите на заслуженный отдых, получаете первую пенсию — и понимаете: на эти деньги можно только выживать, а не жить. Идти в магазин — с калькулятором. Лечить зубы — в кредит. Помочь внукам — извините, не в этом месяце.

И вы идёте работать. Снова. Хотя вам уже за 60. Хотя ноги болят, а голова кружится. Потому что пенсия — не повод увольняться, а повод искать подработку.

В 2026 году 8,4 миллиона российских пенсионеров продолжают трудиться. За год их стало на 725 тысяч больше. Это не потому, что они любят работу. Это потому, что им не хватает денег.

Но вот парадокс: уволившись, многие из них могли бы получать существенно больше. Звучит безумно? Давайте разбираться.