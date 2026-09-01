«Уход за инвалидом больше не засчитают в стаж просто так: с 1 января 2027 года вводятся новые правила»

Вы ухаживаете за пожилым родителем старше 80 лет или за человеком с инвалидностью. Вы знаете, что это время должно засчитываться в ваш страховой стаж и приносить пенсионные баллы. Вы подали заявление в Социальный фонд — и успокоились. Думаете, что всё идёт как надо.
А с 1 января 2027 года — больше не так.
Новые правила меняют всё. Ежегодное подтверждение, норматив времени, обязанность сообщать о прекращении ухода в течение пяти дней — если вы пропустите хотя бы один срок, ваш стаж и пенсионные баллы могут быть аннулированы. И восстановить их будет крайне сложно.
В этой статье — всё, что нужно знать о новых правилах ухода за инвалидами и пожилыми людьми с 1 января 2027 года: что меняется, как оформить уход, как не потерять стаж и что делать, если вы уже ухаживаете.
📌 Что было раньше: подал заявление — и забыл
До 2027 года порядок учёта ухода в стаж был предельно простым. Достаточно было один раз обратиться в Социальный фонд, подать заявление, и период ухода засчитывался в стаж автоматически. Никаких ежегодных подтверждений, никаких отчётов о времени — просто подал заявление и всё.
Этот порядок действовал для ухода за:
пенсионерами старше 80 лет;
инвалидами I группы;
детьми-инвалидами;
пожилыми людьми, нуждающимися в постоянном уходе по заключению врача.
Период ухода давал 1,8 пенсионных балла за каждый полный год и засчитывался в страховой стаж. Никаких ограничений по времени ухода не было — главное, чтобы вы не работали официально в этот период.
С 1 января 2027 года этот порядок полностью меняется.
⚠️ Новые правила с 2027 года: пять ключевых изменений
Изменение №1: Ежегодное подтверждение — теперь обязательно каждый год
Самое важное изменение. Если раньше достаточно было один раз подать заявление, то с 2027 года заявление нужно подавать ежегодно.
Забудете подать заявление — стаж прервётся, и ИПК начисляться не будут.
Это означает, что даже если вы продолжаете ухаживать за тем же человеком, вам нужно каждый год заново подтверждать этот факт в Социальном фонде. Если вы пропустите срок, период ухода просто «выпадет» из вашего стажа, и восстановить его будет крайне сложно.
Что нужно делать ежегодно:
Подавать новое заявление в СФР.
Получать согласие подопечного (или его опекунов) на продолжение ухода.
Подтверждать, что основания для ухода (80 лет, инвалидность) сохраняются.
Изменение №2: Минимум 14 часов в неделю — время теперь считают
Раньше Социальный фонд не учитывал количество времени, затрачиваемого на уход. Достаточно было самого факта ухода.
С 2027 года вводится количественный норматив: уход за пожилым или инвалидом, если он не является близким родственником, должен составлять не менее 14 часов в неделю.
Что это значит на практике:
Если вы ухаживаете за близким родственником (например, за своим родителем), этот норматив не применяется.
Если вы ухаживаете за неродственником, вам нужно будет подтверждать фактическое количество часов ухода.
Как подтверждать? Этот механизм пока детально не проработан, но, скорее всего, потребуются какие-то документы или отметки от подопечного.
Изменение №3: Подопечный может отказаться — и стаж прекратится
Новые правила закрепляют право подопечного отказаться от услуг ухаживающего. Для этого достаточно подать в Социальный фонд заявление по специальной форме.
Что происходит при отказе:
Стаж и ИПК перестают начисляться с момента получения СФР такого заявления.
Ухаживающий теряет право на учёт этого периода в стаже.
Важно: отказ может быть как от услуг вообще, так и от конкретного человека.
Изменение №4: Прекращение ухода нужно зафиксировать в течение 5 дней
Это одно из самых жёстких нововведений.
Если человек перестаёт ухаживать — он обязан немедленно сообщить об этом в Социальный фонд. Причина не важна: подопечный отказался, умер, помещён в интернат, или ухаживающий устроился на работу, переехал — всё равно надо сообщить.
Срок уведомления — 5 рабочих дней.
Что грозит при пропуске срока:
Накопленный стаж и пенсионные баллы за весь период ухода могут быть аннулированы.
Восстановить их будет крайне сложно (потребуется суд).
Изменение №5: Изменится порядок оформления ухода
Чтобы оформить уход (и затем продлить его ежегодно), в Социальный фонд потребуется направить:
Заявление от ухаживающего.
Письменное согласие подопечного (или его опекунов).
Документы, подтверждающие основание (80 лет или инвалидность).
Сведения об отсутствии доплаты к пенсии за уход от другого лица (если уход за инвалидами).
Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или лично в отделении Социального фонда.
📊 Таблица: старые vs новые правила — что меняется с 1 января 2027 года
📝 Пошаговая инструкция: как оформить уход по новым правилам
Шаг 1. Соберите документы
Вам понадобятся:
Ваше заявление об уходе.
Письменное согласие подопечного (или его опекунов).
Документы, подтверждающие основание для ухода (справка о достижении 80 лет, справка об инвалидности).
Сведения об отсутствии доплаты к пенсии за уход от другого лица (если уход за инвалидами).
Шаг 2. Подайте заявление
Сделать это можно одним из трёх способов:
Через портал «Госуслуги».
В МФЦ.
Лично в отделении Социального фонда по месту жительства.
Шаг 3. Получите подтверждение
После подачи заявления СФР проверит документы и, если всё в порядке, назначит период ухода. Вам придёт уведомление.
Шаг 4. Ежегодно подтверждайте уход
Самый важный шаг. Раз в год (в anniversary дату или в установленный СФР период) вам нужно будет подавать новое заявление и заново собирать согласие подопечного. Если пропустите — стаж и баллы за этот год не начислятся.
Шаг 5. Если уход прекратился — сообщите в течение 5 дней
При любом изменении ситуации (подопечный умер, помещён в интернат, вы устроились на работу, переехали или подопечный отказался от ваших услуг) — немедленно уведомьте СФР. Срок — 5 рабочих дней. Пропустите — потеряете весь накопленный стаж.
❓ Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Нужно ли ежегодное подтверждение, если я ухаживаю за близким родственником?
Ответ: Да. Новое требование о ежегодном подтверждении распространяется на все случаи ухода — и на родственников, и на неродственников.
Вопрос: Как считать 14 часов в неделю, если я ухаживаю за родственником?
Ответ: Для близких родственников норматив 14 часов не применяется. Это правило действует только для ухода за неродственниками. Для родственников время не учитывается.
Вопрос: Что считается «близким родственником»?
Ответ: Закон не даёт чёткого определения, но обычно к близким родственникам относят родителей, супругов, детей, родных братьев и сестёр. Для точного ответа лучше уточнить в СФР.
Вопрос: Что делать, если я пропустил срок уведомления о прекращении ухода?
Ответ: Если вы пропустили 5-дневный срок, стаж и баллы за весь период ухода могут быть аннулированы. Восстановить их можно будет только через суд.
Вопрос: Нужно ли ежегодно заново собирать все документы?
Ответ: Да, при ежегодном подтверждении потребуется новое заявление и новое согласие подопечного. Документы об основании (80 лет, инвалидность) обычно не нужно подтверждать заново, если они бессрочные.
Вопрос: Что делать, если подопечный не может дать согласие (например, он недееспособен)?
Ответ: В этом случае согласие дают его законные представители (опекуны или органы опеки).
📞 Куда обращаться за консультацией
Если у вас остались вопросы:
Единый контакт-центр СФР — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Официальный сайт СФР — sfr.gov.ru.
Портал «Госуслуги» — gosuslugi.ru.
МФЦ — по месту жительства.
🧾 Заключение
С 1 января 2027 года правила учёта ухода за инвалидами и пожилыми людьми в страховом стаже кардинально меняются.
Если раньше достаточно было один раз подать заявление — и всё, то теперь требуется ежегодное подтверждение, а при прекращении ухода — обязательное уведомление в течение 5 рабочих дней. Пропустите срок — потеряете стаж и пенсионные баллы.
Главные выводы:
Ежегодное подтверждение — теперь обязательное условие. Забудете подать заявление — стаж прервётся, и ИПК начисляться не будут.
14 часов в неделю — минимальный норматив для ухода за неродственниками. Для близких родственников это правило не действует.
Подопечный вправе отказаться — для этого достаточно подать заявление в СФР. Стаж прекратится с момента получения такого заявления.
О прекращении ухода нужно сообщить в течение 5 рабочих дней. Причина не важна — умер, переехал, устроился на работу, отказался. Пропуск грозит аннулированием стажа и баллов.
Для оформления ухода нужны: заявление, согласие подопечного, документы об основании, сведения об отсутствии доплаты от другого лица.
Что делать прямо сейчас:
Если вы уже ухаживаете — узнайте в СФР, когда нужно будет подавать ежегодное подтверждение.
Если вы только планируете оформить уход — соберите все документы заранее.
Не откладывайте уведомление о прекращении ухода — у вас есть только 5 рабочих дней.
Поставьте напоминание в календаре о ежегодном подтверждении — чтобы не пропустить срок.
И помните главное: уход за близким человеком — это не только труд и забота, но и ваше пенсионное будущее. Новые правила требуют большей ответственности и внимательности. Но если вы будете соблюдать все сроки и требования, ваши годы ухода не пропадут даром — они принесут вам стаж и пенсионные баллы.
Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.
P.S. Если вы ухаживаете за родственником и не работаете — вы имеете право на компенсационную выплату от государства (в 2026 году — 1 413,86 рубля в месяц). Но с 2027 года для её получения тоже нужно будет ежегодно подтверждать уход. Не упустите свои деньги — и свой стаж.
Начать дискуссию