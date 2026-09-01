«Уход за инвалидом больше не засчитают в стаж просто так: с 1 января 2027 года вводятся новые правила»

Вы ухаживаете за пожилым родителем старше 80 лет или за человеком с инвалидностью. Вы знаете, что это время должно засчитываться в ваш страховой стаж и приносить пенсионные баллы. Вы подали заявление в Социальный фонд — и успокоились. Думаете, что всё идёт как надо.

А с 1 января 2027 года — больше не так.

Новые правила меняют всё. Ежегодное подтверждение, норматив времени, обязанность сообщать о прекращении ухода в течение пяти дней — если вы пропустите хотя бы один срок, ваш стаж и пенсионные баллы могут быть аннулированы. И восстановить их будет крайне сложно.

В этой статье — всё, что нужно знать о новых правилах ухода за инвалидами и пожилыми людьми с 1 января 2027 года: что меняется, как оформить уход, как не потерять стаж и что делать, если вы уже ухаживаете.