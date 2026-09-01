Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Реформа ТК РФ-2026: от стажировки до увольнений и искусственного интеллекта
Васильева Яна
Расчет пенсии
Читать 6 мин

«Уход за инвалидом больше не засчитают в стаж просто так: с 1 января 2027 года вводятся новые правила»

Вы ухаживаете за пожилым родителем старше 80 лет или за человеком с инвалидностью. Вы знаете, что это время должно засчитываться в ваш страховой стаж и приносить пенсионные баллы. Вы подали заявление в Социальный фонд — и успокоились. Думаете, что все идет как надо. А с 1 января 2027 года — больше не так. Новые правила меняют все.

78 просмотров15 открытий

Вы ухаживаете за пожилым родителем старше 80 лет или за человеком с инвалидностью. Вы знаете, что это время должно засчитываться в ваш страховой стаж и приносить пенсионные баллы. Вы подали заявление в Социальный фонд — и успокоились. Думаете, что всё идёт как надо.

А с 1 января 2027 года — больше не так.

Новые правила меняют всё. Ежегодное подтверждение, норматив времени, обязанность сообщать о прекращении ухода в течение пяти дней — если вы пропустите хотя бы один срок, ваш стаж и пенсионные баллы могут быть аннулированы. И восстановить их будет крайне сложно.

«Уход за инвалидом больше не засчитают в стаж просто так: с 1 января 2027 года вводятся новые правила»

В этой статье — всё, что нужно знать о новых правилах ухода за инвалидами и пожилыми людьми с 1 января 2027 года: что меняется, как оформить уход, как не потерять стаж и что делать, если вы уже ухаживаете.

📌 Что было раньше: подал заявление — и забыл

До 2027 года порядок учёта ухода в стаж был предельно простым. Достаточно было один раз обратиться в Социальный фонд, подать заявление, и период ухода засчитывался в стаж автоматически. Никаких ежегодных подтверждений, никаких отчётов о времени — просто подал заявление и всё.

Этот порядок действовал для ухода за:

  • пенсионерами старше 80 лет;

  • инвалидами I группы;

  • детьми-инвалидами;

  • пожилыми людьми, нуждающимися в постоянном уходе по заключению врача.

Период ухода давал 1,8 пенсионных балла за каждый полный год и засчитывался в страховой стаж. Никаких ограничений по времени ухода не было — главное, чтобы вы не работали официально в этот период.

С 1 января 2027 года этот порядок полностью меняется.

⚠️ Новые правила с 2027 года: пять ключевых изменений

Изменение №1: Ежегодное подтверждение — теперь обязательно каждый год

Самое важное изменение. Если раньше достаточно было один раз подать заявление, то с 2027 года заявление нужно подавать ежегодно.

Забудете подать заявление — стаж прервётся, и ИПК начисляться не будут.

Это означает, что даже если вы продолжаете ухаживать за тем же человеком, вам нужно каждый год заново подтверждать этот факт в Социальном фонде. Если вы пропустите срок, период ухода просто «выпадет» из вашего стажа, и восстановить его будет крайне сложно.

Что нужно делать ежегодно:

  • Подавать новое заявление в СФР.

  • Получать согласие подопечного (или его опекунов) на продолжение ухода.

  • Подтверждать, что основания для ухода (80 лет, инвалидность) сохраняются.

Изменение №2: Минимум 14 часов в неделю — время теперь считают

Раньше Социальный фонд не учитывал количество времени, затрачиваемого на уход. Достаточно было самого факта ухода.

С 2027 года вводится количественный норматив: уход за пожилым или инвалидом, если он не является близким родственником, должен составлять не менее 14 часов в неделю.

Что это значит на практике:

  • Если вы ухаживаете за близким родственником (например, за своим родителем), этот норматив не применяется.

  • Если вы ухаживаете за неродственником, вам нужно будет подтверждать фактическое количество часов ухода.

Как подтверждать? Этот механизм пока детально не проработан, но, скорее всего, потребуются какие-то документы или отметки от подопечного.

Изменение №3: Подопечный может отказаться — и стаж прекратится

Новые правила закрепляют право подопечного отказаться от услуг ухаживающего. Для этого достаточно подать в Социальный фонд заявление по специальной форме.

Что происходит при отказе:

  • Стаж и ИПК перестают начисляться с момента получения СФР такого заявления.

  • Ухаживающий теряет право на учёт этого периода в стаже.

Важно: отказ может быть как от услуг вообще, так и от конкретного человека.

Изменение №4: Прекращение ухода нужно зафиксировать в течение 5 дней

Это одно из самых жёстких нововведений.

Если человек перестаёт ухаживать — он обязан немедленно сообщить об этом в Социальный фонд. Причина не важна: подопечный отказался, умер, помещён в интернат, или ухаживающий устроился на работу, переехал — всё равно надо сообщить.

Срок уведомления — 5 рабочих дней.

Что грозит при пропуске срока:

  • Накопленный стаж и пенсионные баллы за весь период ухода могут быть аннулированы.

  • Восстановить их будет крайне сложно (потребуется суд).

Изменение №5: Изменится порядок оформления ухода

Чтобы оформить уход (и затем продлить его ежегодно), в Социальный фонд потребуется направить:

  • Заявление от ухаживающего.

  • Письменное согласие подопечного (или его опекунов).

  • Документы, подтверждающие основание (80 лет или инвалидность).

  • Сведения об отсутствии доплаты к пенсии за уход от другого лица (если уход за инвалидами).

Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или лично в отделении Социального фонда.

📊 Таблица: старые vs новые правила — что меняется с 1 января 2027 года

«Уход за инвалидом больше не засчитают в стаж просто так: с 1 января 2027 года вводятся новые правила»

📝 Пошаговая инструкция: как оформить уход по новым правилам

Шаг 1. Соберите документы

Вам понадобятся:

  • Ваше заявление об уходе.

  • Письменное согласие подопечного (или его опекунов).

  • Документы, подтверждающие основание для ухода (справка о достижении 80 лет, справка об инвалидности).

  • Сведения об отсутствии доплаты к пенсии за уход от другого лица (если уход за инвалидами).

Шаг 2. Подайте заявление

Сделать это можно одним из трёх способов:

  • Через портал «Госуслуги».

  • В МФЦ.

  • Лично в отделении Социального фонда по месту жительства.

Шаг 3. Получите подтверждение

После подачи заявления СФР проверит документы и, если всё в порядке, назначит период ухода. Вам придёт уведомление.

Шаг 4. Ежегодно подтверждайте уход

Самый важный шаг. Раз в год (в anniversary дату или в установленный СФР период) вам нужно будет подавать новое заявление и заново собирать согласие подопечного. Если пропустите — стаж и баллы за этот год не начислятся.

Шаг 5. Если уход прекратился — сообщите в течение 5 дней

При любом изменении ситуации (подопечный умер, помещён в интернат, вы устроились на работу, переехали или подопечный отказался от ваших услуг) — немедленно уведомьте СФР. Срок — 5 рабочих дней. Пропустите — потеряете весь накопленный стаж.

❓ Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Нужно ли ежегодное подтверждение, если я ухаживаю за близким родственником?

Ответ: Да. Новое требование о ежегодном подтверждении распространяется на все случаи ухода — и на родственников, и на неродственников.

Вопрос: Как считать 14 часов в неделю, если я ухаживаю за родственником?

Ответ: Для близких родственников норматив 14 часов не применяется. Это правило действует только для ухода за неродственниками. Для родственников время не учитывается.

Вопрос: Что считается «близким родственником»?

Ответ: Закон не даёт чёткого определения, но обычно к близким родственникам относят родителей, супругов, детей, родных братьев и сестёр. Для точного ответа лучше уточнить в СФР.

Вопрос: Что делать, если я пропустил срок уведомления о прекращении ухода?

Ответ: Если вы пропустили 5-дневный срок, стаж и баллы за весь период ухода могут быть аннулированы. Восстановить их можно будет только через суд.

Вопрос: Нужно ли ежегодно заново собирать все документы?

Ответ: Да, при ежегодном подтверждении потребуется новое заявление и новое согласие подопечного. Документы об основании (80 лет, инвалидность) обычно не нужно подтверждать заново, если они бессрочные.

Вопрос: Что делать, если подопечный не может дать согласие (например, он недееспособен)?

Ответ: В этом случае согласие дают его законные представители (опекуны или органы опеки).

📞 Куда обращаться за консультацией

Если у вас остались вопросы:

🧾 Заключение

С 1 января 2027 года правила учёта ухода за инвалидами и пожилыми людьми в страховом стаже кардинально меняются.

Если раньше достаточно было один раз подать заявление — и всё, то теперь требуется ежегодное подтверждение, а при прекращении ухода — обязательное уведомление в течение 5 рабочих дней. Пропустите срок — потеряете стаж и пенсионные баллы.

Главные выводы:

  1. Ежегодное подтверждение — теперь обязательное условие. Забудете подать заявление — стаж прервётся, и ИПК начисляться не будут.

  2. 14 часов в неделю — минимальный норматив для ухода за неродственниками. Для близких родственников это правило не действует.

  3. Подопечный вправе отказаться — для этого достаточно подать заявление в СФР. Стаж прекратится с момента получения такого заявления.

  4. О прекращении ухода нужно сообщить в течение 5 рабочих дней. Причина не важна — умер, переехал, устроился на работу, отказался. Пропуск грозит аннулированием стажа и баллов.

  5. Для оформления ухода нужны: заявление, согласие подопечного, документы об основании, сведения об отсутствии доплаты от другого лица.

Что делать прямо сейчас:

  • Если вы уже ухаживаете — узнайте в СФР, когда нужно будет подавать ежегодное подтверждение.

  • Если вы только планируете оформить уход — соберите все документы заранее.

  • Не откладывайте уведомление о прекращении ухода — у вас есть только 5 рабочих дней.

  • Поставьте напоминание в календаре о ежегодном подтверждении — чтобы не пропустить срок.

И помните главное: уход за близким человеком — это не только труд и забота, но и ваше пенсионное будущее. Новые правила требуют большей ответственности и внимательности. Но если вы будете соблюдать все сроки и требования, ваши годы ухода не пропадут даром — они принесут вам стаж и пенсионные баллы.

Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.

P.S. Если вы ухаживаете за родственником и не работаете — вы имеете право на компенсационную выплату от государства (в 2026 году — 1 413,86 рубля в месяц). Но с 2027 года для её получения тоже нужно будет ежегодно подтверждать уход. Не упустите свои деньги — и свой стаж.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

731 подписчик177 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка