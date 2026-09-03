Все виды трудовых пенсий в России

Вы выходите на пенсию — или готовитесь к этому. Вы слышали про «страховую», «социальную», «накопительную», «государственную». Голова идёт кругом: какая из них ваша? Или вы можете получить сразу несколько?
Ответ — да, система сложнее, чем кажется.
В России существует не одна, а несколько видов пенсий. Каждая — со своими условиями, размерами и предназначением. Главная из них — страховая пенсия. Именно её получает большинство россиян. Но есть ещё накопительная (если вы успели накопить), государственная (для особых категорий) и социальная (если стажа не хватило).
В этой статье — всё, что нужно знать о всех видах трудовых пенсий в России в 2026 году: кому они положены, на каких условиях и сколько платят.
📌 Что такое «трудовая пенсия» и почему этого термина больше нет
С 2015 года в России не существует понятия «трудовая пенсия» в старом смысле. Его заменили страховая пенсия и накопительная пенсия.
Страховая пенсия — это ежемесячная выплата, которая компенсирует утраченный заработок при наступлении старости, инвалидности или смерти кормильца. Она формируется за счёт страховых взносов, которые работодатель платит за вас в Социальный фонд.
Накопительная пенсия — это ваши личные накопления, которые вы (или ваш работодатель) откладывали на отдельный счёт. Она выплачивается дополнительно к страховой, если у вас есть такие накопления.
Таким образом, «трудовая пенсия» сегодня — это страховая + накопительная (если она есть). Но в бытовом смысле под «трудовой» чаще всего понимают именно страховую пенсию.
📋 Три вида страховых пенсий: основа системы
Согласно Федеральному закону № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», существует три вида страховых пенсий:
По старости — самый массовый вид.
По инвалидности — для людей с ограниченными возможностями.
По случаю потери кормильца — для членов семьи умершего.
Каждая из них имеет свои условия назначения и свои особенности.
1️⃣ Страховая пенсия по старости: самый массовый вид
Кому положена: застрахованным лицам, достигшим пенсионного возраста, при наличии необходимого стажа и баллов.
Условия в 2026 году:
Кто выходит в 2026 году: женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения.
Размер: рассчитывается по формуле:
Страховая пенсия = ИПК × 156,76 руб. + 9 584,69 руб.
Где 156,76 руб. — стоимость одного балла в 2026 году, а 9 584,69 руб. — фиксированная выплата.
Досрочная пенсия: отдельным категориям граждан пенсия назначается раньше:
При длительном стаже: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин — выход на 24 месяца раньше.
Многодетные матери, родители детей-инвалидов, «северяне», педагоги, медики, работники вредных производств.
Если условий для страховой пенсии нет — назначается социальная пенсия по старости, но на 5 лет позже: с 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин.
2️⃣ Страховая пенсия по инвалидности: назначается со дня установления инвалидности
Кому положена: лицам, признанным инвалидами I, II или III группы.
Главное условие: наличие хотя бы одного дня страхового стажа. Если стажа нет вообще — назначается социальная пенсия по инвалидности.
Как назначается: с 2026 года пенсия по инвалидности назначается без заявления — на основании данных из Единой цифровой платформы в социальной сфере. Выплачивается независимо от того, работает ли человек в данный момент.
Размер в 2026 году:
Кроме того, к страховой пенсии по инвалидности могут применяться повышения за иждивенцев, северный стаж и работу в сельском хозяйстве. Для инвалидов I группы также устанавливается надбавка на уход в размере 1 413,86 руб. с 1 января 2026 года.
3️⃣ Страховая пенсия по потере кормильца: для нетрудоспособных членов семьи
Кому положена: нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении.
Главное условие: у кормильца должен быть хотя бы один день страхового стажа. Если стажа нет — назначается социальная пенсия по потере кормильца.
Кто считается нетрудоспособным:
Дети (включая усыновлённых), братья, сёстры, внуки — до 18 лет (или до 23 лет при очной учёбе).
Один из родителей, супруг, дедушка, бабушка — если они достигли пенсионного возраста или являются инвалидами.
Один из родителей или супруг, не работающий и ухаживающий за детьми умершего до 14 лет.
Размер в 2026 году:
Фиксированная выплата — 4 792,35 руб. для обычных получателей.
Для круглых сирот и детей одинокой матери — 9 584,69 руб. (в двойном размере).
Как назначается: детям до 18 лет — без заявления на основании данных о смерти и о детях. Детям старше 18 лет — по заявлению.
💰 Накопительная пенсия: ваши личные деньги
Помимо страховой пенсии, существует накопительная пенсия. Это не отдельный «вид», а дополнительная выплата к страховой.
Кто имеет право: граждане 1967 года рождения и моложе, за которых с 2002 по 2014 год уплачивались взносы на накопительную часть.
Как получить: накопительная пенсия выплачивается дополнительно к страховой при наличии пенсионных накоплений.
Три способа получения:
Единовременная выплата — если накопления незначительны (5% и менее от страховой пенсии).
Срочная выплата — на выбранный срок (не менее 10 лет).
Пожизненная выплата — ежемесячно до конца жизни.
Важно: накопительная пенсия не входит в понятие «трудовая пенсия» в старом смысле, но является её важной частью для тех, у кого есть накопления.
Помимо страховых пенсий, существуют ещё два вида, о которых важно знать.
Назначаются особым категориям граждан:
Военнослужащие и члены их семей.
Космонавты и работники лётно-испытательного состава.
Участники Великой Отечественной войны.
Граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.
Эти пенсии регулируются Федеральным законом № 166-ФЗ и имеют свои правила и размеры.
Назначаются тем, у кого нет права на страховую пенсию:
По старости — мужчинам с 70 лет, женщинам с 65 лет (если нет стажа и баллов).
По инвалидности — при полном отсутствии стажа.
По потере кормильца — если у кормильца не было ни одного дня стажа.
Размер социальной пенсии с 1 апреля 2026 года:
Базовая сумма — 9 424,12 руб. в месяц.
Для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы — 18 848 руб..
Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — 22 617,67 руб..
📊 Таблица: все виды пенсий в России — главное в одном месте
📝 Как узнать, какая пенсия положена вам
Шаг 1. Проверьте свой стаж и баллы.
Зайдите на «Госуслуги» или в личный кабинет Социального фонда. Там указаны ваш страховой стаж и количество накопленных ИПК.
Шаг 2. Определите, подходите ли вы под условия страховой пенсии.
Если у вас есть 15 лет стажа и 30 баллов, а возраст достиг 64/59 лет — вы имеете право на страховую пенсию по старости.
Шаг 3. Если стажа или баллов не хватает — проверьте право на социальную пенсию.
Она назначается на 5 лет позже.
Шаг 4. Если у вас есть инвалидность — проверьте право на пенсию по инвалидности.
Даже при наличии одного дня стажа вы имеете право на страховую.
Шаг 5. Если вы потеряли кормильца — проверьте право на пенсию по потере кормильца.
Если у умершего был хотя бы 1 день стажа — вы имеете право на страховую.
Шаг 6. Проверьте, есть ли у вас накопительная пенсия.
Если вы родились в 1967 году или позже и у вас были отчисления с 2002 по 2014 год — у вас могут быть накопления.
📞 Куда обращаться за консультацией
Если у вас остались вопросы:
Единый контакт-центр СФР — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Портал «Госуслуги» — gosuslugi.ru.
Официальный сайт СФР — sfr.gov.ru.
Клиентская служба СФР — по месту жительства.
🧾 Заключение
Пенсионная система России — это не «одна пенсия», а целая система из страховых, накопительных, государственных и социальных выплат.
Главный вид — страховая пенсия. Она бывает трёх видов: по старости, по инвалидности и по потере кормильца. К ней может добавляться накопительная пенсия, если вы успели сформировать накопления. А если страховой пенсии нет — государство назначает социальную (правда, на 5 лет позже). Отдельные категории граждан получают государственные пенсии.
Главные выводы:
Страховая пенсия по старости — самый массовый вид. В 2026 году назначается мужчинам с 64 лет, женщинам с 59 лет при стаже ≥ 15 лет и баллах ≥ 30.
Страховая пенсия по инвалидности назначается при наличии хотя бы 1 дня стажа. Размер зависит от группы.
Страховая пенсия по потере кормильца — для членов семьи умершего, если у кормильца был хотя бы 1 день стажа.
Накопительная пенсия — дополнительная выплата для граждан 1967 г.р. и моложе.
Социальная пенсия — для тех, у кого нет стажа или баллов. Назначается на 5 лет позже.
Государственная пенсия — для военных, космонавтов, ветеранов и чернобыльцев.
Что делать прямо сейчас:
Проверьте свой стаж и баллы на «Госуслугах».
Определите, на какой вид пенсии вы можете претендовать.
Если вы относитесь к льготной категории — узнайте о возможности досрочной пенсии.
Если у вас есть накопления — решите, как вы хотите их получить.
И помните главное: пенсия — это не «подарок» от государства. Это результат вашего труда и страховых отчислений. Но даже если стажа не хватило, государство не оставит вас без поддержки. Главное — знать свои права и вовремя их оформлять.
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P.S. В 2026 году стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 руб., фиксированная выплата — 9 584,69 руб.. Социальная пенсия с 1 апреля 2026 года — 9 424,12 руб.. Эти цифры — ориентир для расчёта вашей будущей пенсии. Проверьте свои данные уже сегодня.
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