Все виды трудовых пенсий в России

Вы выходите на пенсию — или готовитесь к этому. Вы слышали про «страховую», «социальную», «накопительную», «государственную». Голова идёт кругом: какая из них ваша? Или вы можете получить сразу несколько?

Ответ — да, система сложнее, чем кажется.

В России существует не одна, а несколько видов пенсий. Каждая — со своими условиями, размерами и предназначением. Главная из них — страховая пенсия. Именно её получает большинство россиян. Но есть ещё накопительная (если вы успели накопить), государственная (для особых категорий) и социальная (если стажа не хватило).

В этой статье — всё, что нужно знать о всех видах трудовых пенсий в России в 2026 году: кому они положены, на каких условиях и сколько платят.