Что такое выплатное дело пенсионера и как его получить в СФР

Вы доверяете Социальному фонду расчёт вашей пенсии. Каждый месяц на карту приходит одна и та же сумма, вы привыкли, планируете бюджет. Но вы никогда не видели документы, на основании которых вам начислили эту пенсию. Вы даже не знаете, какой стаж и зарплата были учтены в расчёте. А если там ошибка? Если какие-то годы работы просто «потерялись»?

Вы можете годами недополучать тысячи рублей, даже не подозревая об этом.

В этой статье — всё, что нужно знать о выплатном деле пенсионера: что это, зачем его проверять, как получить копию и что делать, если Социальный фонд отказывает.