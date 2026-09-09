О досрочном выходе на пенсию благодаря длительному трудовому стажу

Вы работаете 37 или 42 года. За плечами — десятилетия труда, смены, проекты, премии. Вы считаете, что заслужили отдых раньше своих коллег, которые только начинают трудовой путь. А закон позволяет вам это сделать. Но только если вы знаете как и что именно засчитывается в этот стаж.
В 2026 году тысячи россиян выходят на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста. Кто-то — потому что выработал длительный стаж. Кто-то — потому что работал на Севере. Кто-то — потому что воспитал пятерых детей. А кто-то — потому что его профессия даёт право на льготу.
И самое обидное: многие даже не знают, что имеют на это право.
Общеустановленный пенсионный возраст в 2026 году составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. Но для льготных категорий эти цифры можно существенно сдвинуть. Более того, в 2027 году на пенсию будут выходить только льготники, а в 2028-м — уже на общих основаниях в 65 и 60 лет. Так что 2026 год — последний шанс для многих выйти на пенсию досрочно по переходным нормам.
📌 Категория №1: Длительный стаж — 42 года для мужчин, 37 для женщин
Самая простая и понятная льгота. Если вы накопили 42 года страхового стажа (мужчины) или 37 лет (женщины), вы имеете право выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного возраста.
В 2026 году это означает:
Мужчины со стажем 42 года — выход на пенсию в 62 года (вместо 64);
Женщины со стажем 37 лет — выход на пенсию в 57 лет (вместо 59).
Обязательное условие для всех: не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).
Но есть важные нюансы.
⚠️ Ограничение по возрасту
Досрочная пенсия за длительный стаж не может быть назначена ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. То есть даже если вы накопили 42 года стажа к 55 годам, придётся подождать до 60.
✅ Что входит в стаж для досрочной пенсии
Это самый важный и часто запутанный момент. Для досрочной пенсии за длительный стаж учитываются далеко не все периоды, которые входят в обычный страховой стаж.
ВХОДИТ в стаж:
Периоды официальной работы на территории России, за которые уплачивались страховые взносы.
Периоды получения пособия по временной нетрудоспособности (больничные).
Служба в армии по призыву.
Период участия в специальной военной операции.
НЕ ВХОДИТ в стаж для досрочной пенсии:
Отпуск по уходу за детьми до 1,5 лет (и любые другие периоды ухода за детьми).
Уход за нетрудоспособными гражданами (инвалидами, пожилыми).
Получение пособия по безработице.
Периоды обучения (учеба в вузе, техникуме и т.п.).
Служба в органах внутренних дел.
Важно: эти «нестраховые» периоды учитываются при расчёте обычной страховой пенсии на общих основаниях, но не дают права на досрочную пенсию за длительный стаж.
🏔️ Категория №2: «Северяне» — на 5 лет раньше
Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей — одна из самых многочисленных льготных категорий.
Условия для выхода на пенсию на 5 лет раньше:
Не менее 15 лет стажа в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним местностях.
Страховой стаж: не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.
Не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).
В 2026 году мужчины-северяне выходят на пенсию в 59 лет, женщины — в 54 года.
Особые условия для женщин с двумя и более детьми:
Если женщина имеет 12 лет «северного» стажа и 20 лет страхового стажа, она может выйти на пенсию в 50 лет.
👶 Категория №3: Многодетные матери — от 50 до 57 лет
Для многодетных матерей действует дифференцированная система выхода на пенсию:
Общие условия для всех многодетных матерей:
Каждый ребёнок должен быть воспитан до достижения 8 лет.
Страховой стаж — не менее 15 лет.
Не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).
Отсутствие лишения родительских прав.
⚙️ Категория №4: Вредные и опасные профессии (Списки №1 и №2)
Работники вредных и опасных производств выходят на пенсию по Списку №1 (особо вредные условия) и Списку №2 (тяжёлые условия).
Список №1 — особо опасные и тяжёлые работы (подземные работы, горячие цеха, химическое производство, работы с радиоактивными веществами).
Условия для Списка №1:
Мужчины — выход на пенсию в 50 лет при наличии 10 лет специального стажа.
Женщины — выход на пенсию в 45 лет при наличии 7,5 лет специального стажа.
Список №2 — вредные и тяжёлые условия труда (металлургия, нефтепереработка, работа с химикатами средней степени опасности).
Условия для Списка №2:
Мужчины — выход на пенсию в 55 лет при специальном стаже не менее 12,5 лет.
Женщины — выход на пенсию в 50 лет.
Обязательное условие для всех «вредников»: общий страховой стаж (20 лет для мужчин, 15 лет для женщин) и не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).
👩⚕️ Категория №5: Педагоги, медики и творческие работники
Педагогические работники — при наличии специального стажа не менее 25 лет. Выход на пенсию не привязан к возрасту — важна выслуга лет.
Медицинские работники — 25 лет стажа в сельской местности или 30 лет в городских условиях.
Творческие работники — артисты цирка и балета со стажем от 15 до 20 лет, артисты драматических театров с 30-летним стажем.
Важный нюанс: для педагогов, медиков и творческих работников пенсию назначают через 5 лет после выработки необходимого стажа.
🧾 Таблица: все категории граждан для досрочной пенсии в 2026 году
📋 Как проверить свои данные и оформить пенсию
Шаг 1. Проверьте свой стаж и ИПК.
Зайдите в Личный кабинет на сайте Социального фонда (sfr.gov.ru) или на портале «Госуслуги». Там отражены все ваши периоды работы и количество накопленных коэффициентов.
Шаг 2. Убедитесь, что ваш стаж подтверждён документально.
Если какие-то периоды работы не отражены в электронной базе — соберите подтверждающие документы (трудовую книжку, справки с мест работы).
Шаг 3. Подайте заявление.
Сделать это можно онлайн через «Госуслуги», в МФЦ или лично в клиентской службе Отделения СФР.
Шаг 4. При возникновении вопросов — звоните.
Единый контакт-центр Социального фонда: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
🧾 Заключение
Выйти на пенсию досрочно в 2026 году — реально. И для этого не нужно быть ни миллионером, ни чиновником. Достаточно знать свои права и проверить, не попадаете ли вы в одну из льготных категорий.
Длительный стаж, работа на Севере, многодетность, вредная профессия, педагогический или медицинский стаж — каждое из этих оснований может сдвинуть ваш пенсионный возраст на 2, 5, 10 или даже 19 лет.
Но есть и важное «но»: льготы не работают автоматически. Их нужно оформлять. Нужно подтверждать стаж. Нужно следить за своими пенсионными коэффициентами. А главное — помнить, что не все периоды стажа засчитываются для досрочной пенсии: отпуск по уходу за детьми, учёба и другие «нестраховые» периоды в этот специальный стаж не входят.
Прямо сейчас зайдите в Личный кабинет на «Госуслугах» или сайте СФР. Проверьте свой стаж. Посмотрите на количество ИПК. Сравните с условиями из нашей таблицы.
Возможно, вы уже имеете право на досрочную пенсию — и просто не знаете об этом. А возможно, вам не хватает всего пары лет стажа или нескольких баллов — и вы можете начать их добирать уже сегодня.
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P.S. В 2027 году на общих основаниях страховую пенсию не назначают — в силу переходного периода выходят только льготники. А в 2028 году пенсионный возраст станет окончательным: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Так что 2026 год — последний шанс для многих выйти на пенсию досрочно по переходным нормам. Не упустите его.