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Васильева Яна
Пенсии
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О досрочном выходе на пенсию благодаря длительному трудовому стажу

Вы работаете 37 или 42 года. За плечами — десятилетия труда, смены, проекты, премии. Вы считаете, что заслужили отдых раньше своих коллег, которые только начинают трудовой путь. А закон позволяет вам это сделать. Но только если вы знаете как и что именно засчитывается в этот стаж.

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Вы работаете 37 или 42 года. За плечами — десятилетия труда, смены, проекты, премии. Вы считаете, что заслужили отдых раньше своих коллег, которые только начинают трудовой путь. А закон позволяет вам это сделать. Но только если вы знаете как и что именно засчитывается в этот стаж.

В 2026 году тысячи россиян выходят на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста. Кто-то — потому что выработал длительный стаж. Кто-то — потому что работал на Севере. Кто-то — потому что воспитал пятерых детей. А кто-то — потому что его профессия даёт право на льготу.

И самое обидное: многие даже не знают, что имеют на это право.

О досрочном выходе на пенсию благодаря длительному трудовому стажу

Общеустановленный пенсионный возраст в 2026 году составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. Но для льготных категорий эти цифры можно существенно сдвинуть. Более того, в 2027 году на пенсию будут выходить только льготники, а в 2028-м — уже на общих основаниях в 65 и 60 лет. Так что 2026 год — последний шанс для многих выйти на пенсию досрочно по переходным нормам.

📌 Категория №1: Длительный стаж — 42 года для мужчин, 37 для женщин

Самая простая и понятная льгота. Если вы накопили 42 года страхового стажа (мужчины) или 37 лет (женщины), вы имеете право выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного возраста.

В 2026 году это означает:

  • Мужчины со стажем 42 года — выход на пенсию в 62 года (вместо 64);

  • Женщины со стажем 37 лет — выход на пенсию в 57 лет (вместо 59).

Обязательное условие для всех: не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Но есть важные нюансы.

⚠️ Ограничение по возрасту

Досрочная пенсия за длительный стаж не может быть назначена ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. То есть даже если вы накопили 42 года стажа к 55 годам, придётся подождать до 60.

✅ Что входит в стаж для досрочной пенсии

Это самый важный и часто запутанный момент. Для досрочной пенсии за длительный стаж учитываются далеко не все периоды, которые входят в обычный страховой стаж.

ВХОДИТ в стаж:

  • Периоды официальной работы на территории России, за которые уплачивались страховые взносы.

  • Периоды получения пособия по временной нетрудоспособности (больничные).

  • Служба в армии по призыву.

  • Период участия в специальной военной операции.

НЕ ВХОДИТ в стаж для досрочной пенсии:

  • Отпуск по уходу за детьми до 1,5 лет (и любые другие периоды ухода за детьми).

  • Уход за нетрудоспособными гражданами (инвалидами, пожилыми).

  • Получение пособия по безработице.

  • Периоды обучения (учеба в вузе, техникуме и т.п.).

  • Служба в органах внутренних дел.

Важно: эти «нестраховые» периоды учитываются при расчёте обычной страховой пенсии на общих основаниях, но не дают права на досрочную пенсию за длительный стаж.

🏔️ Категория №2: «Северяне» — на 5 лет раньше

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей — одна из самых многочисленных льготных категорий.

Условия для выхода на пенсию на 5 лет раньше:

  • Не менее 15 лет стажа в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним местностях.

  • Страховой стаж: не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

  • Не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

В 2026 году мужчины-северяне выходят на пенсию в 59 лет, женщины — в 54 года.

Особые условия для женщин с двумя и более детьми:
Если женщина имеет 12 лет «северного» стажа и 20 лет страхового стажа, она может выйти на пенсию в 50 лет.

👶 Категория №3: Многодетные матери — от 50 до 57 лет

Для многодетных матерей действует дифференцированная система выхода на пенсию:

О досрочном выходе на пенсию благодаря длительному трудовому стажу

Общие условия для всех многодетных матерей:

  • Каждый ребёнок должен быть воспитан до достижения 8 лет.

  • Страховой стаж — не менее 15 лет.

  • Не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

  • Отсутствие лишения родительских прав.

⚙️ Категория №4: Вредные и опасные профессии (Списки №1 и №2)

Работники вредных и опасных производств выходят на пенсию по Списку №1 (особо вредные условия) и Списку №2 (тяжёлые условия).

Список №1 — особо опасные и тяжёлые работы (подземные работы, горячие цеха, химическое производство, работы с радиоактивными веществами).

Условия для Списка №1:

  • Мужчины — выход на пенсию в 50 лет при наличии 10 лет специального стажа.

  • Женщины — выход на пенсию в 45 лет при наличии 7,5 лет специального стажа.

Список №2 — вредные и тяжёлые условия труда (металлургия, нефтепереработка, работа с химикатами средней степени опасности).

Условия для Списка №2:

  • Мужчины — выход на пенсию в 55 лет при специальном стаже не менее 12,5 лет.

  • Женщины — выход на пенсию в 50 лет.

Обязательное условие для всех «вредников»: общий страховой стаж (20 лет для мужчин, 15 лет для женщин) и не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

👩‍⚕️ Категория №5: Педагоги, медики и творческие работники

Педагогические работники — при наличии специального стажа не менее 25 лет. Выход на пенсию не привязан к возрасту — важна выслуга лет.

Медицинские работники25 лет стажа в сельской местности или 30 лет в городских условиях.

Творческие работники — артисты цирка и балета со стажем от 15 до 20 лет, артисты драматических театров с 30-летним стажем.

Важный нюанс: для педагогов, медиков и творческих работников пенсию назначают через 5 лет после выработки необходимого стажа.

🧾 Таблица: все категории граждан для досрочной пенсии в 2026 году

О досрочном выходе на пенсию благодаря длительному трудовому стажу

📋 Как проверить свои данные и оформить пенсию

Шаг 1. Проверьте свой стаж и ИПК.

Зайдите в Личный кабинет на сайте Социального фонда (sfr.gov.ru) или на портале «Госуслуги». Там отражены все ваши периоды работы и количество накопленных коэффициентов.

Шаг 2. Убедитесь, что ваш стаж подтверждён документально.

Если какие-то периоды работы не отражены в электронной базе — соберите подтверждающие документы (трудовую книжку, справки с мест работы).

Шаг 3. Подайте заявление.

Сделать это можно онлайн через «Госуслуги», в МФЦ или лично в клиентской службе Отделения СФР.

Шаг 4. При возникновении вопросов — звоните.

Единый контакт-центр Социального фонда: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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🧾 Заключение

Выйти на пенсию досрочно в 2026 году — реально. И для этого не нужно быть ни миллионером, ни чиновником. Достаточно знать свои права и проверить, не попадаете ли вы в одну из льготных категорий.

Длительный стаж, работа на Севере, многодетность, вредная профессия, педагогический или медицинский стаж — каждое из этих оснований может сдвинуть ваш пенсионный возраст на 2, 5, 10 или даже 19 лет.

Но есть и важное «но»: льготы не работают автоматически. Их нужно оформлять. Нужно подтверждать стаж. Нужно следить за своими пенсионными коэффициентами. А главное — помнить, что не все периоды стажа засчитываются для досрочной пенсии: отпуск по уходу за детьми, учёба и другие «нестраховые» периоды в этот специальный стаж не входят.

Прямо сейчас зайдите в Личный кабинет на «Госуслугах» или сайте СФР. Проверьте свой стаж. Посмотрите на количество ИПК. Сравните с условиями из нашей таблицы.

Возможно, вы уже имеете право на досрочную пенсию — и просто не знаете об этом. А возможно, вам не хватает всего пары лет стажа или нескольких баллов — и вы можете начать их добирать уже сегодня.

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P.S. В 2027 году на общих основаниях страховую пенсию не назначают — в силу переходного периода выходят только льготники. А в 2028 году пенсионный возраст станет окончательным: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Так что 2026 год — последний шанс для многих выйти на пенсию досрочно по переходным нормам. Не упустите его.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

731 подписчик189 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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