О досрочном выходе на пенсию благодаря длительному трудовому стажу

Вы работаете 37 или 42 года. За плечами — десятилетия труда, смены, проекты, премии. Вы считаете, что заслужили отдых раньше своих коллег, которые только начинают трудовой путь. А закон позволяет вам это сделать. Но только если вы знаете как и что именно засчитывается в этот стаж.

В 2026 году тысячи россиян выходят на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста. Кто-то — потому что выработал длительный стаж. Кто-то — потому что работал на Севере. Кто-то — потому что воспитал пятерых детей. А кто-то — потому что его профессия даёт право на льготу.

И самое обидное: многие даже не знают, что имеют на это право.

Общеустановленный пенсионный возраст в 2026 году составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. Но для льготных категорий эти цифры можно существенно сдвинуть. Более того, в 2027 году на пенсию будут выходить только льготники, а в 2028-м — уже на общих основаниях в 65 и 60 лет. Так что 2026 год — последний шанс для многих выйти на пенсию досрочно по переходным нормам.