Фиксированная выплата к страховой пенсии повышается вдвое по достижении 80 лет

Что такое фиксированная выплата и почему она удваивается

Фиксированная выплата — это гарантированная государством часть страховой пенсии по старости. Она не зависит от стажа, заработной платы или страховых взносов. Её получает каждый, кому назначена страховая пенсия по старости. Это своего рода база, к которой добавляются пенсионные баллы и другие надбавки.

С 1 января 2026 года фиксированная выплата была проиндексирована на 7,6% и составила 9 584,69 рубля. Именно эта сумма является базовой для большинства пенсионеров.

Но когда человек достигает 80-летнего возраста, вступает в силу специальная норма: фиксированная выплата удваивается. Это не индексация, не перерасчёт с учётом новых баллов, а именно удвоение — стопроцентная прибавка. В 2026 году удвоенная фиксированная выплата составляет 19 169,38 рубля.

Проще говоря, если до 80 лет вы получали фиксированную выплату в размере 9 584,69 рубля, то после 80 лет она становится 19 169,38 рубля. Разница — 9 584,69 рубля. Это и есть та прибавка, которую многие пенсионеры даже не замечают, потому что она приходит автоматически.