Родители детей с инвалидностью попросили изменить условия досрочной пенсии

Как работает досрочная пенсия для родителей детей-инвалидов сейчас

Согласно статье 32 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», один из родителей ребёнка-инвалида имеет право на досрочный выход на пенсию. Мать может выйти на пенсию в 50 лет при страховом стаже не менее 15 лет, отец — в 55 лет при стаже не менее 20 лет. Для обоих обязательным условием является наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Но есть одно жёсткое условие: родитель должен воспитывать ребёнка-инвалида как минимум до достижения им восьмилетнего возраста. Если ребёнок умирает до восьми лет — право на льготную пенсию не возникает. И вот здесь начинается самое болезненное.