Родители детей с инвалидностью попросили изменить условия досрочной пенсии

Представьте: вы семь лет ухаживаете за тяжелобольным ребёнком. Круглосуточно, без выходных, без отпусков. Каждый день — борьба. А потом ребёнок умирает. И вместо поддержки государство говорит: «Извините, вы не дожили до восьми лет, льгота вам не положена». В то же время другая семья, где ребёнок был инвалидом всего год, а потом выздоровел, спокойно выходит на пенсию в 50 лет. Именно эта несправедливость заставила общественное движение «Право на уход» обратиться к уполномоченному по правам человека в России Яне Лантратовой с просьбой изменить условия досрочной пенсии для родителей детей-инвалидов. Разбираемся, что не так с действующим законодательством, почему активисты называют его антигуманным и какие изменения предлагаются.
Как работает досрочная пенсия для родителей детей-инвалидов сейчас
Согласно статье 32 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», один из родителей ребёнка-инвалида имеет право на досрочный выход на пенсию. Мать может выйти на пенсию в 50 лет при страховом стаже не менее 15 лет, отец — в 55 лет при стаже не менее 20 лет. Для обоих обязательным условием является наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Но есть одно жёсткое условие: родитель должен воспитывать ребёнка-инвалида как минимум до достижения им восьмилетнего возраста. Если ребёнок умирает до восьми лет — право на льготную пенсию не возникает. И вот здесь начинается самое болезненное.
Почему активисты называют это антигуманным
Лидер движения «Право на уход» Светлана Штаркова — мать двоих детей-инвалидов и член экспертного совета при комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Она объясняет проблему предельно чётко: «Если ребёнок-инвалид умирает до восьми лет — это значит только одно: он был в очень тяжёлом состоянии, требовал ухода 24/7, и каждый день с ним по тяжести стоил года».
Логика законодателя понятна: первые восемь лет жизни ребёнка считаются самыми важными для развития. Но на практике эта норма оборачивается абсурдом. Семья, которая пять или семь лет ухаживала за тяжелейшим ребёнком, теряет льготу. А семья, у которой ребёнок получил инвалидность всего на один год и потом выздоровел, — сохраняет право на досрочную пенсию. Штаркова называет это прямой дискриминацией: государство наказывает тех, кто нёс самую тяжёлую ношу.
Вторая несправедливость: усыновители вне закона
Ещё одна проблема касается усыновителей. Если человек берёт в семью ребёнка-инвалида старше восьми лет, он не может претендовать на досрочную пенсию. Активисты подчёркивают: «Много ли у нас усыновляют детей-инвалидов? Тем более после восьми лет. Глупо лишать людей хоть капли мотивации в таком деле».
Получается, что усыновители, которые сознательно принимают в семью ребёнка с инвалидностью, оказываются в худшем положении, чем биологические родители. Это создаёт дополнительный барьер для усыновления детей-инвалидов, которых и так усыновляют крайне редко.
Что предлагают изменить
Движение «Право на уход» предлагает внести изменения в условия выхода на досрочную пенсию. В частности, активисты хотят закрепить право на льготу за родителем или усыновителем в двух случаях: если ребёнок-инвалид умер до восьми лет или если его усыновили после этого возраста.
По оценке депутата Госдумы Юлии Оглоблиной, которая ещё в 2023 году направляла аналогичное предложение министру труда, число получателей льготы после внесения изменений не превысит 1% от нынешнего количества. Но для каждой конкретной семьи это серьёзная поддержка.
Таблица: действующие условия vs предлагаемые изменения
Другие предложения движения «Право на уход»
Помимо изменения условий досрочной пенсии, активисты поднимают ещё два важных вопроса. Первый — выплата пособия по уходу за инвалидами родителям-пенсионерам независимо от вида пенсии. Сейчас родитель, вышедший на пенсию, автоматически теряет право на ежемесячную выплату по уходу за ребёнком-инвалидом.
Второй вопрос — выплата двух пенсий детям-инвалидам. Сейчас ребёнок-инвалид, потерявший родителя, может получать только одну пенсию: либо по инвалидности, либо по потере кормильца. С 2022 года право на обе пенсии получили дети военнослужащих, погибших на СВО. Но для всех остальных семей с детьми-инвалидами правило не изменилось. Штаркова описывает эту ситуацию так: «Государство разделило детей-инвалидов, оставшихся без отцов, на "достойных" и "недостойных". Если папа умер от ковида, а не погиб на спецоперации, его семья меньше нуждается?».
Что изменится в 2027 году: автоматическое назначение пенсий
Параллельно с обсуждением условий досрочной пенсии готовится ещё одно важное изменение. С 1 января 2027 года страховые пенсии по старости, включая досрочные для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, планируется назначать в проактивном, беззаявительном порядке.
Это означает, что родителям детей-инвалидов больше не придётся самостоятельно обращаться в Социальный фонд с заявлением. Социальный фонд будет использовать сведения, которые уже содержатся в его информационных системах, и принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста. Гражданина уведомят о решении в течение трёх рабочих дней.
Глава Минтруда Антон Котяков пояснил: это станет возможным благодаря тому, что Социальный фонд в полном объёме располагает необходимыми сведениями — стажем, количеством пенсионных коэффициентов, числом детей и другими данными. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется.
Однако это упрощение не решает главной проблемы: если ребёнок умер до восьми лет, права на досрочную пенсию всё равно не возникает. Автоматизация процедуры — это хорошо, но она не меняет несправедливые условия.
Почему это важно для каждой семьи
В России зарегистрировано около 630 тысяч детей-инвалидов. За каждым из этих детей стоит семья, которая ежедневно сталкивается с огромными трудностями. Досрочная пенсия — одна из немногих существенных компенсаций, которые государство предоставляет родителям за годы круглосуточного ухода.
Когда ребёнок умирает, родители теряют не только самое дорогое — они теряют и право на поддержку, которую заслужили. И это не просто материальная потеря. Это моральная травма, которая усугубляется ощущением несправедливости. Активисты надеются, что обращение к омбудсмену станет первым шагом к изменению законодательства.
Заключение
Норма, согласно которой для досрочной пенсии нужно воспитывать ребёнка-инвалида до восьми лет, — это яркий пример того, как формальный подход к законодательству оборачивается жестокостью. Родители, которые ухаживали за тяжелобольным ребёнком несколько лет, но потеряли его до восьмилетнего возраста, лишаются права на льготную пенсию. А те, чей ребёнок был инвалидом всего год, — сохраняют это право.
Движение «Право на уход» предлагает простое и справедливое решение: сохранить право на досрочную пенсию за родителями и усыновителями, если ребёнок умер до восьми лет или был усыновлён после этого возраста. Это изменение затронет менее 1% получателей льготы, но для каждой конкретной семьи оно станет признанием их подвига.
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Обращение к уполномоченному по правам человека — это первый шаг. Дальше — разработка законопроекта, его внесение в Госдуму и принятие. Возможно, в 2027 году, когда пенсии начнут назначать автоматически, законодатели вспомнят и о тех, кто потерял самое дорогое, но не потерял права на поддержку.