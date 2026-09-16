Пенсионный возраст снова вырастет

«Пенсионная пауза» 2027: год, когда никто не выйдет на пенсию

Прежде чем говорить о новом повышении, нужно понять, что происходит сейчас. Пенсионная реформа, запущенная в 2019 году, должна завершиться в 2028 году. К этому моменту пенсионный возраст окончательно закрепится на отметках 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Но переходный период идёт неравномерно — и в нём образовались «дыры».

Одна из таких «дыр» — 2027 год. В этом году на пенсию по возрасту не выйдет никто. Вообще ни один человек. Это не отмена пенсий и не сбой системы. Это техническая особенность переходного периода. В 2026 году право на пенсию получили женщины 1967 года рождения в 59 лет и мужчины 1962 года рождения в 64 года. Следующая возрастная группа — женщины 1968 года рождения и мужчины 1963 года рождения — выйдет на пенсию только в 2028 году, когда им исполнится 60 и 65 лет соответственно.

То есть люди, родившиеся в 1963 и 1968 годах, теряют год. Год, который они уже отложили в своих планах. Год, который они могли бы провести на заслуженном отдыхе. И это только начало. Эксперты уже говорят о том, что после 2028 года может начаться новая волна обсуждений о повышении пенсионного возраста.