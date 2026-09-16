Пенсионный возраст снова вырастет

Вы выходите на пенсию. Считаете годы, месяцы, дни. Планируете, как будете отдыхать, путешествовать, проводить время с внуками. А потом слышите новость, от которой стынет кровь: «Пенсионный возраст снова повысят». Вы лихорадочно ищете подтверждение, читаете новости, спрашиваете знакомых. И находите официальные опровержения. Минтруд заявляет: «Повышения не будет». Депутаты говорят: «В ближайшие 15–20 лет — исключено». Но демографические прогнозы говорят об обратном. Эксперты предупреждают: рано или поздно власти вернутся к этому вопросу. А в Госдуме уже лежат законопроекты, которые могут всё изменить. Так что же нас ждёт на самом деле? Шокирующая правда: пока одни говорят «нет», другие готовят «да». Разбираемся, кому верить, какие сценарии возможны и как защитить себя, если пенсионный возраст всё-таки снова вырастет.
«Пенсионная пауза» 2027: год, когда никто не выйдет на пенсию
Прежде чем говорить о новом повышении, нужно понять, что происходит сейчас. Пенсионная реформа, запущенная в 2019 году, должна завершиться в 2028 году. К этому моменту пенсионный возраст окончательно закрепится на отметках 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Но переходный период идёт неравномерно — и в нём образовались «дыры».
Одна из таких «дыр» — 2027 год. В этом году на пенсию по возрасту не выйдет никто. Вообще ни один человек. Это не отмена пенсий и не сбой системы. Это техническая особенность переходного периода. В 2026 году право на пенсию получили женщины 1967 года рождения в 59 лет и мужчины 1962 года рождения в 64 года. Следующая возрастная группа — женщины 1968 года рождения и мужчины 1963 года рождения — выйдет на пенсию только в 2028 году, когда им исполнится 60 и 65 лет соответственно.
То есть люди, родившиеся в 1963 и 1968 годах, теряют год. Год, который они уже отложили в своих планах. Год, который они могли бы провести на заслуженном отдыхе. И это только начало. Эксперты уже говорят о том, что после 2028 года может начаться новая волна обсуждений о повышении пенсионного возраста.
Что говорит Минтруд: официальные опровержения
Казалось бы, всё ясно. Реформа завершается в 2028 году. Дальше — стабильность. Но не тут-то было.
В апреле 2026 года Министерство труда и социальной защиты РФ официально заявило: повышение пенсионного возраста не планируется ни до 2028 года, ни после него. «Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с министерством финансов Российской Федерации рассмотрено ваше обращение по вопросу, связанному с повышением пенсионного возраста, и сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста — как до 2028 года, так и после него», — говорится в ответе ведомства на запрос зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина. Министр труда Антон Котяков также подтвердил: кадровый дефицит не станет поводом для нового повышения.
Более того, член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила: в ближайшие 15–20 лет в России не ожидается увеличения пенсионного возраста. «Да, есть отдельные государства, которые стремятся установить ещё более высокий порог, но мы к ним не относимся. В ближайшие 15–20 лет не стоит ожидать, что в стране будет повышение пенсионного возраста. У нас до 2028 года ещё идёт текущий этап изменений», — сообщила она.
Казалось бы, можно выдохнуть. Но не всё так просто. Потому что помимо официальных заявлений есть и другие сигналы.
Законопроект, который может всё изменить
Пока Минтруд отрицает планы повышения, в Госдуме уже лежит законопроект, который предлагает отменить пенсионную реформу и запретить повышать пенсионный возраст до 2035 года. Если инициативу поддержат, женщины снова смогут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.
Этот законопроект — реакция на недовольство миллионов россиян. Люди устали от реформ, устали от неопределённости, устали от того, что их планы постоянно меняются. И депутаты, которые внесли эту инициативу, прекрасно понимают: тема пенсионного возраста — одна из самых болезненных и электорально выгодных.
Но вот парадокс. Если законопроект об отмене реформы будет принят, это означает, что пенсионный возраст вернётся к прежним значениям. А значит, те, кто уже смирился с новыми правилами, снова окажутся в ситуации неопределённости. Их планы снова поменяются. И это только подтверждает главный страх: пенсионный возраст — это не стабильная величина. Это переменная, которую власть может менять в любой момент.
Слухи о новом повышении: откуда они берутся
Несмотря на официальные опровержения, слухи о новом повышении пенсионного возраста не утихают. Откуда они берутся?
Первая причина: демографическая нагрузка. Число пенсионеров растёт, а количество работающих, за счёт которых формируются страховые взносы, сокращается. Это создаёт структурный дисбаланс, который невозможно решить только индексациями. По расчётам Института экономики РАН, совокупный коэффициент демографической нагрузки пожилыми в период с 2025 по 2045 год вырастет с 37,1% до 51,2%. Это практически повторяет ситуацию 2018 года, когда власти приняли решение о запуске пенсионной реформы.
Вторая причина: дефицит Социального фонда. Пенсионная система испытывает хронический дефицит. И если он будет расти, могут потребоваться новые реформы. А повышение пенсионного возраста — один из самых простых способов сократить расходы.
Третья причина: международный опыт. Во многих странах пенсионный возраст уже выше 65 лет. В Германии, например, его планируют повысить до 67 лет. В Дании — до 70 лет к 2040 году. Россия, с её 65 годами для мужчин и 60 для женщин, выглядит «отстающей». И это может стать аргументом для нового повышения.
Четвёртая причина: заявления экспертов. Некоторые экономисты прямо говорят: пенсионный возраст придётся повышать снова. Экономист Александр Разуваев не исключает дальнейшего повышения пенсионного возраста в России еще на пять лет как для мужчин, так и для женщин.
Таблица: возможные сценарии повышения пенсионного возраста
Что делать, чтобы защитить себя
Если вы не хотите оказаться заложником очередной реформы, вот что можно сделать уже сейчас.
Первое: проверьте свой стаж и баллы. Закажите выписку из лицевого счёта через «Госуслуги». Убедитесь, что все периоды работы и социально значимые периоды учтены. Если чего-то не хватает — соберите документы и подайте заявление на перерасчёт.
Второе: рассмотрите возможность досрочного выхода. Если вы относитесь к льготной категории — многодетная мать, работник вредного производства, северянин, — вы можете выйти на пенсию раньше. Убедитесь, что все документы, подтверждающие ваш льготный статус, в порядке.
Третье: используйте программу долгосрочных сбережений. С 2026 года за взносы в эту программу можно оформить налоговый вычет. Это дополнительный инструмент для формирования накоплений. Чем больше у вас сбережений, тем меньше вы зависите от государственной пенсии.
Четвёртое: следите за новостями. Если законопроект об отмене реформы или о новом повышении будет внесён, начнётся общественное обсуждение. Ваш голос может повлиять на решение депутатов.
Пятое: не полагайтесь только на государство. Пенсия — это не единственный источник дохода в старости. Инвестиции, недвижимость, дополнительные накопления — всё это может обеспечить вам достойную жизнь, даже если пенсионный возраст снова вырастет.
Заключение
Пенсионный возраст снова вырастет? Официально — нет. Минтруд и Госдума отрицают планы повышения. Но слухи не утихают, а законопроекты, которые могут изменить правила игры, уже лежат на рассмотрении. Пенсионная система находится в состоянии неопределённости. И это самое опасное.
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Если вы хотите защитить себя, не ждите, пока власти примут очередное решение. Действуйте сейчас. Проверяйте свой стаж. Используйте льготы. Формируйте дополнительные накопления. Следите за новостями. И помните: пенсионный возраст — это не приговор. Это переменная. И вы можете подготовиться к её изменению. Главное — не оставаться пассивным наблюдателем. Ваша старость — в ваших руках.