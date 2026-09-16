В пенсионный стаж предложили включать все три года ухода за ребенком

Вы сидели с ребенком до трех лет. Меняли подгузники, водили по врачам, не спали ночами. А государство засчитало в пенсионный стаж только полтора года. Остальные полтора — как будто их не было. Вы потеряли баллы, стаж, а в итоге — тысячи рублей ежемесячной прибавки. Миллионы матерей по всей России столкнулись с этой несправедливостью. И вот, кажется, лед тронулся. В Госдуме предложили включать в пенсионный стаж все три года ухода за ребенком. Если инициатива будет принята, это изменит жизнь миллионов семей. Но за красивой идеей снова скрываются вопросы, на которые пока нет ответов. Разбираемся, что именно предложили, почему сейчас учитывается только полтора года и как это может отразиться на вашей пенсии.
Что предложили: три года вместо полутора
Инициатива, которая сейчас обсуждается в Госдуме, предлагает увеличить период ухода за ребенком, включаемый в страховой стаж, с полутора до трех лет. Напомним, что отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения им трех лет. Но оплачиваемый период — только до полутора лет. Именно за эти полтора года государство начисляет пенсионные баллы и засчитывает стаж. Остальные полтора года — «пустота» с точки зрения пенсионных прав.
Депутаты предлагают исправить эту несправедливость. Если законопроект примут, матери (или отцы, или другие родственники, фактически ухаживающие за ребенком) смогут засчитать в стаж все три года. Это означает, что за каждого ребенка можно будет получить больше баллов и больше стажа. А значит — более высокую пенсию.
Почему сейчас учитывается только полтора года
Это не чья-то прихоть. Действующее законодательство, а именно Федеральный закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», устанавливает: в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Эта норма действует с 2015 года.
Логика была такой: полтора года — это период, когда ребенок наиболее уязвим и требует постоянного присутствия матери. После полутора лет считается, что женщина может выйти на работу или продолжать уход, но уже без пенсионных преференций. Однако реальность такова: многие дети и после полутора лет нуждаются в уходе. А ясли и детские сады доступны не всем. В результате женщины вынуждены сидеть с ребенком до трех лет, теряя стаж и баллы.
Сколько баллов дают за детей сейчас
За каждый год ухода за ребенком до полутора лет начисляются пенсионные коэффициенты (баллы). Их размер зависит от очередности ребенка:
за первым — 1,8 балла за год;
за вторым — 3,6 балла за год;
за третьим и последующими — 5,4 балла за год.
Если уход длился полтора года, баллы начисляются пропорционально: за первого ребенка — 2,7 балла, за второго — 5,4, за третьего — 8,1. В 2026 году стоимость одного балла составляет 156,76 рубля. Несложно посчитать, что за третьего ребенка мать получает прибавку около 1 270 рублей в месяц. За двоих детей — около 1 270 рублей. За троих — более 2 500 рублей.
Если же учитывать все три года, то баллы удвоятся. За первого ребенка — 5,4 балла, за второго — 10,8, за третьего — 16,2. Это уже существенно. Прибавка к пенсии за троих детей может составить более 5 000 рублей в месяц. А за 10–15 лет пенсии — сотни тысяч рублей.
Таблица: как изменится расчет баллов при включении трех лет
Кому это выгодно в первую очередь
Первая категория — многодетные матери. Если у женщины трое, четверо, пятеро детей, она теряет годы стажа и десятки баллов. Включение трех лет за каждого ребенка позволит ей получить существенную прибавку к пенсии. Для многих это будет означать разницу между социальной пенсией и страховой.
Вторая категория — женщины с небольшим стажем. Если женщина поздно начала работать или имела перерывы, периоды ухода за детьми могут стать решающими для набора минимальных 15 лет стажа и 30 баллов. Без них она может вообще не получить право на страховую пенсию.
Третья категория — семьи, где уходом занимался отец. Сейчас закон позволяет засчитать периоды ухода за ребенком любому родителю. Если отец сидел с ребенком до трех лет, он тоже сможет получить дополнительные баллы.
Какие могут быть препятствия
Главное препятствие — финансовое. Увеличение периода учета с полутора до трех лет означает, что государство должно будет начислить дополнительные баллы миллионам граждан. Это приведет к росту обязательств Социального фонда. А значит, потребуются дополнительные расходы из бюджета. Где взять эти деньги? Либо повышать налоги, либо сокращать другие расходы, либо увеличивать пенсионный возраст. Пока ответа нет.
Второе препятствие — юридическое. Нужно будет менять закон, вносить поправки, разрабатывать механизм перерасчета для тех, кто уже на пенсии. Это займет время.
Третье препятствие — демографическое. Некоторые эксперты опасаются, что увеличение учитываемого периода может стимулировать женщин дольше оставаться в декрете и позже выходить на работу. А это, в свою очередь, может негативно сказаться на рынке труда и экономике.
Мнения экспертов и депутатов
Сторонники инициативы указывают на социальную справедливость. Мать, которая растит ребенка, выполняет важную социальную функцию. Она не просто «сидит дома», она воспитывает будущего гражданина. И государство должно это признавать не только на словах, но и в пенсионных правах.
Противники говорят о популизме и финансовой необеспеченности. Они напоминают, что пенсионная система и без того испытывает дефицит. А дополнительные обязательства могут привести к ее разбалансировке.
Тем не менее, тема поднята. И это уже важно. Возможно, в итоге будет найден компромисс: например, учитывать не три года, а два с половиной. Или увеличить баллы, но не период. Или ввести дополнительные выплаты для многодетных матерей.
Что делать уже сейчас
Пока законопроект не принят, не стоит ждать. Но и сидеть сложа руки нельзя. Вот что можно сделать, чтобы улучшить свои пенсионные права.
Первое: проверьте свой лицевой счет. Закажите выписку из ИЛС через «Госуслуги». Убедитесь, что все периоды ухода за детьми учтены. Если чего-то не хватает — соберите документы и подайте заявление на перерасчет.
Второе: если вы уже на пенсии, но периоды ухода не учтены — требуйте перерасчета. С 2026 года многодетным матерям с пятью и более детьми перерасчет производится автоматически. Остальным нужно подавать заявление.
Третье: рассмотрите возможность добровольных взносов. Если вам не хватает стажа или баллов, можно докупить их через Социальный фонд. В 2026 году минимальный взнос — 71 525 рублей за год. Это дает 1 год стажа и 1,09 балла.
Четвёртое: следите за новостями. Если законопроект будет внесен, начнется общественное обсуждение. Ваш голос может повлиять на решение депутатов.
Заключение
Включение всех трех лет ухода за ребенком в пенсионный стаж — это важная и назревшая инициатива. Она устраняет несправедливость, с которой сталкиваются миллионы матерей. Если законопроект будет принят, женщины с детьми получат дополнительные баллы и стаж, а значит — более высокую пенсию. Прибавка может составить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в месяц.
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Однако пока это только предложение. И у него есть серьезные препятствия: финансовые, юридические, демографические. Но сам факт обсуждения говорит о том, что проблема признана. И это уже шаг вперед. Следите за развитием событий. Проверяйте свои пенсионные права. И боритесь за них. Потому что воспитание детей — это тоже труд. И он должен быть оценен по достоинству.