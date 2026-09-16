В пенсионный стаж предложили включать все три года ухода за ребенком

Что предложили: три года вместо полутора

Инициатива, которая сейчас обсуждается в Госдуме, предлагает увеличить период ухода за ребенком, включаемый в страховой стаж, с полутора до трех лет. Напомним, что отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения им трех лет. Но оплачиваемый период — только до полутора лет. Именно за эти полтора года государство начисляет пенсионные баллы и засчитывает стаж. Остальные полтора года — «пустота» с точки зрения пенсионных прав.

Депутаты предлагают исправить эту несправедливость. Если законопроект примут, матери (или отцы, или другие родственники, фактически ухаживающие за ребенком) смогут засчитать в стаж все три года. Это означает, что за каждого ребенка можно будет получить больше баллов и больше стажа. А значит — более высокую пенсию.