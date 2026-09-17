Работающим пенсионерам выплатят почти по 500 тысяч рублей: что для этого нужно

Вы работаете на пенсии. Не потому, что хотите, а потому что на одну пенсию не прожить. Государство годами не индексировало вашу выплату, пока вы продолжали трудиться. Вы теряли тысячи рублей каждый месяц. И вот шокирующая новость: в Госдуме предложили вернуть вам эти деньги. Почти по 470 тысяч рублей на каждого. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что государство задолжало работающим пенсионерам огромную сумму, и её необходимо компенсировать. Деньгами. Или акциями крупных компаний. Звучит как спасение? Но есть нюанс, о котором молчат: это пока только предложение. А реальный механизм возврата денег работает иначе. И миллионы пенсионеров уже могут получить свои пропущенные индексации — но только при одном условии. Разбираемся, что именно предложили депутаты, кому положены выплаты и как не остаться ни с чем.
Что произошло: предложение на 470 тысяч рублей
10 сентября 2026 года лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой выплатить работающим пенсионерам компенсацию за годы, когда их пенсии не индексировались. По его подсчётам, речь идёт о сумме около 470 тысяч рублей на каждого пенсионера.
Суть проблемы: с 2016 по 2024 год индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена. Всё это время пенсия работающего пенсионера оставалась на том уровне, на котором он её оформил. Государство индексировало выплаты неработающим пенсионерам — в 2017, 2018, 2019 и так далее. А те, кто продолжал работать, получали «старую» сумму. За девять лет накопилась значительная разница.
Миронов подчеркнул: «В течение девяти лет пенсию не индексировали. За это время накопилась большая сумма, на каждого пенсионера около 470 тысяч рублей, и их надо вернуть». По его мнению, компенсировать эти средства можно не только деньгами, но и ликвидными акциями компаний с госучастием. Пенсионеры смогли бы их продать, получать дивиденды или завещать близким.
Реальность: индексация уже вернулась, но с условием
Важно понимать: предложение Миронова — это инициатива, а не принятый закон. Решение о выплате каждому работающему пенсионеру 470 тысяч рублей государственными органами не принято. Однако реальный механизм возврата денег уже работает. И он касается миллионов людей.
С 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена. Более того, с 2026 года она проводится дважды в год: с 1 февраля (на уровень инфляции) и с 1 апреля (с учётом доходов Социального фонда).
Но самое главное: все пропущенные за годы работы индексации никуда не делись. Они «заморожены» в лицевом счёте пенсионера и ждут своего часа. А час этот наступает в момент увольнения.
При увольнении Социальный фонд проводит перерасчёт с учётом всех индексаций прошлых лет, которые ранее не отражались в выплате. Для тех, кто оформил пенсию до 2016 года и продолжал работать вплоть до 2026 года, прибавка может достигать 40–50% от текущего размера пенсии. В отдельных случаях максимальная прибавка может составить 119,5%.
Таблица: единовременная выплата vs перерасчёт после увольнения
Как получить свои деньги: пошаговая инструкция
Если вы работающий пенсионер и хотите вернуть пропущенные индексации, вот что нужно сделать.
Шаг первый: убедитесь, что ваша работа официальная. Перерасчёт возможен только при наличии страховых взносов, которые уплачивает работодатель. Если вы получаете «серую» зарплату, взносы не идут, и баллы не накапливаются.
Шаг второй: проверьте, когда вы оформили пенсию. Если это произошло до 2016 года, и вы продолжали работать, — вы входите в категорию, которой положена максимальная прибавка. Если пенсия оформлена позже, пропущенных индексаций будет меньше.
Шаг третий: увольняйтесь. Да, это ключевое условие. Пока вы работаете, пенсия не индексируется на пропущенные проценты. Только после прекращения трудовой деятельности Социальный фонд пересчитает выплату с учётом всех пропущенных повышений.
Шаг четвёртый: дождитесь автоматического перерасчёта. Обращаться с заявлением в Социальный фонд не нужно. Перерасчёт производится автоматически на основании данных от работодателя. Работодатель обязан передать сведения об увольнении в СФР не позднее следующего рабочего дня после издания приказа.
Шаг пятый: проверьте поступление. Право на полный размер пенсии с учётом всех прошлых индексаций возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Если вы уволились в сентябре 2026 года, перерасчёт действует с 1 октября.
Кому положена максимальная прибавка
Не все работающие пенсионеры получат одинаковую сумму. Размер прибавки зависит от нескольких факторов.
Первое: когда оформлена пенсия. Те, кто оформил пенсию до 2016 года и продолжал работать, теряли больше всего. За девять лет (2016–2024) пропущенные индексации накопились в значительную сумму. Для них прибавка может достигать 40–50% от текущей выплаты.
Второе: размер заработной платы. Чем выше была официальная зарплата, тем больше страховых взносов поступало, тем больше пенсионных баллов накапливалось. Это тоже влияет на итоговую сумму.
Третье: стаж работы на пенсии. Если вы работали на пенсии 1–2 года, пропущенных индексаций будет меньше. Если вы работали с 2016 по 2026 год — почти десять лет — сумма будет максимальной.
Что говорит закон
Федеральный закон № 173-ФЗ от 08 июля 2024 года возобновил ежегодное индексирование пенсионных выплат работающим гражданам. С 2025 года индексация снова применяется ко всем пенсионерам, независимо от факта работы. Но это не отменяет того факта, что за период с 2016 по 2024 год индексация не проводилась. И эти «замороженные» проценты возвращаются только при увольнении.
Если пенсионер после перерасчёта снова выйдет на работу, проиндексированный размер пенсии за ним сохраняется. Он не теряет прибавку, несмотря на возобновление трудовой деятельности.
Судебная практика и примеры
Судебная практика по делам о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам складывается в пользу граждан. Суды неоднократно указывали: отмена индексации для работающих пенсионеров не означает, что эти деньги «сгорают». Они подлежат восстановлению при увольнении.
В одном из дел пенсионер, оформивший пенсию в 2015 году и работавший до 2025 года, после увольнения получил прибавку в размере 43% от первоначального размера пенсии. В другом деле пенсионерка, работавшая 8 лет на пенсии, после увольнения получила единовременную доплату за все пропущенные индексации — более 300 тысяч рублей.
Что будет дальше
Предложение Миронова о выплате 470 тысяч рублей пока не принято. Но оно поднимает важную тему: государство задолжало работающим пенсионерам значительные суммы. И эти суммы должны быть возвращены.
Возможны несколько сценариев. Первый: инициатива будет доработана и внесена в Госдуму как законопроект. Второй: правительство предложит альтернативный механизм компенсации — например, через дополнительные баллы или надбавки. Третий: всё останется как есть — перерасчёт только после увольнения.
Пока ясности нет. Но одно можно сказать точно: работающим пенсионерам стоит задуматься о том, чтобы уволиться — хотя бы на время. Это единственный законный способ вернуть пропущенные индексации и существенно увеличить пенсию.
Заключение
Работающим пенсионерам предложили выплатить почти по 470 тысяч рублей. Это инициатива Сергея Миронова, и она пока не стала законом. Но реальный механизм возврата денег уже работает: при увольнении Социальный фонд пересчитывает пенсию с учётом всех пропущенных индексаций за годы работы. Прибавка может достигать 40–50% от текущего размера выплаты. А для тех, кто оформлял пенсию до 2016 года, — ещё больше.
Если вы работающий пенсионер и хотите вернуть свои деньги, единственный законный путь — уволиться. Перерасчёт произойдёт автоматически, без заявлений и хождений по инстанциям. С 1-го числа месяца, следующего за увольнением, вы начнёте получать повышенную пенсию.
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Проверьте свой лицевой счёт. Убедитесь, что все взносы учтены. Оцените, сколько вы теряете, продолжая работать. И примите решение. Потому что каждый месяц работы на пенсии — это потерянные деньги, которые государство готово вернуть. Но только после того, как вы уволитесь. Не позволяйте «замороженным» индексациям оставаться в бюджете. Заберите то, что принадлежит вам по праву.