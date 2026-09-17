Работающим пенсионерам выплатят почти по 500 тысяч рублей: что для этого нужно

Что произошло: предложение на 470 тысяч рублей

10 сентября 2026 года лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой выплатить работающим пенсионерам компенсацию за годы, когда их пенсии не индексировались. По его подсчётам, речь идёт о сумме около 470 тысяч рублей на каждого пенсионера.

Суть проблемы: с 2016 по 2024 год индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена. Всё это время пенсия работающего пенсионера оставалась на том уровне, на котором он её оформил. Государство индексировало выплаты неработающим пенсионерам — в 2017, 2018, 2019 и так далее. А те, кто продолжал работать, получали «старую» сумму. За девять лет накопилась значительная разница.

Миронов подчеркнул: «В течение девяти лет пенсию не индексировали. За это время накопилась большая сумма, на каждого пенсионера около 470 тысяч рублей, и их надо вернуть». По его мнению, компенсировать эти средства можно не только деньгами, но и ликвидными акциями компаний с госучастием. Пенсионеры смогли бы их продать, получать дивиденды или завещать близким.