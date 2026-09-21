Выборы в государственную думу 2026: есть итог и решение, обсуждаем

Вы следили за выборами. Голосовали или нет — неважно. Результаты уже объявлены. И они шокируют. Явка 56,66% — рекорд для новейшей истории России. «Единая Россия» получает конституционное большинство — более 300 мандатов из 450. А «Справедливая Россия» балансирует на грани проходного барьера. Одни называют это триумфом стабильности. Другие — «выборами без сюрпризов». Третьи ищут подвох. Шокирующая правда: эти выборы изменили расстановку сил в парламенте на годы вперёд. И от того, как они пройдут, зависит жизнь каждого россиянина. Разбираемся, что произошло, кто победил, кто проиграл и что это значит для страны.
Явка 56,66%: рекорд, которого не было 30 лет
Главная сенсация этих выборов — не результаты партий. Главная сенсация — явка. По данным ЦИК России, итоговая явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 56,66% . Это рекордный показатель для новейшей истории России.
Для сравнения: в 2021 году явка составляла около 51%. В 2016-м — 47,88%. В 2003-м — 55,75%. А в 1993-м — 54,34% . То есть нынешняя кампания побила показатели 1993, 2003, 2016 и 2021 годов .
Почему это важно? Высокая явка — это не просто цифра. Это показатель легитимности. Чем больше людей пришло на участки, тем весомее мандат депутатов. И тем сложнее оспаривать результаты. Эксперты уже назвали высокую явку одним из ключевых показателей легитимности выборов .
Особенно впечатляющие результаты показало дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Явка на платформе ДЭГ составила 90,87% . В Москве онлайн-голосование проходило на mos.ru, и в нём приняли участие порядка 3,5 миллиона человек . Среди проголосовавших женщины составили 64%, мужчины — 36% .
Что это значит? Россияне не проигнорировали выборы. Наоборот — пришли активнее, чем за последние десятилетия. И это меняет всё.
Результаты партий: «Единая Россия» — конституционное большинство
Теперь к главному. Как распределились голоса? По данным ЦИК после обработки большинства протоколов, результаты выглядят так:
«Единая Россия» — 57,76% голосов ;
КПРФ — 13,89%;
ЛДПР — 8,77%;
«Новые люди» — 7,97%;
«Справедливая Россия» — балансирует на грани 5% .
Что это означает на практике? «Единая Россия» получает конституционное большинство — более 300 мандатов из 450 . По предварительным оценкам, партия может рассчитывать на 331 мандат . Кандидаты от ЕР лидируют в 161 из 225 одномандатных округов .
Конституционное большинство — это не просто «большинство». Это две трети голосов. Такой перевес позволяет партии принимать конституционные законы, изменять Конституцию и преодолевать вето президента. Это огромная власть.
Таблица: результаты выборов в Госдуму 2026 года
Партия
Результат по партийным спискам
Преодолевает ли 5% барьер
«Единая Россия»
57,76%
Да
КПРФ
13,89%
Да
ЛДПР
8,77%
Да
«Новые люди»
7,97%
Да
«Справедливая Россия»
~5% (балансирует)
На грани
«Родина»
Не преодолела
Нет
Партия пенсионеров
Не преодолела
Нет
«Яблоко»
Снята с выборов
Нет
Сенсация с «Справедливой Россией»: на грани проходного барьера
Отдельная драма этих выборов — «Справедливая Россия». Партия, которая входила в Госдуму всех предыдущих созывов, оказалась на грани вылета. По данным после обработки 79,08% протоколов, СР набирала 4,98% — ниже проходного барьера .
Позже данные уточнились, и партия вернулась к порогу 5%. Но ситуация остаётся шаткой. Если бы СР не преодолела барьер, в Госдуме оказались бы только четыре партии. Это изменило бы всю конфигурацию парламента.
Почему это важно? «Справедливая Россия» традиционно занимала нишу «левой оппозиции» и часто выступала в роли спойлера КПРФ. Её вылет означал бы усиление коммунистов. Её выживание — сохранение привычного баланса.
Скандалы кампании: «Яблоко» сняли с выборов
Кампания 2026 года не обошлась без скандалов. Главный — снятие партии «Яблоко» с выборов. Верховный суд России удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблока» .
Основания: иностранное финансирование кандидатов, нарушения авторских прав в агитационных материалах и обвинения в экстремизме . По данным суда, на счета 72 лиц из Индии, Азербайджана, Грузии и Германии в период с апреля по июль 2026 года поступали средства .
«Яблоко» — единственная партия, которая открыто выступала за мир. Её снятие вызвало критику как в России, так и за рубежом. Но юридически решение вступило в силу, и партия не участвовала в выборах.
Международные наблюдатели: 55 стран, но без ОБСЕ
ЦИК направил приглашения для международного наблюдения в 103 страны и 12 международных организаций . По данным МИД, представители 55 стран были готовы приехать для наблюдения .
Однако БДИПЧ ОБСЕ отказалось участвовать в наблюдении . Это решение было воспринято неоднозначно. Одни считают, что без ОБСЕ легитимность выборов ниже. Другие указывают, что Россия не обязана приглашать наблюдателей из недружественных стран .
Что это значит для страны: конституционное большинство и его последствия
Главный итог выборов — «Единая Россия» получила конституционное большинство. Что это даёт на практике?
Первое: возможность менять Конституцию. Для принятия конституционных законов достаточно двух третей голосов. Теперь у ЕР их более чем достаточно.
Второе: преодоление вето президента. Хотя в нынешней политической системе это маловероятно, формально партия может это сделать.
Третье: стабильность законодательного процесса. Конституционное большинство означает, что любая инициатива партии будет принята без серьёзного сопротивления.
Четвёртое: ослабление оппозиции. КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» остаются в парламенте, но их влияние ограничено. Они не могут заблокировать решения ЕР.
Обсуждение: что говорят эксперты и политики
Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», прокомментировал предварительные итоги: партия сохраняет конституционное большинство и будет продолжать курс на стабильность .
Эксперты отмечают: высокая явка — это результат активной кампании и эффективной мобилизации. Политолог Павел Данилин считает, что кампания проходила в условиях внешнего давления, и высокая явка стала ответом на это давление .
Критики указывают на ограниченную конкуренцию: снятие «Яблока», отсутствие ОБСЕ, доминирование ЕР в медиа. Но даже они признают: результат предсказуем и легитимен с точки зрения закона.
Что дальше: новый созыв и новые вызовы
Госдума девятого созыва начнёт работу в ближайшее время. Главные вызовы, которые ей предстоят:
экономическая стабильность в условиях санкций;
социальная поддержка граждан;
интеграция новых регионов;
обороноспособность и безопасность.
Конституционное большинство даёт ЕР инструменты для решения этих задач. Но оно же создаёт риск отсутствия дискуссии. Если оппозиция не может влиять на решения, — решения могут быть менее качественными.
Заключение
Выборы в Госдуму 2026 года завершены. Итоги объявлены. Явка 56,66% — рекорд для новейшей истории России. «Единая Россия» получает конституционное большинство — более 300 мандатов. КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» сохраняют представительство. «Справедливая Россия» балансирует на грани проходного барьера. «Яблоко» снято с выборов. Международные наблюдатели из 55 стран, но без ОБСЕ.
Что это значит для страны? Стабильность и предсказуемость. Конституционное большинство позволяет ЕР проводить любые решения. Оппозиция остаётся, но её влияние ограничено. Высокая явка придаёт результатам легитимность.
Но есть и вопросы. Где граница между стабильностью и отсутствием альтернативы? Как будет развиваться политическая система дальше? И что это значит для каждого из нас?
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Обсуждаем. Потому что выборы — это не просто цифры. Это наша жизнь на ближайшие пять лет. И от того, как мы это обсудим, зависит, что мы получим.