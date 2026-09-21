Выборы в государственную думу 2026: есть итог и решение, обсуждаем

Явка 56,66%: рекорд, которого не было 30 лет

Главная сенсация этих выборов — не результаты партий. Главная сенсация — явка. По данным ЦИК России, итоговая явка на выборах в Госдуму девятого созыва составила 56,66% . Это рекордный показатель для новейшей истории России.

Для сравнения: в 2021 году явка составляла около 51%. В 2016-м — 47,88%. В 2003-м — 55,75%. А в 1993-м — 54,34% . То есть нынешняя кампания побила показатели 1993, 2003, 2016 и 2021 годов .

Почему это важно? Высокая явка — это не просто цифра. Это показатель легитимности. Чем больше людей пришло на участки, тем весомее мандат депутатов. И тем сложнее оспаривать результаты. Эксперты уже назвали высокую явку одним из ключевых показателей легитимности выборов .

Особенно впечатляющие результаты показало дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Явка на платформе ДЭГ составила 90,87% . В Москве онлайн-голосование проходило на mos.ru, и в нём приняли участие порядка 3,5 миллиона человек . Среди проголосовавших женщины составили 64%, мужчины — 36% .

Что это значит? Россияне не проигнорировали выборы. Наоборот — пришли активнее, чем за последние десятилетия. И это меняет всё.