«Какая самая большая пенсия в россии и у каких граждан»

Вы работаете всю жизнь. Вы платите налоги. Вы копите на старость. А потом узнаете, что где-то в России есть люди, чья пенсия превышает 1 миллион рублей в месяц. Это больше, чем зарплата большинства работающих россиян. Это больше, чем годовой доход многих семей. И это не вымысел. Это официальные данные Социального фонда России. Шокирующая правда: разрыв между самой большой и самой маленькой пенсией в России достигает 40 раз. Одни получают 27 тысяч рублей и экономят на лекарствах. Другие получают миллион и путешествуют по миру. И дело не в том, что одни работали больше. Дело в том, где и кем они работали. Разбираемся, кто в России получает самые большие пенсии, сколько именно и почему.
Первое место по размеру пенсий в России занимают космонавты. Это не просто профессия. Это элитный клуб, в который попадают единицы. И пенсия здесь соответствующая.
По данным Социального фонда России, средний размер пенсии за выслугу лет у космонавтов на 1 января 2026 года составил 1 016 390 рублей. То есть больше миллиона рублей в месяц. Для сравнения: средняя страховая пенсия по старости в России — около 27 тысяч рублей. Разрыв — почти 38 раз.
Почему так много? Пенсия космонавтов рассчитывается от денежного довольствия. Космонавт 1-го класса с учётом «полётных» надбавок может получать до 1,25 миллиона рублей в месяц. Инструктор-космонавт — до 1,375 миллиона рублей. Сама пенсия составляет от 55% до 85% от этого довольствия в зависимости от выслуги. То есть даже при 55% от 1,25 миллиона получается почти 700 тысяч рублей. А при максимальных 85% — больше миллиона.
В июле 2026 года выплаты космонавтам превысили 1 миллион 25 тысяч рублей. Это не средняя пенсия по стране. Это пенсия для людей, которые рисковали жизнью в космосе.
Судьи: до 270 тысяч рублей
Второе место занимают судьи. Это тоже не просто профессия. Это статус, который даёт право на пожизненное содержание.
По данным профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, средний размер пенсионного обеспечения судей в России в 2026 году составляет от 120 000 до 270 000 рублей в месяц. Судьи районных судов получают 120–150 тысяч рублей. Судьи областных судов — 150–190 тысяч рублей. Судьи Верховного суда — 200 000–250 000 рублей. Судьи Конституционного суда — 220 000–270 000 рублей.
Почему так много? Пенсия судей рассчитывается исходя из их заработка. Судья — это особая должность. Они не платят страховые взносы так, как обычные работники. Их пенсия формируется по отдельным правилам. И она не может быть отменена или уменьшена. Пожизненное содержание — это гарантия независимости судей.
Летчики-испытатели: средняя пенсия 175 тысяч рублей
Третье место занимают летчики-испытатели. Это люди, которые тестируют новые самолёты и вертолёты. Работа, связанная с колоссальным риском.
По данным на июль 2026 года, средняя пенсия летчиков-испытателей составила 175 562 рубля. Это на 47 498 рублей больше, чем четыре года назад. При этом неработающие летчики-испытатели получают 181 925 рублей, а работающие — 156 749 рублей.
Но есть и рекордсмены. Максимальный размер пенсии для летчиков-испытателей в апреле 2026 года превысил 1 миллион рублей. В частности, летчики-испытатели из Республики Марий Эл получают пенсию в размере 1 085 706 рублей. Это почти столько же, сколько получают космонавты.
Таблица: самые большие пенсии в России в 2026 году
Депутаты Госдумы: не так много, как кажется
Многие уверены, что депутаты получают баснословные пенсии. Это не совсем так. По данным профессора Александра Сафонова, примерный размер пенсии депутатов Госдумы в 2026 году может превышать 50 тысяч рублей при стаже работы от пяти до десяти лет.
Как это рассчитывается? Страховая пенсия депутата — около 27 224 рублей. Плюс надбавка за парламентский стаж. При стаже от 5 до 10 лет надбавка составляет 55% от денежного вознаграждения — около 24–27 тысяч рублей. Итого — примерно 52 тысячи рублей. При стаже более 10 лет надбавка вырастает до 75% — это 44–47 тысяч рублей. Итоговая пенсия — около 72 тысяч рублей.
То есть депутаты получают в 15–20 раз меньше космонавтов и в 3–4 раза меньше судей. Это всё равно выше средней пенсии по стране, но не миллион. Депутаты со стажем менее пяти лет специальной доплаты не получают — только страховую пенсию.
Федеральные чиновники: скромнее, чем ожидается
Федеральные государственные гражданские служащие получают пенсию в среднем 39 536 рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года. Это в 1,5 раза выше средней пенсии по стране и в два раза выше пенсии учителя. Но до космонавтов и судей им очень далеко.
При этом есть региональные различия. На Чукотке средняя пенсия госслужащих превысила 67 400 рублей. В Магаданской области — 60 300 рублей. Самая низкая — в Костромской области: 33,6 тысячи рублей.
Военные пенсионеры: до 85% довольствия
Военные пенсионеры не могут похвастаться миллионами, но их пенсии существенно выше средних. Размер военной пенсии зависит от выслуги, звания и должности. За 20 лет выслуги — 50% денежного довольствия. За каждый год свыше — плюс 3%, но не более 85%.
При этом применяется понижающий коэффициент — 93,59% от расчётной суммы. То есть реально выплачивается чуть меньше. Но даже с учётом коэффициента военный пенсионер с выслугой 35 лет и высоким довольствием может получать 60–80 тысяч рублей в месяц.
С 1 октября 2026 года военные пенсии будут проиндексированы на 4% вслед за ростом денежного довольствия действующих военнослужащих.
Матери-героини: 76 тысяч плюс пенсия
Отдельная категория — матери-героини. Женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей. С 1 января 2026 года им положена ежемесячная денежная выплата в размере 76 500 рублей. Плюс дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 36 619 рублей. Плюс обычная страховая пенсия по старости. Итого — более 130 тысяч рублей в месяц.
Это не пенсия в чистом виде, а социальная выплата. Но по сути — это те же деньги, которые женщина получает ежемесячно. И для многих многодетных матерей это существенная поддержка.
Максимальная страховая пенсия: потолок 67 тысяч рублей
А что насчёт обычных граждан? Можно ли получить пенсию в 100 тысяч рублей, просто работая всю жизнь? Оказывается, нет.
Максимальный размер страховой пенсии по старости в России не превышает 67 тысяч рублей. Чтобы получить такую выплату, нужно набрать 400 пенсионных баллов. Это 40 лет стажа при зарплате свыше 250 тысяч рублей в месяц. То есть даже если вы работаете всю жизнь с максимальной зарплатой, ваша пенсия не превысит 67 тысяч рублей.
Для сравнения: космонавт получает миллион. Судья — 270 тысяч. Летчик-испытатель — 175 тысяч. Депутат — 72 тысячи. А обычный работник с 40-летним стажем и высокой зарплатой — 67 тысяч. Это потолок. Выше него страховая пенсия не поднимается.
Почему такой разрыв
Разрыв между пенсиями разных категорий граждан — это не случайность. Это результат того, как устроена пенсионная система. Страховая пенсия ограничена баллами и фиксированной выплатой. Она не может превысить определённый потолок. А пенсии космонавтов, судей и военных рассчитываются по отдельным законам, от денежного довольствия. И там потолка практически нет.
Кроме того, некоторые категории граждан имеют право на две пенсии одновременно. Военные пенсионеры, судьи, космонавты, федеральные чиновники — все они могут получать и государственную пенсию за выслугу лет, и страховую пенсию по старости. Это удваивает их доход.
Заключение
Самая большая пенсия в России — у космонавтов. Средний размер — 1 016 390 рублей в месяц. Максимальный — до 1 375 000 рублей. На втором месте — судьи Конституционного суда: 220 000–270 000 рублей. На третьем — летчики-испытатели: в среднем 175 562 рубля, максимум — 1 085 706 рублей. Депутаты Госдумы получают около 72 тысяч рублей. Федеральные чиновники — около 40 тысяч рублей. А обычный пенсионер — 27 тысяч рублей. Максимальная страховая пенсия для рядового гражданина — 67 тысяч рублей.
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Это несправедливо? Возможно. Но это реальность. Космонавты рискуют жизнью в космосе. Судьи обеспечивают независимость правосудия. Военные защищают страну. Их пенсии — это компенсация за особые условия службы. А обычный работник получает то, что заработал в рамках страховой системы. Хотите больше? Идите в космонавты. Или в судьи. Или работайте 40 лет с зарплатой 250 тысяч рублей. Другого пути нет.