«Какая самая большая пенсия в россии и у каких граждан»

Космонавты: пенсия больше миллиона рублей

Первое место по размеру пенсий в России занимают космонавты. Это не просто профессия. Это элитный клуб, в который попадают единицы. И пенсия здесь соответствующая.

По данным Социального фонда России, средний размер пенсии за выслугу лет у космонавтов на 1 января 2026 года составил 1 016 390 рублей. То есть больше миллиона рублей в месяц. Для сравнения: средняя страховая пенсия по старости в России — около 27 тысяч рублей. Разрыв — почти 38 раз.

Почему так много? Пенсия космонавтов рассчитывается от денежного довольствия. Космонавт 1-го класса с учётом «полётных» надбавок может получать до 1,25 миллиона рублей в месяц. Инструктор-космонавт — до 1,375 миллиона рублей. Сама пенсия составляет от 55% до 85% от этого довольствия в зависимости от выслуги. То есть даже при 55% от 1,25 миллиона получается почти 700 тысяч рублей. А при максимальных 85% — больше миллиона.

В июле 2026 года выплаты космонавтам превысили 1 миллион 25 тысяч рублей. Это не средняя пенсия по стране. Это пенсия для людей, которые рисковали жизнью в космосе.