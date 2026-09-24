«Сумма ваших пенсионных накоплений спрятана в 4 разделе справки СЗИ-ИЛС — а 90% пенсионеров ее не находят»

Вы получили справку СЗИ-ИЛС. Вы смотрите на неё и не понимаете: где деньги? Где та самая накопительная часть пенсии, которую вы копили годами? Вы листаете страницы, видите какие-то баллы, стаж, взносы. А суммы накоплений нет. Вы в панике. Вы думаете: «Неужели всё пропало? Неужели государство забрало мои деньги?» Шокирующая правда: ваши накопления никуда не делись. Они просто спрятаны в 4 разделе справки. И если вы его не откроете, — вы никогда не узнаете, сколько у вас денег, где они лежат и как их получить. Миллионы россиян годами не проверяют свои накопления. А некоторые — узнают о них слишком поздно, когда средства уже переведены в другой фонд или когда человек уходит из жизни, так и не оформив выплату. Разбираемся, как найти сумму пенсионных накоплений в справке СЗИ-ИЛС, что делать, если их нет, и какие ещё выплаты можно получить по заявлению.
Что такое справка СЗИ-ИЛС и зачем она нужна
СЗИ-ИЛС расшифровывается как «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта». Это официальный документ, который Социальный фонд России (СФР) формирует по вашему запросу. В нём содержится вся информация о ваших пенсионных правах:
страховой стаж;
заработок;
страховые взносы;
пенсионные баллы (ИПК);
пенсионные накопления;
сведения о страховщике (СФР или НПФ).
Справку можно заказать:
через портал «Госуслуги» (раздел «Пенсии. Пособия» → «Извещение о состоянии лицевого счёта в СФР»);
в клиентской службе СФР;
в МФЦ.
Документ формируется мгновенно или в течение нескольких минут. Его можно скачать, распечатать, сохранить.
Где именно в справке смотреть накопления: раздел 4
Многие пенсионеры, получив справку, теряются. Они видят таблицы, цифры, но не понимают, где искать накопления. Ответ прост: смотрите раздел 4.
Что делать:
Откройте справку СЗИ-ИЛС.
Найдите раздел 4. Он может называться «Сведения о сумме средств пенсионных накоплений» или «Сведения о пенсионных накоплениях».
В этом разделе будет указана сумма накоплений и организация, в которой они хранятся: СФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Если накоплений нет, — в разделе 4 будет либо прочерк, либо сумма 0, либо вообще отсутствовать информация. Но это не значит, что вы ничего не получите. Возможно, вам положены другие выплаты.
Таблица: что можно найти в справке СЗИ-ИЛС и какие ещё выплаты доступны
Что делать, если накоплений нет: не расстраивайтесь
Если в разделе 4 вы видите нули или прочерк, — это не приговор. Пенсионные накопления есть далеко не у всех. Они формировались:
у граждан 1967 года рождения и моложе (2002–2013 годы);
у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения (2002–2004 годы);
у участников Программы государственного софинансирования пенсий;
у тех, кто направил материнский капитал на накопительную пенсию;
у тех, кто добровольно вносил взносы в НПФ.
Если вы не попадаете в эти категории, — накоплений у вас нет. Но это не значит, что вы не можете увеличить свою пенсию. Есть другие выплаты и перерасчёты, которые назначаются только по заявлению. И миллионы пенсионеров их не получают.
Выплата первая: доплата и перерасчёт за советский стаж
Граждане, работавшие до 2002 года, получают прибавку через механизм валоризации — переоценки пенсионных прав. К расчётному капиталу добавляется 10% за сам факт стажа до 2002 года плюс 1% за каждый полный год работы до 1991 года.
Например, 15 лет советского стажа дают 25% прибавки. В среднем это от 1 200 до 1 800 рублей ежемесячно. За 20 лет стажа — от 2 500 до 3 500 рублей.
Валоризация производится автоматически. Но если вы считаете, что какие-то периоды не учтены, — подайте заявление на перерасчёт. Судебная практика показывает: если есть документы, подтверждающие стаж, — суд встанет на вашу сторону.
Выплата вторая: учёт периодов ухода за детьми
С 2026 года отменён лимит на учёт периодов ухода за детьми. Раньше учитывались только четверо детей (не более шести лет суммарно). Теперь в стаж засчитывается время ухода за каждым ребёнком до полутора лет.
За периоды ухода начисляются пенсионные коэффициенты:
за первого ребёнка — 2,7 балла за полтора года;
за второго — 5,4 балла;
за третьего и последующих — по 8,1 балла.
Стоимость одного балла в 2026 году — 156,76 рубля. Если женщина воспитала пятерых детей, она получает 32,4 балла только за периоды ухода. Это более 5 000 рублей ежемесячной прибавки.
Важно: если вы уже на пенсии, но перерасчёт не был сделан, — подайте заявление. Если вы только выходите на пенсию, — периоды ухода зачтут автоматически.
Выплата третья: льготы и доплаты за длительный стаж
Пенсионеры с длительным стажем имеют право на дополнительные льготы и доплаты. Например:
сельская надбавка — 25% от фиксированной выплаты (2 396,17 рубля) для неработающих пенсионеров с 30 годами сельского стажа;
северная надбавка — 50% (4 792,35 рубля) за 15 лет на Крайнем Севере или 30% (2 875,41 рубля) за 20 лет в приравненных местностях;
доплата за иждивенцев — от 3 194,90 до 9 584,69 рубля.
Эти надбавки не назначаются автоматически. Нужно подать заявление в СФР и приложить подтверждающие документы.
Выплата четвёртая: переход на пенсию по случаю потери кормильца
Если вы потеряли супруга, который вас содержал, вы можете перейти на пенсию по случаю потери кормильца вместо своей пенсии по старости. Это не доплата в чистом виде, но это может быть выгоднее, если пенсия мужа была значительно выше вашей.
Как оформить: подайте заявление в СФР. Приложите свидетельство о смерти супруга, документы о родстве, документы о его стаже и заработке.
Важно: переход можно сделать в любой момент. И так же в любой момент можно вернуться на свою пенсию.
Что делать, если вы нашли накопления
Если в разделе 4 вы увидели сумму и организацию, — вам повезло. Теперь нужно понять, как получить эти деньги.
Если накопления в СФР: подайте заявление о выплате через «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в МФЦ. Вы можете выбрать:
единовременную выплату — если сумма небольшая (расчётный размер ежемесячной выплаты не более 10% от прожиточного минимума пенсионера);
срочную пенсионную выплату — на срок от 10 лет (для участников Программы госсофинансирования и владельцев маткапитала);
пожизненную накопительную пенсию — ежемесячная прибавка.
Если накопления в НПФ: обратитесь напрямую в фонд. У каждого НПФ есть личный кабинет, где можно увидеть сумму и подать заявление.
Судебная практика: пенсионеры выигрывают
Судебная практика по делам о пенсионных накоплениях и перерасчётах обширна. Суды регулярно встают на сторону граждан.
В одном из дел наследники смогли получить накопления умершего родственника через суд, доказав, что они являются правопреемниками. В другом деле суд обязал НПФ выплатить накопления, которые фонд удерживал незаконно. В третьем деле пенсионерка добилась перерасчёта пенсии с учётом периодов ухода за детьми.
Главное — не бояться обращаться за выплатой и не бояться обжаловать отказы. Если вы уверены в своей правоте — суд встанет на вашу сторону.
Заключение
Сумма пенсионных накоплений в справке СЗИ-ИЛС указана в разделе 4. Если там есть цифры — вам повезло. Если нет — не расстраивайтесь. Возможно, вам положены другие выплаты и перерасчёты, которые назначаются только по заявлению:
доплата и перерасчёт за советский стаж;
учёт периодов ухода за детьми;
льготы и доплаты за длительный стаж;
переход на пенсию по случаю потери кормильца.
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Проверьте свою справку. Найдите раздел 4. Если накоплений нет — проверьте, что ещё вам положено. Подайте заявления. Если отказывают — обжалуйте. Ваша пенсия — это не подачка. Это заработанное. И вы имеете право на всё, что положено. Главное — знать, где смотреть. И не бояться просить.