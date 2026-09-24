«Сумма ваших пенсионных накоплений спрятана в 4 разделе справки СЗИ-ИЛС — а 90% пенсионеров ее не находят»

Вы получили справку СЗИ-ИЛС. Вы смотрите на неё и не понимаете: где деньги? Где та самая накопительная часть пенсии, которую вы копили годами? Вы листаете страницы, видите какие-то баллы, стаж, взносы. А суммы накоплений нет. Вы в панике. Вы думаете: «Неужели всё пропало? Неужели государство забрало мои деньги?» Шокирующая правда: ваши накопления никуда не делись. Они просто спрятаны в 4 разделе справки. И если вы его не откроете, — вы никогда не узнаете, сколько у вас денег, где они лежат и как их получить. Миллионы россиян годами не проверяют свои накопления. А некоторые — узнают о них слишком поздно, когда средства уже переведены в другой фонд или когда человек уходит из жизни, так и не оформив выплату. Разбираемся, как найти сумму пенсионных накоплений в справке СЗИ-ИЛС, что делать, если их нет, и какие ещё выплаты можно получить по заявлению.