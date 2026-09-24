Вы работаете. Вы платите налоги. Вы копите на пенсию. Но знаете ли вы, что часть этих денег лежит на отдельном счете и может быть унаследована вашими близкими? В отличие от страховой пенсии, которая сгорает вместе с человеком, накопительная часть — это реальные деньги, которые передаются правопреемникам. Шокирующая правда: миллионы россиян даже не догадываются, что у них есть эти накопления, а их родственники после их смерти не получают ничего только потому, что не знают, куда обратиться. А некоторые — узнают слишком поздно, когда шестимесячный срок уже истек. Разбираемся, как унаследовать накопительную часть пенсии, кто имеет на это право и что нужно сделать, чтобы не потерять деньги.
Что такое накопительная часть пенсии и почему она наследуется
Пенсионная система России состоит из двух частей: страховой и накопительной. Страховая пенсия — это баллы и фиксированная выплата, которые государство обещает платить пожизненно. Эти деньги не лежат на вашем счету — они идут на выплаты нынешним пенсионерам. Поэтому страховая пенсия по наследству не передается. Если вы умерли, не получив её, ваши наследники не могут претендовать на то, что вы «недополучили».
Накопительная пенсия — это другое. Это реальные деньги на вашем индивидуальном лицевом счете, которые инвестируются и приносят доход. Они принадлежат вам, а не государству. Именно поэтому они могут быть унаследованы правопреемниками.
Как пояснил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, страховая пенсия по наследству не передается, тогда как средства пенсионных накоплений в установленных законом случаях могут быть выплачены правопреемникам умершего .
У кого вообще есть накопительная часть пенсии
Не у всех россиян есть накопительная часть. Она формировалась у определенных категорий граждан:
граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель уплачивал страховые взносы в 2002–2013 годах;
мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых взносы на накопительную часть уплачивались в 2002–2004 годах;
участники Программы государственного софинансирования пенсий;
граждане, направившие средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии;
те, кто добровольно вносил взносы в негосударственные пенсионные фонды.
С 2014 года формирование накопительной пенсии «заморожено»: новые взносы на неё не поступают. Но те средства, которые успели накопиться, остались на счетах и продолжают инвестироваться.
Когда накопления переходят правопреемникам
Право на получение пенсионных накоплений переходит к правопреемникам в строго определенных случаях. Согласно Домашней правовой энциклопедии, средства выплачиваются, если смерть гражданина наступила:
до назначения ему накопительной пенсии;
до перерасчета размера накопительной пенсии с учетом дополнительных накоплений;
после назначения срочной пенсионной выплаты (в этом случае правопреемники получают невыплаченный остаток).
Важное исключение: если гражданину была назначена пожизненная (бессрочная) накопительная пенсия, то после его смерти средства правопреемникам не выплачиваются. Остаток «сгорает».
Кто может претендовать на накопления: очередность
Если человек при жизни не оставил заявления о распределении своих накоплений, они распределяются между родственниками по закону. Существует две очереди правопреемников.
Первая очередь: дети, в том числе усыновленные, супруг, родители (усыновители).
Вторая очередь: братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Правопреемники второй очереди могут получить средства только в том случае, если нет родственников первой очереди. Деньги между родственниками одной очереди распределяются в равных долях.
Но есть и более важный момент: человек при жизни может сам определить, кому и в каких долях достанутся его накопления. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд. Получателями могут быть не только родственники.
Таблица: кому и что положено
Особый случай: средства материнского капитала
Если накопительная пенсия формировалась за счет средств материнского капитала, действуют особые правила. Остаток этих средств не выплачивается обычным правопреемникам. Он может быть получен только:
отцом ребенка, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал;
несовершеннолетним ребенком (детьми);
совершеннолетним ребенком, обучающимся по очной форме, до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет.
Это важное ограничение, о котором многие не знают. Если женщина направляла маткапитал на свою накопительную пенсию и умерла, её муж не получит эти деньги, если он не является отцом ребенка, давшего право на маткапитал.
Как получить накопления: пошаговая инструкция
Шаг первый: определите, где находятся накопления. Если умерший формировал накопительную пенсию через Социальный фонд России, обращаться нужно туда. Если через негосударственный пенсионный фонд — в соответствующий НПФ. Проверить это можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счёта через портал «Госуслуги» или обратившись в клиентскую службу СФР.
Шаг второй: подайте заявление в течение 6 месяцев со дня смерти. Это критически важный срок. Если его пропустить, восстановить право можно будет только через суд. Заявление можно подать лично, по почте или через представителя. К заявлению необходимо приложить подлинники или заверенные копии документов.
Шаг третий: подготовьте документы. Потребуются:
паспорт заявителя;
свидетельство о смерти;
СНИЛС умершего;
документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке, о рождении и т.д.);
банковские реквизиты для перечисления средств.
Шаг четвертый: дождитесь решения. Фонд рассмотрит заявление и примет решение о выплате. Решение принимается в течение седьмого месяца со дня смерти гражданина, а средства перечисляются не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения.
Что делать, если срок пропущен
Если правопреемник пропустил шестимесячный срок, он может восстановить его в судебном порядке. Какого-либо перечня уважительных причин законом не установлено, поэтому вопрос о причинах пропуска решается судом по каждому делу с учетом конкретных обстоятельств.
Для восстановления срока необходимо:
обратиться в фонд с заявлением и получить официальный отказ;
подать иск в суд с указанием уважительных причин пропуска;
уплатить госпошлину в размере 300 рублей.
Судебная практика по таким делам неоднородна, но суды часто встают на сторону граждан, если причины пропуска действительно уважительные (болезнь, незнание о существовании накоплений, отсутствие информации о смерти родственника).
Как проверить наличие накоплений у себя
Если вы хотите узнать, есть ли у вас накопительная часть пенсии и в каком размере, — закажите выписку из индивидуального лицевого счёта. Это можно сделать:
через портал «Госуслуги»;
в клиентской службе Социального фонда России;
в МФЦ.
В выписке будет указана сумма накоплений и страховщик — СФР или конкретный НПФ.
Заключение
Накопительная часть пенсии — это реальные деньги, которые могут стать наследством. В отличие от страховой пенсии, которая не передается по наследству, накопительная часть принадлежит вам и может быть выплачена вашим близким. Но для этого нужно знать свои права и действовать вовремя.
Если у вас есть накопительная часть пенсии, подумайте о том, чтобы заранее определить правопреемников. Это можно сделать через заявление в Социальный фонд или НПФ. Если вы являетесь наследником, не забудьте обратиться за выплатой в течение 6 месяцев. Если срок пропущен — его можно восстановить через суд.
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Проверьте свой лицевой счет. Определите правопреемников. И помните: ваши накопления — это не «мертвый груз», а реальные деньги, которые должны достаться тем, кого вы любите. Главное — знать, как попросить.