Как унаследовать накопительную часть пенсии

Что такое накопительная часть пенсии и почему она наследуется

Пенсионная система России состоит из двух частей: страховой и накопительной. Страховая пенсия — это баллы и фиксированная выплата, которые государство обещает платить пожизненно. Эти деньги не лежат на вашем счету — они идут на выплаты нынешним пенсионерам. Поэтому страховая пенсия по наследству не передается. Если вы умерли, не получив её, ваши наследники не могут претендовать на то, что вы «недополучили».

Накопительная пенсия — это другое. Это реальные деньги на вашем индивидуальном лицевом счете, которые инвестируются и приносят доход. Они принадлежат вам, а не государству. Именно поэтому они могут быть унаследованы правопреемниками.

Как пояснил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, страховая пенсия по наследству не передается, тогда как средства пенсионных накоплений в установленных законом случаях могут быть выплачены правопреемникам умершего .