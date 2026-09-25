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Васильева Яна
Пенсии
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Пенсионерка получила 200 тысяч рублей единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений

Вы вышли на пенсию. Вы получаете свои 25–30 тысяч рублей. Вы уверены, что это все, что государство вам должно. А теперь представьте: женщина на пенсии узнала, что у нее на отдельном счету лежат 200 тысяч рублей. Она подала заявление — и получила их одной суммой. На руки. Без рассрочек и ежемесячных копеечных прибавок.

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Вы вышли на пенсию. Вы получаете свои 25–30 тысяч рублей. Вы уверены, что это всё, что государство вам должно. А теперь представьте: женщина на пенсии узнала, что у неё на отдельном счету лежат 200 тысяч рублей. Она подала заявление — и получила их одной суммой. На руки. Без рассрочек и ежемесячных копеечных прибавок. Шокирующая правда: миллионы российских пенсионеров имеют точно такие же накопления, но даже не подозревают об этом. Они не проверяют свой лицевой счёт, не заказывают справки, не подают заявления. И деньги остаются лежать мёртвым грузом. А некоторые — сгорают, когда человек уходит из жизни, так и не узнав о своём богатстве. Разбираемся, как пенсионерка получила 200 тысяч рублей, кому положена единовременная выплата и как проверить, есть ли у вас накопления.

Пенсионерка получила 200 тысяч рублей единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений

Откуда у пенсионерки взялись 200 тысяч рублей

Пенсионные накопления формировались у граждан 1967 года рождения и моложе за счёт страховых взносов работодателей в 2002–2013 годах. У мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения — в 2002–2004 годах. Кроме того, накопления могли появиться у участников Программы государственного софинансирования пенсий, у тех, кто направил материнский капитал на накопительную пенсию, и у тех, кто добровольно вносил взносы в НПФ.

С 2014 года формирование накопительной пенсии «заморожено». Новые взносы не поступают. Но все деньги, которые успели накопиться, остались на счетах и продолжают инвестироваться. Именно эти средства и получила пенсионерка. 200 тысяч рублей — это не мифическая сумма. Это реальные деньги, которые лежат на её лицевом счёте в Социальном фонде России или в негосударственном пенсионном фонде.

Кто имеет право забрать накопления сразу

Не все могут получить накопления единовременно. Есть два условия.

Первое условие — возраст. Женщины могут обратиться за выплатой с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Если вы вышли на пенсию досрочно (северяне, педагоги, медики, многодетные матери), — право на выплату возникает одновременно с правом на досрочную пенсию.

Второе условие — размер накоплений. Единовременная выплата назначается, если расчётный размер вашей накопительной пенсии (то есть та ежемесячная сумма, которую вы могли бы получать) составляет 10% или менее от федерального прожиточного минимума пенсионера.

В 2026 году прожиточный минимум пенсионера — 16 288 рублей. 10% от этой суммы — 1 628,80 рубля. Это порог. Если ваша ежемесячная накопительная пенсия была бы меньше этой суммы — вы можете забрать всё сразу. Если больше — вам назначат ежемесячную прибавку.

Как рассчитать, положена ли вам единовременная выплата

Формула проста.

Шаг первый: узнайте сумму своих накоплений. Закажите справку СЗИ-ИЛС через «Госуслуги» или в СФР. Сумма указана в разделе 4.

Шаг второй: разделите сумму на 270. Это ожидаемый период выплаты в месяцах. Для северян — на 330.

Шаг третий: сравните с порогом. Если результат меньше 1 628,80 рубля — единовременная выплата положена.

Пример. У пенсионерки 200 000 рублей накоплений. Делим на 270: получаем 740,74 рубля. Это меньше 1 628,80. Значит, она имеет право забрать все 200 000 рублей сразу.

Пример 2. У пенсионера 500 000 рублей. Делим на 270: 1 851,85 рубля. Это больше порога. Единовременная выплата не положена. Ему назначат пожизненную накопительную пенсию — около 1 852 рублей в месяц.

Таблица: условия для единовременной выплаты в 2026 году

Пенсионерка получила 200 тысяч рублей единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений

Как получить 200 тысяч рублей: пошаговая инструкция

Шаг первый: проверьте, есть ли у вас накопления. Закажите справку СЗИ-ИЛС через «Госуслуги». Найдите раздел 4. Если там есть сумма и организация (СФР или НПФ) — у вас есть накопления.

Шаг второй: рассчитайте порог. Разделите сумму на 270 (или 330). Сравните с 1 628,80.

Шаг третий: подайте заявление. Если накопления в СФР — через «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в МФЦ. Если в НПФ — напрямую в фонд.

Шаг четвертый: дождитесь решения. СФР или НПФ проверит документы и примет решение. Обычно это занимает до 10 рабочих дней.

Шаг пятый: получите деньги. Если решение положительное, деньги перечислят на ваш банковский счёт. Вы можете потратить их на что угодно — это ваши деньги, без ограничений.

Почему миллионы пенсионеров не получают эти деньги

Причины три.

Первая: не знают о накоплениях. Многие уверены, что накопительная часть «сгорела» после заморозки 2014 года. Это не так. Деньги остались.

Вторая: не проверяют лицевой счёт. Справку СЗИ-ИЛС заказывают единицы. Остальные не знают, что там есть раздел 4.

Третья: боятся бюрократии. Думают, что оформление займёт месяцы, потребует кучи документов. На деле — достаточно заявления и паспорта.

Четвёртая: пропускают сроки. Если человек умирает, не получив накопления, — они переходят правопреемникам. Но только если те обратятся в течение 6 месяцев. Если не обратиться — деньги остаются в фонде.

Что делать, если вы уже на пенсии, но не получали накопления

Если вы уже получаете страховую пенсию, но никогда не обращались за накопительной частью, — вы можете сделать это в любой момент. Ограничений по срокам нет. Подайте заявление. Если накопления есть — вы получите их единовременно или в виде ежемесячной прибавки.

Если вы не уверены, есть ли у вас накопления, — закажите справку. Это бесплатно. Это займёт пять минут. Но может принести вам сотни тысяч рублей.

Судебная практика: пенсионеры выигрывают

Суды регулярно встают на сторону граждан, если фонды отказывают в выплате незаконно. В одном из дел пенсионерка доказала, что имеет право на единовременную выплату, и взыскала свои накопления через суд. В другом деле наследники получили накопления умершего родственника, хотя фонд initially отказал.

Главное — не бояться обращаться и обжаловать. Если вы уверены в своей правоте — суд на вашей стороне.

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Заключение

Пенсионерка получила 200 тысяч рублей единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений. Это не чудо и не лотерея. Это её собственные деньги, которые лежали на лицевом счёте. Миллионы россиян имеют такие же накопления, но не знают об этом. Проверьте свою справку СЗИ-ИЛС. Найдите раздел 4. Если у вас есть накопления и они меньше порога — подайте заявление и заберите всё сразу. Не позволяйте своим деньгам лежать без дела. Не оставляйте их государству. Это ваше. Вы это заработали. Главное — знать, где искать. И не бояться попросить.

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Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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