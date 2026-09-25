Пенсионерка получила 200 тысяч рублей единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений

Откуда у пенсионерки взялись 200 тысяч рублей

Пенсионные накопления формировались у граждан 1967 года рождения и моложе за счёт страховых взносов работодателей в 2002–2013 годах. У мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения — в 2002–2004 годах. Кроме того, накопления могли появиться у участников Программы государственного софинансирования пенсий, у тех, кто направил материнский капитал на накопительную пенсию, и у тех, кто добровольно вносил взносы в НПФ.

С 2014 года формирование накопительной пенсии «заморожено». Новые взносы не поступают. Но все деньги, которые успели накопиться, остались на счетах и продолжают инвестироваться. Именно эти средства и получила пенсионерка. 200 тысяч рублей — это не мифическая сумма. Это реальные деньги, которые лежат на её лицевом счёте в Социальном фонде России или в негосударственном пенсионном фонде.