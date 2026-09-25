Какая примерная сумма пенсии депутатов Госдумы

Вы работаете всю жизнь. Платите налоги. Копите на старость. А потом узнаёте, что человек, который провёл в Госдуме 10 лет, будет получать пенсию 72 тысячи рублей. Ваша пенсия — 27 тысяч. Разрыв — почти в три раза. И это не случайность. Это система. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов раскрыл точные цифры: пенсия депутатов в 2026 году формируется из страховой части и специальной надбавки за стаж. И суммы впечатляют. Шокирующая правда: чем дольше депутат сидит в Госдуме, тем больше он получает после ухода. А обычный гражданин может работать 40 лет и получать в разы меньше. Разбираемся, как считают пенсию депутатов, почему разрыв такой огромный и что с этим можно сделать.
Из чего складывается пенсия депутата
Пенсия депутата Госдумы — это не одна выплата, а сумма из двух частей. Первая — страховая пенсия. В 2026 году её средний размер составляет 27 224 рубля. Это примерно столько же, сколько получает обычный российский пенсионер по старости. Вторая часть — специальная надбавка за депутатский стаж. Именно она делает пенсию парламентария такой высокой.
Размер надбавки зависит от того, сколько лет депутат отработал в Госдуме. Если стаж до пяти лет — надбавки нет вообще. Только страховая пенсия. Если стаж от пяти до десяти лет — надбавка составляет 55% от денежного вознаграждения. В денежном выражении это 24–27 тысяч рублей. Итого пенсия — около 52 тысяч рублей.
Если депутат проработал в Госдуме более десяти лет — надбавка вырастает до 75%. Это 44–47 тысяч рублей. Итоговая пенсия достигает 72 тысяч рублей. Для сравнения: средняя страховая пенсия по старости в России в 2026 году — около 27 тысяч рублей. То есть депутат получает почти в три раза больше.
Таблица: пенсии разных категорий в 2026 году
Почему у депутатов такие высокие пенсии
Секрет — в специальной надбавке. Она привязана не к страховым взносам, как у обычных граждан, а к денежному вознаграждению депутата. А это вознаграждение в разы выше средней зарплаты по стране. Чем выше зарплата — тем выше надбавка. Чем дольше стаж — тем больше процент.
Кроме того, депутаты получают надбавку одновременно со страховой пенсией. То есть они не выбирают между двумя выплатами, как обычные граждане в некоторых случаях. Они получают и то, и другое. Это создаёт эффект «двойной пенсии».
Ещё один фактор — срок выслуги. Депутату достаточно 10 лет в Госдуме, чтобы получить максимальную надбавку в 75%. Обычному гражданину для минимальной страховой пенсии нужно 15 лет стажа и 30 баллов. А чтобы заработать эти баллы, требуется куда больше времени при средней зарплате.
А что у судей и чиновников?
Если пенсия депутатов кажется высокой, то у судей она ещё выше. По оценке Александра Сафонова, средний размер пенсионного обеспечения судей в России в 2026 году составляет от 120 000 до 270 000 рублей в месяц. Судьи Верховного суда получают 200–250 тысяч, судьи Конституционного суда — 220–270 тысяч.
Федеральные чиновники скромнее, но всё равно существенно выше рядовых пенсионеров. Средняя пенсия федеральных государственных служащих на середину 2026 года составила 39 536 рублей. Это в 1,5 раза выше средней пенсии по стране и в два раза выше пенсии учителя.
Разрыв между рядовым пенсионером и федеральным чиновником составляет около 14 тысяч рублей в месяц — почти 170 тысяч рублей в год. А если сравнивать с судьями, разрыв становится десятикратным.
Как считается пенсия чиновника
Пенсия за выслугу лет федеральным государственным служащим рассчитывается по особым правилам. Она составляет 45–75% от среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев перед увольнением с госслужбы. Чем больше стаж, тем выше процент. Минимальный стаж для назначения такой пенсии в 2026 году — 20 лет.
За каждый полный год сверх 20 лет добавляется 3% от среднемесячного заработка. Но есть ограничение: максимальный размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75% от того же среднемесячного заработка.
Важная особенность: пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости и выплачивается одновременно с ней. То есть чиновник получает и обычную страховую пенсию, и дополнительную выплату за выслугу лет.
Региональные различия: где чиновникам платят больше всего
Пенсии госслужащих сильно различаются по регионам. В июле 2026 года только в двух субъектах средняя пенсия федеральных чиновников превысила 60 тысяч рублей. Лидер — Чукотка (67 400 рублей), на втором месте — Магаданская область (60 300 рублей).
Самая низкая пенсия у чиновников — в Костромской области: 33,6 тысячи рублей. В целом по стране средняя пенсия федеральных госслужащих составляет 39 536 рублей, что в полтора раза выше средней пенсии по стране и в два раза выше пенсии учителя.
Что говорят эксперты и критики
Эксперты признают: система пенсионного обеспечения чиновников и депутатов устроена так, что создаёт огромный разрыв с обычными гражданами. Одни считают это несправедливым. Другие указывают, что высокие пенсии — компенсация за сложную и ответственную работу.
Но факт остаётся фактом: депутат с 10-летним стажем получает 72 тысячи рублей, а рядовой пенсионер — 27 тысяч. И этот разрыв продолжает расти. Реформа этой системы не обсуждается. А значит, диспропорция сохранится.
Заключение
Пенсия депутатов в 2026 году может превышать 50 тысяч рублей, а при стаже более 10 лет — достигать 72 тысяч рублей. Это почти в три раза больше, чем получает средний российский пенсионер. Судьи получают ещё больше — до 270 тысяч рублей. Федеральные чиновники — около 40 тысяч рублей.
Проблема не в том, что кто-то получает больше. Проблема в том, что система устроена так, что одни и те же годы стажа дают совершенно разные результаты в зависимости от должности. Чиновничья пенсия привязана к высокому заработку и выплачивается вместе со страховой. Обычная пенсия — только страховая, и та ограничена баллами.
Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.
Реформа этой системы не обсуждается. А значит, разрыв сохранится. Единственное, что остаётся обычному гражданину — следить за своими правами, проверять лицевой счёт и добиваться всех положенных надбавок. Потому что пенсия чиновника от этого не уменьшится, а ваша — может вырасти, если вы будете знать, как её увеличить.
И зачем нам эта информация? Чтобы повозмущаться лишний раз? Беспредел и бардак, тотальный контроль над простыми смертными от этого не перестанут быть!
Спасибо! Было интересно узнать. Еще более интереснее узнать, платят ли они страховые взносы?