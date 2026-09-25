Какая примерная сумма пенсии депутатов Госдумы

Из чего складывается пенсия депутата

Пенсия депутата Госдумы — это не одна выплата, а сумма из двух частей. Первая — страховая пенсия. В 2026 году её средний размер составляет 27 224 рубля. Это примерно столько же, сколько получает обычный российский пенсионер по старости. Вторая часть — специальная надбавка за депутатский стаж. Именно она делает пенсию парламентария такой высокой.

Размер надбавки зависит от того, сколько лет депутат отработал в Госдуме. Если стаж до пяти лет — надбавки нет вообще. Только страховая пенсия. Если стаж от пяти до десяти лет — надбавка составляет 55% от денежного вознаграждения. В денежном выражении это 24–27 тысяч рублей. Итого пенсия — около 52 тысяч рублей.

Если депутат проработал в Госдуме более десяти лет — надбавка вырастает до 75%. Это 44–47 тысяч рублей. Итоговая пенсия достигает 72 тысяч рублей. Для сравнения: средняя страховая пенсия по старости в России в 2026 году — около 27 тысяч рублей. То есть депутат получает почти в три раза больше.