Доплаты к пенсии в 2026 году получают пенсионеры

Доплата за 80 лет: плюс 9 585 рублей

Это самая крупная автоматическая надбавка. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. В 2026 году она составляет 9 584,69 рубля в обычном размере и 19 169,38 рубля — в удвоенном.

Плюс к этому автоматически добавляется надбавка на уход — 1 413,86 рубля. Итого прибавка составляет почти 11 000 рублей к ежемесячной пенсии. Если ваша пенсия была 20 000 рублей, после 80 лет она может вырасти до 31 000 рублей.

То же самое положено инвалидам I группы — независимо от возраста. Если вам установили I группу, фиксированная выплата удваивается с момента установления группы.

Важный нюанс: если пенсия уже была повышена по инвалидности I группы, то при достижении 80 лет повторного удвоения не будет. Надбавка назначается только по одному из оснований.

Заявление не требуется. Перерасчёт производится автоматически.