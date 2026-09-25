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Васильева Яна
Пенсии
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Доплаты к пенсии в 2026 году получают пенсионеры

Вы получаете пенсию. Каждый месяц. Вы уверены, что это все, на что вы можете рассчитывать. Вы экономите на лекарствах, отказываете себе в свежих фруктах, носите одну и ту же одежду годами. А где-то рядом пенсионер с такой же пенсией получает дополнительно 10, 15, а то и 20 тысяч рублей. И дело не в том, что он работал больше или зарабатывал лучше.

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Вы получаете пенсию. Каждый месяц. Вы уверены, что это всё, на что вы можете рассчитывать. Вы экономите на лекарствах, отказываете себе в свежих фруктах, носите одну и ту же одежду годами. А где-то рядом пенсионер с такой же пенсией получает дополнительно 10, 15, а то и 20 тысяч рублей. И дело не в том, что он работал больше или зарабатывал лучше. Дело в том, что он знает о доплатах, которые ему положены. А вы — нет. Шокирующая правда: в 2026 году государство готово платить вам больше, но только если вы сами об этом попросите. Миллионы российских пенсионеров ежегодно теряют сотни тысяч рублей только потому, что не знают о существовании этих надбавок. Разбираемся, какие доплаты к пенсии существуют в 2026 году, кому они положены и как их получить.

Доплаты к пенсии в 2026 году получают пенсионеры

Доплата за 80 лет: плюс 9 585 рублей

Это самая крупная автоматическая надбавка. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. В 2026 году она составляет 9 584,69 рубля в обычном размере и 19 169,38 рубля — в удвоенном.

Плюс к этому автоматически добавляется надбавка на уход1 413,86 рубля. Итого прибавка составляет почти 11 000 рублей к ежемесячной пенсии. Если ваша пенсия была 20 000 рублей, после 80 лет она может вырасти до 31 000 рублей.

То же самое положено инвалидам I группы — независимо от возраста. Если вам установили I группу, фиксированная выплата удваивается с момента установления группы.

Важный нюанс: если пенсия уже была повышена по инвалидности I группы, то при достижении 80 лет повторного удвоения не будет. Надбавка назначается только по одному из оснований.

Заявление не требуется. Перерасчёт производится автоматически.

Доплата за иждивенцев: до 9 585 рублей за троих

Если на вашем содержании находятся нетрудоспособные члены семьи, вы имеете право на доплату к фиксированной выплате. К иждивенцам относятся:

  • дети до 18 лет;

  • студенты-очники до 23 лет;

  • нетрудоспособные супруг или родители.

Размер доплаты в 2026 году:

  • за одного иждивенца — 3 194,90 рубля;

  • за двоих6 389,80 рубля;

  • за троих и более9 584,69 рубля.

Максимум учитывается три иждивенца, сколько бы их ни было на самом деле.

Важно: в отличие от надбавки за 80 лет, эта доплата не всегда назначается автоматически. В большинстве случаев нужно подать заявление в Социальный фонд и предоставить документы: свидетельства о рождении, справку из вуза, документы об инвалидности.

Северная надбавка: плюс 4 792 рубля

Если вы проработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, ваша фиксированная выплата увеличивается на 50%. В 2026 году это 4 792,35 рубля в месяц.

Если вы работали не менее 20 лет в местностях, приравненных к Крайнему Северу, надбавка составит 30% — это 2 875,41 рубля.

Для получения надбавки необходим общий страховой стаж: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Кроме того, если вы живёте в северном регионе, фиксированная выплата дополнительно увеличивается на районный коэффициент. В отдельных регионах он достигает 1,9.

Сельская надбавка: плюс 2 396 рублей

Неработающие пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, имеют право на повышение фиксированной выплаты на 25%. В 2026 году это 2 396,17 рубля в месяц.

В стаж включаются не только периоды работы в колхозах и совхозах, но и время ухода за детьми, отпуска и больничные. Всего в перечень входит более 500 профессий: агрономы, ветеринары, механизаторы, трактористы, операторы машинного доения, пчеловоды и многие другие.

Важное изменение: с 2022 года надбавка сохраняется при переезде в город. Раньше при выезде из сельской местности выплата прекращалась.

Однако надбавка приостанавливается, если пенсионер снова выходит на работу. После увольнения она возобновляется автоматически.

Доплата ветеранам боевых действий: плюс 3 015 рублей

Ветераны боевых действий имеют право на надбавку к пенсии в размере 32% от расчётного размера пенсии. С 1 апреля 2026 года, после индексации на 6,8%, расчётный размер пенсии увеличится до 9 423,69 рубля — доплата к пенсии составит 3 015,58 рубля.

Кроме того, ветеранам боевых действий положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). С 1 февраля 2026 года её размер составляет 4 838,63 рубля при полном отказе от набора социальных услуг. Если ветеран сохраняет социальные услуги, выплата снижается до 3 013,38 рубля.

Надбавку начисляют к пенсиям по старости, инвалидности, выслуге лет и потере кормильца.

Доплата за уход: 1 413,86 рубля

Эта надбавка назначается автоматически вместе с удвоением фиксированной выплаты при достижении 80 лет или установлении I группы инвалидности. Она включена в состав пенсии и выплачивается непосредственно пенсионеру.

Наличие ухаживающего больше не требуется. С 2026 года надбавка назначается независимо от того, есть ли рядом человек, осуществляющий уход. Размер надбавки к страховой пенсии составляет 1 413,86 рубля, к пенсии по государственному обеспечению — 1 470,64 рубля.

Доплата лётчикам и шахтёрам: до 33 000 рублей

Отдельные категории работников, включая шахтёров и членов лётных экипажей гражданской авиации, имеют право на ежемесячные доплаты к пенсии, компенсирующие тяжёлые и вредные условия их труда.

С 1 августа 2026 года средний размер доплаты лётчикам составил 32 974,10 рубля, работникам угольной промышленности6 964,18 рубля.

Размер доплаты рассчитывается индивидуально: на итоговый размер влияют специальный стаж, заработок и дополнительные страховые взносы. Перерасчёт происходит четыре раза в год — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Таблица: ключевые доплаты к пенсии в 2026 году

Доплаты к пенсии в 2026 году получают пенсионеры

Доплата за советский стаж: до 3 500 рублей

Граждане, работавшие до 2002 года, получают прибавку через механизм валоризации — переоценки пенсионных прав. К расчётному капиталу добавляется 10% за сам факт стажа до 2002 года плюс 1% за каждый полный год работы до 1991 года.

Например, 15 лет советского стажа дают 25% прибавки. В среднем это от 1 200 до 1 800 рублей ежемесячно. За 20 лет стажа — от 2 500 до 3 500 рублей.

Валоризация производится автоматически. Обращаться в Социальный фонд не нужно. Но если вы считаете, что какие-то периоды не учтены, — подайте заявление на перерасчёт.

Доплата за детей: до 5 000 рублей

Женщины, родившие детей, могут получить перерасчёт пенсии с учётом периодов ухода за детьми. За каждый период ухода начисляются пенсионные коэффициенты:

  • за первого ребёнка — 2,7 балла за полтора года;

  • за второго — 5,4 балла;

  • за третьего и последующих — по 8,1 балла.

Стоимость одного балла в 2026 году — 156,76 рубля. Если женщина воспитала пятерых детей, она получает 32,4 балла только за периоды ухода. Это более 5 000 рублей ежемесячной прибавки.

Важно: если вы уже на пенсии, но перерасчёт не был сделан, — подайте заявление. Если вы только выходите на пенсию, — периоды ухода зачтут автоматически.

Как не потерять свои деньги

Первое: проверьте свой лицевой счёт. Закажите выписку из ИЛС через «Госуслуги». Убедитесь, что все периоды работы, ухода за детьми и льготный стаж учтены.

Второе: определите, какие доплаты вам положены. Если у вас есть иждивенцы, сельский или северный стаж, если вы ветеран боевых действий или вам 80 лет, — у вас есть основания.

Третье: подайте заявления. Не ждите, что Социальный фонд сам всё сделает. Некоторые надбавки назначаются автоматически, но другие требуют заявления.

Четвёртое: если отказывают — обжалуйте. Требуйте письменное решение. Обращайтесь в вышестоящий орган СФР или в суд. Судебная практика показывает: если право есть, суд встанет на вашу сторону.

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Заключение

В 2026 году государство готово платить вам больше. Доплата за 80 лет — почти 11 000 рублей. За иждивенцев — до 9 585 рублей. За северный стаж — до 4 792 рублей. За сельский стаж — 2 396 рублей. Ветеранам боевых действий — 3 015 рублей. Лётчикам — до 33 000 рублей. За советский стаж — до 3 500 рублей. За детей — до 5 000 рублей.

Но эти деньги не приходят сами. Некоторые надбавки назначаются автоматически. Другие требуют заявления. Третьи — зависят от того, знаете ли вы о них.

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Проверьте свой лицевой счёт. Убедитесь, что все надбавки начислены. Если чего-то не хватает — подайте заявление. Если отказывают — боритесь. Потому что ваша пенсия — это не подачка. Это заработанное. И вы имеете право на всё, что положено по закону. Главное — знать, как попросить.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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