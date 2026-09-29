«СФР признал 4 ошибки и заплатил 83 000 ₽ — а их было 7: как пенсионерка вернула еще 66 000 ₽»

Пока одни пенсионеры верят, что Соцфонд считает правильно, другие возвращают из бюджета сотни тысяч рублей. Мария обратилась за проверкой расчёта пенсии — и СФР признал 4 ошибки, доплатил 83 000 ₽ и поднял пенсию на 1 700 ₽. Казалось бы, вопрос закрыт. Но при повторной проверке нашлись ещё 3 нарушения. Вторая жалоба — ещё 66 000 ₽ и плюс 1 300 ₽ к пенсии. А история с периодом учёбы в Молдове вообще дошла до Центрального аппарата СФР. Семь ошибок в одном расчёте. Шесть уже исправлены. Разбираем этот случай по шагам — и объясняем, почему проверять пенсию нужно даже после того, как СФР признал свои ошибки.
Случай, который я не встречала больше ни в одном деле
За годы практики мне приходилось проверять десятки расчётов пенсий. Ошибки встречаются регулярно: где-то не учли период работы, где-то неверно применили коэффициент, где-то забыли про индексацию. Но такого количества нарушений в одном расчёте — семь ошибок в одном деле — я не встречала больше ни разу. Именно поэтому этот случай заслуживает отдельного разбора: он показывает, насколько хрупкой может быть система, от которой зависит ежемесячный доход миллионов людей.
Ко мне обратилась Мария. Обычная женщина, обычная пенсия, назначенная в 2021 году. Никаких очевидных причин сомневаться в правильности расчёта у неё не было. Но было смутное ощущение, что сумма не соответствует тому, что она ожидала. Мы запросили у Социального фонда России подробный расчёт пенсии — документ, в котором по шагам расписано, как именно была рассчитана выплата: какой стаж учтён, какой заработок взят, какие коэффициенты применены, какие периоды включены.
Через месяц вместе с ответом СФР на карту Марии пришла доплата — 83 000 рублей. Это была не индексация и не единовременная выплата. Это была недоплата за годы, прошедшие с момента назначения пенсии. В ответе фонд указал, что при проверке были обнаружены четыре ошибки.
Четыре ошибки, которые СФР нашёл сам
Первая ошибка касалась периода учёбы. У Марии был период обучения, который по действующему законодательству подлежал включению в страховой стаж. СФР его не учёл. Это не мелочь: каждый год стажа влияет на размер пенсии, а иногда — на само право на её назначение.
Вторая ошибка — неверно определён размер среднего заработка. Это ключевой параметр при расчёте пенсии за периоды до 2002 года. Если заработок взят неправильно, весь расчёт идёт насмарку. Ошибка в этом показателе может стоить сотни рублей в месяц на протяжении десятилетий.
Третья ошибка — не применён районный коэффициент к расчётному размеру пенсии на 01.01.2002. Если человек работал в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, районный коэффициент повышает расчётный размер пенсии. Его отсутствие — прямое занижение выплаты.
Четвёртая ошибка — не начислены ИПК за период ухода за первым ребёнком. Периоды ухода за детьми до полутора лет включаются в страховой стаж и дают пенсионные баллы. За первого ребёнка — 1,8 балла за год, за второго — 3,6, за третьего — 5,4. Если эти баллы не начислены, пенсия ниже.
В конце письма СФР указал: все ошибки исправлены, пенсионное дело приведено в соответствие, произведён перерасчёт с даты назначения — с 2021 года. Размер пенсии увеличился на 1 700 рублей. Казалось бы, вопрос решён. Фонд признал ошибки, доплатил, поднял пенсию. Что ещё нужно?
Мария захотела проверить — и оказалась права
Многие на месте Марии остановились бы. Фонд признал ошибки, доплатил, пенсия выросла. Логично предположить, что теперь всё в порядке. Но Мария попросила проверить расчёт после перерасчёта. И, как оказалось, не напрасно.
Я обнаружила ещё три нарушения, которые СФР не увидел или не захотел увидеть.
Первое: период учёбы учтён неполностью — только до 1991 года. То есть часть периода обучения осталась за рамками страхового стажа, хотя должна была быть включена. Это значит, что даже после исправления ошибки фонд применил неполное решение.
Второе: неполностью начислены ИПК за уход за вторым ребёнком. СФР учёл только четыре месяца вместо положенных полутора лет. Каждый месяц ухода за вторым ребёнком даёт баллы, и потеря 14 месяцев — это существенное занижение.
Третье: не начислены ИПК за уход за третьим ребёнком вообще. Период ухода за третьим ребёнком даёт 5,4 балла за год. Если ребёнок есть, а баллов нет — пенсия занижена.
По этим нарушениям я составила жалобу в Отделение СФР. И после её рассмотрения Марии произвели второй перерасчёт. На этот раз вернули ещё 66 000 рублей недоплаты, а размер пенсии увеличился дополнительно на 1 300 рублей. Уход за детьми теперь был учтён правильно и в полном объёме.
Молдавский след: почему за период учёбы пришлось бороться отдельно
История с периодом учёбы оказалась самой сложной. После второго перерасчёта остался вопрос: почему учтён только период до 1991 года? Мы обратились в Отделение СФР за разъяснениями. И получили отказ: обучение проходило в Республике Молдова, а значит, по мнению отделения, этот период вообще не подлежит включению в страховой стаж.
Здесь важно понимать юридическую тонкость. Вопросы пенсионного обеспечения лиц, проживавших и работавших на территории бывшего СССР, регулируются Соглашением о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. Молдова — участник этого соглашения. По общему правилу, периоды работы и иной деятельности на территории любого из государств-участников суммируются при назначении пенсии. То есть период учёбы в Молдове может быть включён — но для этого нужен подтверждающий документ от компетентного органа этой страны.
Мы обратились с жалобой в Центральный аппарат СФР. И Центральный аппарат согласился: период учёбы может быть включён после подтверждения компетентным органом Республики Молдова. В Молдову был направлен соответствующий запрос. Причём первоначально Отделение СФР даже отказывалось направлять такой запрос, считая, что период вообще не подлежит включению. То есть без жалобы в центральный аппарат этот вопрос так и остался бы нерешённым.
Итог: семь ошибок, два перерасчёта, 149 000 рублей
Давайте подведём итог. Что получилось в результате всей этой работы:
Семь нарушений в расчёте пенсии. Шесть из них устранены. Две жалобы — в Отделение СФР и в Центральный аппарат. Два перерасчёта. Ежемесячное увеличение пенсии — около 3 000 рублей. Возвращённая недоплата — 149 000 рублей. И ещё один вопрос находится в работе: после подтверждения периода учёбы из Молдовы должен быть произведён дополнительный перерасчёт и возвращена соответствующая недоплата.
Обратите внимание на масштаб. Изначально СФР признал четыре ошибки и доплатил 83 000 рублей. Казалось бы, справедливость восстановлена. Но реальная недоплата оказалась почти вдвое больше. И без повторной проверки, без жалобы в центральный аппарат, без запроса в Молдову — эти деньги остались бы в бюджете. Не потому, что фонд злонамеренно занижает пенсии, а потому, что система не всегда видит собственные ошибки. А когда видит — не всегда исправляет их полностью.
Почему проверять расчёт нужно даже после перерасчёта
Этот случай даёт чёткий ответ на вопрос, который мне задают постоянно: нужно ли проверять расчёт пенсии после того, как СФР уже признал ошибки и произвёл перерасчёт? Ответ — да, нужно. И вот почему.
Первое: признание ошибки не означает её полное исправление. СФР может увидеть одну проблему, исправить её и остановиться, не заметив других. В деле Марии фонд исправил учёт первого ребёнка, но не тронул второго и третьего. Исправил период учёбы до 1991 года, но не заглянул дальше. Это не злой умысел — это ограниченность проверки, которая проводится по шаблону.
Второе: ошибки могут быть связаны между собой. Если неверно определён стаж, это искажает и расчёт среднего заработка, и количество баллов, и итоговую сумму. Исправление одного элемента не гарантирует, что остальные пересчитаны правильно. Нужна комплексная проверка всего расчёта.
Третье: региональные отделения и центральный аппарат действуют по-разному. Отделение СФР может отказать во включении периода, ссылаясь на формальные основания. Центральный аппарат может согласиться с тем, что период подлежит включению. Разница — в готовности разбираться в деталях и применять международные соглашения.
Четвёртое: без жалобы вопрос может остаться нерешённым. Если Мария не обратилась бы в центральный аппарат, запрос в Молдову не был бы направлен. Отделение просто отказало — и на этом всё закончилось бы. Иногда, чтобы получить положенное, нужно пройти несколько инстанций.
Что это значит для всех пенсионеров
Этот случай — не уникальный. Он просто самый яркий из тех, что я видела. Ошибки в расчётах пенсий встречаются повсеместно: где-то их меньше, где-то больше, но они есть почти всегда. Причины разные: человеческий фактор, неполные данные, изменения в законодательстве, которые применяются задним числом, а иногда — просто невнимательность.
Что делать, если вы подозреваете, что ваша пенсия рассчитана неправильно?
Запросите подробный расчёт. Это ваше право. СФР обязан предоставить документ, в котором расписано, как именно рассчитана ваша пенсия: стаж, заработок, коэффициенты, баллы. Без этого проверить что-либо невозможно.
Проверьте ключевые параметры. Правильно ли учтены все периоды работы и учёбы? Верно ли взят средний заработок? Применены ли районные коэффициенты? Начислены ли баллы за детей? Включены ли нестраховые периоды — уход за детьми, служба в армии, уход за инвалидами?
Не останавливайтесь после первого перерасчёта. Если СФР признал ошибки и что-то исправил — проверьте расчёт ещё раз. Возможно, исправлено не всё.
Обращайтесь в вышестоящие инстанции. Если Отделение СФР отказывает — жалуйтесь в Центральный аппарат. Если и там отказывают — идите в суд. Практика знает множество дел, где суды обязывали СФР включить периоды в стаж и произвести перерасчёт.
Привлекайте специалиста. Проверка расчёта пенсии — это работа, требующая знаний в области пенсионного законодательства, умения читать документы и сопоставлять данные. Ошибки, которые не видит пенсионер, часто видит юрист. И это тот случай, когда затраты на консультацию окупаются многократно.
Заключение: система не идеальна, но её можно заставить работать
Дело Марии — это история о том, как настойчивость превращает недоплату в возврат. 149 000 рублей, которые она получила, — это не подарок и не удача. Это деньги, которые она заработала за годы труда и которые ей недоплатили из-за ошибок. Без проверки, без запроса расчёта, без жалобы в Отделение СФР, без обращения в Центральный аппарат, без запроса в Молдову — эти деньги остались бы в бюджете. Она бы никогда о них не узнала. И это самое страшное: тысячи пенсионеров не знают, что им недоплачивают.
СФР — не враг. Это большая система, которая работает по правилам и часто ошибается не из-за злой воли, а из-за сложности этих правил. Но система не исправляет ошибки сама. Её нужно заставлять. Запросами, жалобами, судами. И каждый такой случай — как дело Марии — показывает: это работает.
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Если вы или ваши близкие получаете пенсию и хотя бы раз задумывались, правильно ли она рассчитана, — не откладывайте. Запросите расчёт, проверьте цифры, задайте вопросы. Одна консультация, один запрос, одна жалоба могут вернуть вам сотни тысяч рублей. Пенсия — это не милость государства. Это то, что вы заработали. И требовать положенное — не жадность. Это справедливость. Сохраните этот разбор — он может пригодиться вам или вашим близким. Потому что проверять расчёт пенсии нужно всегда — даже после того, как СФР уже признал свои ошибки.