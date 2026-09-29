«СФР признал 4 ошибки и заплатил 83 000 ₽ — а их было 7: как пенсионерка вернула еще 66 000 ₽»

Случай, который я не встречала больше ни в одном деле

За годы практики мне приходилось проверять десятки расчётов пенсий. Ошибки встречаются регулярно: где-то не учли период работы, где-то неверно применили коэффициент, где-то забыли про индексацию. Но такого количества нарушений в одном расчёте — семь ошибок в одном деле — я не встречала больше ни разу. Именно поэтому этот случай заслуживает отдельного разбора: он показывает, насколько хрупкой может быть система, от которой зависит ежемесячный доход миллионов людей.

Ко мне обратилась Мария. Обычная женщина, обычная пенсия, назначенная в 2021 году. Никаких очевидных причин сомневаться в правильности расчёта у неё не было. Но было смутное ощущение, что сумма не соответствует тому, что она ожидала. Мы запросили у Социального фонда России подробный расчёт пенсии — документ, в котором по шагам расписано, как именно была рассчитана выплата: какой стаж учтён, какой заработок взят, какие коэффициенты применены, какие периоды включены.

Через месяц вместе с ответом СФР на карту Марии пришла доплата — 83 000 рублей. Это была не индексация и не единовременная выплата. Это была недоплата за годы, прошедшие с момента назначения пенсии. В ответе фонд указал, что при проверке были обнаружены четыре ошибки.