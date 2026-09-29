Если ваш родственник умер и не успел выйти на пенсию или получить накопительную часть пенсии его наследники могут забрать эти средства

Что именно можно унаследовать

Не вся пенсия умершего подлежит наследованию. Здесь важно чётко понимать разницу между страховой и накопительной частями. Страховая пенсия — это та, что выплачивается ежемесячно и назначается по старости, инвалидности или потере кормильца. Она не наследуется. Выплата прекращается со смертью получателя, и никаких «недополученных» сумм за прошлые периоды наследники не получат.

Совсем другое дело — пенсионные накопления. Это средства, которые формировались на специальной части индивидуального лицевого счёта гражданина. Они складывались из страховых взносов работодателя (для тех, кто родился в 1967 году и позже), из добровольных взносов участников программы государственного софинансирования пенсий, а также из средств материнского капитала, если семья направила его на формирование накопительной пенсии. Эти деньги — не «пенсия» в привычном смысле, а личные сбережения человека, которые он не успел использовать. И они не сгорают.

Ключевой момент: наследованию подлежат средства пенсионных накоплений, если смерть гражданина наступила до назначения ему накопительной пенсии или до перерасчёта её размера. Если же человек уже получал накопительную пенсию, средства правопреемникам не выплачиваются. Есть исключение: если умершему была назначена срочная пенсионная выплата, правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств.