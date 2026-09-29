Если ваш родственник умер и не успел выйти на пенсию или получить накопительную часть пенсии его наследники могут забрать эти средства

Когда уходит близкий человек, переживания и организационные хлопоты накрывают с головой. Похороны, документы, уведомления, счета. В этой суете мало кто задумывается о том, что у умершего могли остаться деньги, о которых он сам, возможно, уже не помнил. А между тем речь идёт о суммах, которые годами копились на его пенсионном счёте. И если не обратиться за ними вовремя, они могут исчезнуть — не потому, что государство их «забирает», а потому что наследники просто не успели заявить о своих правах. Шесть месяцев. Именно столько отведено законом, чтобы получить пенсионные накопления умершего родственника. И многие об этом сроке узнают слишком поздно.
Что именно можно унаследовать
Не вся пенсия умершего подлежит наследованию. Здесь важно чётко понимать разницу между страховой и накопительной частями. Страховая пенсия — это та, что выплачивается ежемесячно и назначается по старости, инвалидности или потере кормильца. Она не наследуется. Выплата прекращается со смертью получателя, и никаких «недополученных» сумм за прошлые периоды наследники не получат.
Совсем другое дело — пенсионные накопления. Это средства, которые формировались на специальной части индивидуального лицевого счёта гражданина. Они складывались из страховых взносов работодателя (для тех, кто родился в 1967 году и позже), из добровольных взносов участников программы государственного софинансирования пенсий, а также из средств материнского капитала, если семья направила его на формирование накопительной пенсии. Эти деньги — не «пенсия» в привычном смысле, а личные сбережения человека, которые он не успел использовать. И они не сгорают.
Ключевой момент: наследованию подлежат средства пенсионных накоплений, если смерть гражданина наступила до назначения ему накопительной пенсии или до перерасчёта её размера. Если же человек уже получал накопительную пенсию, средства правопреемникам не выплачиваются. Есть исключение: если умершему была назначена срочная пенсионная выплата, правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств.
Кто имеет право на эти деньги
Здесь есть два принципиально разных сценария, и путать их нельзя.
Сценарий первый: умерший оставил заявление о распределении. Ещё при жизни гражданин мог подать в Социальный фонд заявление, в котором указал, кому именно должны перейти его пенсионные накопления после смерти. Это могут быть не только родственники, но и любые другие люди — друг, коллега, сосед. Если такое заявление есть, деньги получат именно те, кто в нём указан, даже если они не являются родственниками.
Сценарий второй: заявления нет. Тогда вступает в силу законная очерёдность. Правопреемниками первой очереди являются дети, в том числе усыновлённые, супруг и родители. Если их нет, право переходит ко второй очереди — братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
Важный нюанс: если человек уже получал накопительную пенсию, но не успел получить единовременную выплату, право на неё имеют члены семьи, проживавшие совместно с умершим, а также его нетрудоспособные иждивенцы — независимо от того, жили они вместе или нет. На это отводится четыре месяца со дня смерти. Если таких лиц нет, сумма включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.
Шесть месяцев, которые решают всё
Главный срок, о котором нужно помнить: обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений необходимо в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Это не рекомендация, а жёсткое требование закона. Пропустили — придётся восстанавливать срок через суд, а это дополнительные расходы, время и нервы.
Куда обращаться? Если накопления формировались в Социальном фонде России, заявление подаётся в любой территориальный орган СФР по выбору правопреемника. Если в негосударственном пенсионном фонде — в тот НПФ, с которым у умершего был заключён договор об обязательном пенсионном страховании.
Фонд, получив сведения о смерти, обязан принять меры к уведомлению правопреемников. Извещение направляется через личный кабинет на портале Госуслуг или заказным письмом не позднее 10 дней со дня получения документа о смерти. Но не стоит полагаться только на уведомление: почта может затеряться, а личный кабинет — не быть настроен. Лучше самостоятельно проверить наличие накоплений и подать заявление.
Таблица: что нужно знать о наследовании пенсионных накоплений
Эта таблица — не просто справочная информация. Это карта действий, которая поможет сориентироваться в ситуации и не упустить срок. Обратите внимание: в большинстве случаев речь идёт о шести месяцах, но для единовременной выплаты срок сокращён до четырёх. Это критически важно.
Почему наследники часто остаются ни с чем
Казалось бы, всё просто: умер человек, есть накопления, есть родственники, есть закон. Почему же тогда тысячи людей не получают эти деньги?
Причина первая — незнание. Многие просто не подозревают, что у умершего были пенсионные накопления. Особенно если речь идёт о людях, которые не интересовались своими пенсионными счетами, не проверяли выписки, не знали, в каком фонде формируются их средства. А ведь накопления могли быть у тех, кто родился до 1967 года — за периоды 2002–2004 годов, у участников программы софинансирования, у семей, использовавших материнский капитал.
Причина вторая — сроки. Шесть месяцев пролетают незаметно. Пока наследники занимаются похоронами, вступлением в наследство, решением бытовых вопросов, время уходит. А потом выясняется, что обращаться уже поздно, и нужно идти в суд.
Причина третья — юридическая неграмотность. Некоторые считают, что пенсионные накопления — это часть наследства, и автоматически перейдут к тем, кто указан в завещании или вступил в наследство у нотариуса. Это не так. Пенсионные накопления — это не обычное наследство. Здесь действует специальный порядок, установленный пенсионным законодательством. И заявление нужно подавать не нотариусу, а в фонд.
Причина четвёртая — бюрократические преграды. Не всегда фонд своевременно получает сведения о смерти, не всегда уведомление доходит до правопреемников, не всегда сотрудники фонда разъясняют порядок. В результате человек может просто не знать, что ему положена выплата.
Что делать, если срок пропущен
Пропустить шесть месяцев — не значит потерять деньги навсегда. Закон допускает восстановление срока в судебном порядке. Но для этого нужны уважительные причины. Что может считаться уважительным? Законодательство не устанавливает конкретного перечня, и суд в каждом деле оценивает обстоятельства индивидуально.
На практике суды чаще всего признают уважительными причинами: тяжёлую болезнь, беспомощное состояние, неграмотность, длительное отсутствие информации о наличии накоплений, несвоевременное уведомление со стороны фонда. Например, если правопреемник не знал о существовании пенсионных накоплений умершего, потому что фонд не направил ему извещение, — это может стать основанием для восстановления срока.
Судебная практика по таким делам в 2026 году достаточно обширна. Суды удовлетворяют иски о восстановлении срока, когда заявитель доказывает, что не мог обратиться вовремя по объективным причинам. Но каждый случай индивидуален, и рассчитывать на автоматическое восстановление срока не стоит. Лучше не доводить до суда и подать заявление в течение шести месяцев.
Какие документы понадобятся
Для получения выплаты потребуется собрать определённый пакет документов. Основной список выглядит так: заявление о выплате средств пенсионных накоплений, паспорт заявителя, свидетельство о смерти застрахованного лица, СНИЛС умершего, документы, подтверждающие родство, и банковские реквизиты для перевода средств.
Если речь идёт о правопреемниках по заявлению, потребуется также само заявление умершего о распределении средств пенсионных накоплений. Если заявление подаётся через представителя, нужна доверенность, оформленная надлежащим образом.
Заявление можно подать лично, по почте или через представителя. В некоторых случаях доступна подача через портал Госуслуг — но это зависит от конкретного территориального органа и технической возможности.
Сколько денег реально получить
Суммы могут быть самыми разными. У кого-то на счёте лежит несколько тысяч рублей, у кого-то — сотни тысяч. Например, в одном из судебных дел правопреемник получил 94 995,23 рубля пенсионных накоплений умершего. В других случаях суммы могут быть значительно выше — всё зависит от того, сколько лет человек работал, какая была зарплата, участвовал ли он в программе софинансирования, направлялся ли на накопления материнский капитал.
Важно понимать: эти деньги — не «подарок» от государства, а заработанные средства самого умершего. Они формировались из его взносов и взносов его работодателя. И если он не успел ими воспользоваться, они должны перейти к тем, кого он хотел бы обеспечить.
Что делать прямо сейчас
Если у вас умер близкий родственник, и вы не знаете, были ли у него пенсионные накопления, вот что стоит сделать.
Во-первых, проверьте, в каком фонде формировались его накопления. Это можно сделать через портал Госуслуг, запросив выписку из индивидуального лицевого счёта. Если накопления есть, они будут отражены в специальной части счёта.
Во-вторых, если накопления формировались в Социальном фонде, обратитесь в клиентскую службу СФР по месту жительства с заявлением о выплате. Если в НПФ — в соответствующий фонд.
В-третьих, не ждите уведомления от фонда. Да, фонд обязан известить правопреемников, но это не всегда происходит вовремя. Лучше проявить инициативу самостоятельно.
В-четвёртых, уложитесь в шесть месяцев. Если срок уже на исходе, подавайте заявление немедленно. Если пропустили — готовьтесь к суду.
Заключение
Пенсионные накопления умершего — это не миф и не «замороженные» деньги, о которых все забыли. Это реальные средства, которые могут стать ощутимой поддержкой для наследников. Но чтобы их получить, нужно знать о своём праве и действовать быстро. Шесть месяцев — это не так много, особенно когда речь идёт о потере близкого человека. Но именно этот срок определяет, получите вы деньги или останетесь ни с чем.
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Проверьте прямо сейчас, были ли накопления у вашего умершего родственника. Если да — не откладывайте. Подайте заявление в фонд. Если срок пропущен — обратитесь к юристу и готовьте иск в суд. Судебная практика показывает: при наличии уважительных причин срок восстанавливают, и люди получают то, что принадлежит им по праву. Главное — не молчать и не ждать, что всё решится само собой.